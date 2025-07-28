Ethereum Toplamaya Devam Ediyor: 295 Milyon Dolarlık Yeni ETH Şovu

Ethereum $3,872.48 ekosistemini destekleyen SharpLink Gaming, Pazar günü ve günün ilk saatlerinde 77 bin 210 adet ETH’lik (yaklaşık 295 milyon dolar) yeni bir alım gerçekleştirerek toplam Ethereum bakiyesini 438 bin 17 adet ETH’ye çıkardı. İşlem Blockchain içi veri sağlayıcısı Lookonchain’in Arkham verilerine dayanan raporuyla doğrulandı. ETH alımı güncel fiyatlarla şirket hazinesinin değerini 1.7 milyar seviyesine taşıdı. Nasdaq’ta SBET kodu ile işlem gören SharpLink Gaming, agresif kripto para hazine stratejisini aralıksız sürdürüyor.

SharpLink Gaming’in ETH Alımının Temel Ayrıntıları

Lookonchain’e göre satın alma tek bir cüzdandan yapıldı ve Ethereum Blockchain’ide Pazar gecesi kaydedildi. 77 bin 210 adet ETH transferi işlem ücretinin önemsiz kaldığı bir işlemle 295 milyon dolar karşılığında gerçekleşti. Böylece yılın başından bu yana kademeli biçimde yapılan alımlar şirketi halka açık en büyük Ethereum hazinelerinden biri konumuna taşıdı.

Şirketin 438 bin 17 adet ETH’lik bakiyesi Ethereum’un 3 bin 900 dolar civarındaki fiyatı baz alındığında 1.7 milyar dolarlık güçlü bir varlık anlamına geliyor. Blockchain içi veriler transfer dizisinin SharpLink Gaming’in uzun vadeli birikim planıyla uyumlu ilerlediğini ortaya koyuyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

SharpLink Gaming’e Flaş Atama

Öte yandan SharpLink Gaming’in yönetimi tarafında da dikkate değer bir değişim oldu. BlackRock kökenli Joseph Chalom’un geçen hafta ortak CEO olarak atandığı duyuruldu. Ethereum’un kurucularından ve SharpLink Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Lubin, Chalom’un katılımını “ETH hazine stratejimizin güçlü bir onayı” sözleriyle değerlendirdi.

Piyasa verileri SBET hisselerinin Cuma gününü 21,99 dolar seviyesinden, günlük yüzde 5,7 düşüşle kapattığını gösteriyor. Ancak hisse son bir ayda yüzde 113,9, yılın başından bu yana ise yüzde 186,3 yükseldi. Aynı dönemde ETH coin’in fiyatı 24 saatte yüzde 2,9 artarak 3 bin 900 dolara yükseldi ve bu yükseliş şirketin portföyünün fiat değerini daha da büyüttü.