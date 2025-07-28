Ethereum (ETH)

Ethereum Toplamaya Devam Ediyor: 295 Milyon Dolarlık Yeni ETH Şovu

Özet

  • SharpLink Gaming, Pazar günü 77 bin 210 adet ETH alarak toplam varlığını 438 bin adet ETH’ye yükseltti.
  • 295 milyon dolar tutarındaki bu son alım şirketin kripto para hazinesini 1.7 milyar dolara çıkardı.
  • Yönetimde tarafında ise kısa süre önce Joseph Chalom’un ortak CEO olarak göreve başladığı duyurulmuştu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Ethereum $3,872.48 ekosistemini destekleyen SharpLink Gaming, Pazar günü ve günün ilk saatlerinde 77 bin 210 adet ETH’lik (yaklaşık 295 milyon dolar) yeni bir alım gerçekleştirerek toplam Ethereum bakiyesini 438 bin 17 adet ETH’ye çıkardı. İşlem Blockchain içi veri sağlayıcısı Lookonchain’in Arkham verilerine dayanan raporuyla doğrulandı. ETH alımı güncel fiyatlarla şirket hazinesinin değerini 1.7 milyar  seviyesine taşıdı. Nasdaq’ta SBET kodu ile işlem gören SharpLink Gaming, agresif kripto para hazine stratejisini aralıksız sürdürüyor.

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Lookonchain’e göre satın alma tek bir cüzdandan yapıldı ve Ethereum Blockchain’ide Pazar gecesi kaydedildi. 77 bin 210 adet ETH transferi işlem ücretinin önemsiz kaldığı bir işlemle 295 milyon  dolar karşılığında gerçekleşti. Böylece yılın başından bu yana kademeli biçimde yapılan alımlar şirketi halka açık en büyük Ethereum hazinelerinden biri konumuna taşıdı.

SharpLink Gaming’in Son Ethereum Alımı

Şirketin 438 bin 17 adet ETH’lik bakiyesi Ethereum’un 3 bin 900 dolar civarındaki fiyatı baz alındığında 1.7 milyar dolarlık güçlü bir varlık anlamına geliyor. Blockchain içi veriler transfer dizisinin SharpLink Gaming’in uzun vadeli birikim planıyla uyumlu ilerlediğini ortaya koyuyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Öte yandan SharpLink Gaming’in yönetimi tarafında da dikkate değer bir değişim oldu. BlackRock kökenli Joseph Chalom’un geçen hafta ortak CEO olarak atandığı duyuruldu. Ethereum’un kurucularından ve SharpLink Yönetim Kurulu Başkanı Joseph Lubin, Chalom’un katılımını “ETH hazine stratejimizin güçlü bir onayı” sözleriyle değerlendirdi.

Piyasa verileri SBET hisselerinin Cuma gününü 21,99 dolar seviyesinden, günlük yüzde 5,7 düşüşle kapattığını gösteriyor. Ancak hisse son bir ayda yüzde 113,9, yılın başından bu yana ise yüzde 186,3 yükseldi. Aynı dönemde ETH coin’in fiyatı 24 saatte yüzde 2,9 artarak 3 bin 900 dolara yükseldi ve bu yükseliş şirketin portföyünün fiat değerini daha da büyüttü.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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