PENGU ve SUI Coin 2025 Ağustos Ayı Tahminleri

Kripto paralar için bugün destekleyici 2 büyük gelişme gördük. ABD ve AB tarifeler konusunda anlaştı. ABD’ye yüz milyarlarca dolar akacak ve anlaşmanın ardından euro yükselişe geçti. BTC 119 bin doları aştı ve ETH 3.850 dolara ilerliyor. Çin ile tarifeler 90 gün daha donduruldu ve tarifelerin enflasyonist etkisi önemli ölçüde sınırlandı. Japonya ve diğer anlaşmaları zaten duyurmuştuk. Peki yeni ayda SUI ve PENGU Coin için tahminler ne yönde?

PENGU Coin

Gözde NFT tokeni yakın zamanda büyük kazançlar elde etti. Halen daha potansiyelinin sürdüğüne dair tahminlerde bulunan analistler var. Sadece NFT değil meme coin ve gerçek dünyada varlık gösterme noktasında da PENGU önemli bir oyuncu. Üstelik henüz yeni bir oyuncu ve ATH seviyesinden pek de uzakta değil. Yani gerçek bir zirve için şartlar müsait görünüyor.

Tarifelerle alakalı gelişmeler de destekleyici. Eğer ABD verileri bu hafta normal gelirse ve son tarife haberleri Powell’ı tatmin edebilirse 0,052 dolara doğru daha büyük bir hareket görebiliriz. Ali Martinez son düşüşün ardından güçlü yükseliş evresine geçildiğini düşünüyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

SUI Coin ve Bitcoin

Herkes 2021 yılında Solana gibi performans gösterecek sıradaki altcoinin hangisi olacağını bulmaya çalışıyor. Rekabet güçlendi ve layer1 çözümlerini pozitif ayrışabilmek için hız ve düşük ücretlerden daha fazlasına ihtiyacı var. Poppe’nin favori altcoinlerinden olan SUI Coin için analist başarı öngörüyor ve son değerlendirmesinde Bitcoin $118,760.78 köprüsü nedeniyle süreçte pozitif ayrışabileceğini yazdı.

“En büyük gelişme, Bitcoin ile diğer blockchain‘ler arasındaki bağlantıdır. SUI’nin bu köprüyü kurmak ve BTCFi‘yi oluşturmak için aktif olarak çalıştığını görmekten çok memnunum. TVL hızla büyürken, fiyat hareketleri önemli bir kırılma gösterirken, tüm ekosistem hızla genişliyor. Bir konsolidasyon dönemi ve ardından yeni bir ATH’ye doğru koşumuzu sürdürmeliyiz. Düşüşlerde alım yapmayı düşünüyorum.”

Analist orta ve uzun vadede Bitcoin’in likiditesine erişim potansiyeli nedeniyle SUI Coin’in geleceğine inanıyor. Hedefiyse 5,5 doların üstü.

Son olarak Stockmoney Lizards yukarıdaki BTC grafiğini paylaştı ve yıl sonuna kadar 150.000 ile 160.000 dolar arasında makul bir hedefi olduğunu söyledi. İyimser hedefi ise yıl bitmeden 180-200 bin dolar.