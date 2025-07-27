Ağustos Altcoin Tahminleri: XRP, ETHBTC, BNB ve AVAX Grafik Yorumları

Altcoin yatırımcıları Temmuz ayında birçok kripto parada yüzde 40’ı aşan kazançlar gördü. Ancak Ağustos ayına doğru hızlı bir başlangıca ilerliyoruz. Sabah erken saatlerde bizi bekleyen 25 önemli gelişmenin detaylarını paylaşmıştık. Fed’in izlediği enflasyon göstergesinden istihdam verilerine, tarife başlangıcından Fed kararına kadar tüm büyük gelişmeleri hızlandırılmış biçimde yaşayacağız. Peki XRP, ETHBTC, BNB ve AVAX grafiklerinde neler bekleniyor?

XRP ve ETHBTC

Yoğun bir haftaya girmek üzere olduğumuzdan bahsettik. Fed haftaları genelde her iki yöne yüksek volatilite görülür. Bu toplantı ise diğerlerinden çok farklı. Eylül ayında indirimlerin başlayacağına dair Haziran’da oluşan yaygın kanaat son tarife kavgasının ortasında zayıflamaya başladı. Powell Çarşamba akşamı bu yılın faiz rotasıyla ilgili sinyaller verecek ve saatler sonra ekonomiye dair kilit veriler gelecek.

Yani Powell enflasyon düşer, istihdam zayıflarsa, tarife oranları da düşük olursa faizleri indireceğiz derse tek tek bu konularla ilgili verilerin, haberlerin saatler içinde geldiğini göreceğiz. Piyasa hızla verileri, haberleri fiyatlamaya başlar. Kripto paralar geniş aralıkta hareket edecekse bu aralığı belirlememiz gerekir. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

XRP Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 3,2 dolarda. Gensler görevi bırakacağı müjdesini tam 248 gün önce vermiş ve 20 Ocak günü SEC’den ayrılmıştı. Yerine Trump’ın kripto dostu ekibi geldi ve hükümetin kripto paralara bakışı 180 derece değişti. 3,6 doların üzerinde yeni tüm zamanların rekorunu kıran XRP Coin 4 dolar üzerinde yeni ATH için ilk fırsatı değerlendirecektir. Ancak piyasalarda yaşanacak genel düşüş 2,93 ve 2,68 dolar aralığında uzun alt fitilleri beraberinde getirebilir.

ETHBTC paritesinde işler yolunda ve 0,03BTC testinin beklendiği gibi gerçekleşmesinin ardından tekrar 0,033 bölgesine dönüş başladı. Daha önce birçok kez denense de boğalar bu eşiğe ulaşamadı. Düşüş döneminde hızla kaybedilen bu kilit bölgenin üzerinde kapanışlar başladığında muhtemelen altcoinlerin genelinde daha iştahlı yatırımcılar göreceğiz. Ardından 0,04 seviyesi hedeflenecek. Ancak BTC düşüşüyle birlikte genel kayıp serisi başlarsa BTC.D artarken ETHBTC’nin 0,03 seviyesine düştüğü ortamda altcoinlerde tam tersi bir eğilim doğacaktır.

BNB Coin ve AVAX

ATH için son derece müsait olduğundan bahsettiğimiz BNB Coin sonuna geldiğimiz haftada yeni zirvesini buldu. 795 dolardaki önceki ATH seviyesinin üzerinde bulunan BNB Coin 810 doları aşarak fiyat keşfine devam etmek istiyor gibi görünüyor.

Bu da 4 haneli fiyat hedefinin o kadar uzak bir hedef olmadığını gösteriyor. Ancak genel piyasa hissiyatında yaşanacak negatiflik 752 ve 720 doların test edilmesine sebep olabilir.

AVAX hiç de Kasım ayıyla kıyaslanamayacak bir performans gösteriyor. Çok zayıf ve 27 doları bile aşmakta zorluk yaşıyor. Burada gerçek bir geri dönüş için 27 dolar üzerinde günlük kapanışla 32 doların test edilmesi beklenebilir. Düşüşte 22,5 ve 21,4 dolar hedefleri güncel.