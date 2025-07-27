Teknik Analiz

PENGU ve SUI Coin 2025 Ağustos Ayı Tahminleri

Özet

  • Martinez PENGU Coin'in 0,052 doları hedefliyor.
  • Poppe: SUI Coin'in BTC köprüsü çok önemli, TVL hızla büyüyor ve ATH hedefleniyor.
  • Stockmoney Lizards yıl sonu BTC için en az 150.000-160.000 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için bugün destekleyici 2 büyük gelişme gördük. ABD ve AB tarifeler konusunda anlaştı. ABD’ye yüz milyarlarca dolar akacak ve anlaşmanın ardından euro yükselişe geçti. BTC 119 bin doları aştı ve ETH 3.850 dolara ilerliyor. Çin ile tarifeler 90 gün daha donduruldu ve tarifelerin enflasyonist etkisi önemli ölçüde sınırlandı. Japonya ve diğer anlaşmaları zaten duyurmuştuk. Peki yeni ayda SUI ve PENGU Coin için tahminler ne yönde?

Alt Başlıklar
PENGU CoinSUI Coin ve Bitcoin

PENGU Coin

Gözde NFT tokeni yakın zamanda büyük kazançlar elde etti. Halen daha potansiyelinin sürdüğüne dair tahminlerde bulunan analistler var. Sadece NFT değil meme coin ve gerçek dünyada varlık gösterme noktasında da PENGU önemli bir oyuncu. Üstelik henüz yeni bir oyuncu ve ATH seviyesinden pek de uzakta değil. Yani gerçek bir zirve için şartlar müsait görünüyor.

Tarifelerle alakalı gelişmeler de destekleyici. Eğer ABD verileri bu hafta normal gelirse ve son tarife haberleri Powell’ı tatmin edebilirse 0,052 dolara doğru daha büyük bir hareket görebiliriz. Ali Martinez son düşüşün ardından güçlü yükseliş evresine geçildiğini düşünüyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

SUI Coin ve Bitcoin

Herkes 2021 yılında Solana gibi performans gösterecek sıradaki altcoinin hangisi olacağını bulmaya çalışıyor. Rekabet güçlendi ve layer1 çözümlerini pozitif ayrışabilmek için hız ve düşük ücretlerden daha fazlasına ihtiyacı var. Poppe’nin favori altcoinlerinden olan SUI Coin için analist başarı öngörüyor ve son değerlendirmesinde Bitcoin $118,760.78 köprüsü nedeniyle süreçte pozitif ayrışabileceğini yazdı.

“En büyük gelişme, Bitcoin ile diğer blockchain‘ler arasındaki bağlantıdır. SUI’nin bu köprüyü kurmak ve BTCFi‘yi oluşturmak için aktif olarak çalıştığını görmekten çok memnunum. TVL hızla büyürken, fiyat hareketleri önemli bir kırılma gösterirken, tüm ekosistem hızla genişliyor. Bir konsolidasyon dönemi ve ardından yeni bir ATH’ye doğru koşumuzu sürdürmeliyiz. Düşüşlerde alım yapmayı düşünüyorum.”

Analist orta ve uzun vadede Bitcoin’in likiditesine erişim potansiyeli nedeniyle SUI Coin’in geleceğine inanıyor. Hedefiyse 5,5 doların üstü.

Son olarak Stockmoney Lizards yukarıdaki BTC grafiğini paylaştı ve yıl sonuna kadar 150.000 ile 160.000 dolar arasında makul bir hedefi olduğunu söyledi. İyimser hedefi ise yıl bitmeden 180-200 bin dolar.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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