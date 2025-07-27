Sebebini Açıkladı, Altcoinlerde Daha Fazla Yükseliş Mümkün

Sakin bir hafta sonu yaşıyor olsak da ilerleyen saatlerde volatilite artışı muhtemel görünüyor. Pazartesi gününe ilerlerken genelde dalgalanma artar ve Cuma günkü CME kapanışı da grafikleri buna zorlayabilir. Peki altcoinlerde daha fazla yükseliş mümkün mü? Yatırımcıları bu aşamada neler bekliyor?

Altcoinler Yükselir Mi?

ETH fiyatı yeniden 3.800 dolar sınırında ve kalıcı olarak bu bölgenin desteğe dönüşmesi 4 bin dolar üzerindeki asıl hareketi başlatacak. Geçtiğimiz hafta 80 bin BTC’nin satışa yönelmesi sebebiyle yatırımcılar kar satışları yaptı. Birçok altcoin zirveden bu yüzden dönmüş olsa da şimdi daha yüksek dipler yaptığı için geri dönüş potansiyeli artıyor.

Kyle bugünkü değerlendirmesinde altcoin yatırımcıların vadeli işlem maliyetine odaklandı. Vadeli işlemlerdeki talebin spot fiyat üzerindeki sonuçlarını biliyoruz. Buradaki talebin zirveye ulaşıp ulaşmadığını yani altcoin yükselişinin sürdürülebilirliğini görmek için pozisyon maliyetini izlemek iyi bir seçenek olabilir. Kyle da tam olarak bunu yapıyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

“Spekülasyonlar yeniden alevlendi. Altcoin yatırımcıları, pozisyonlarını korumak için aylık 32,9 milyon dolarlık fon harcıyor. Bu rakam, BTC’nin Mart 2024’teki ATH’sinde ulaştığı 42 milyon dolarlık seviyeye yaklaşıyor ve 100.000 dolarlık kırılma sırasında ulaşılan 70 milyon dolarlık seviyeden çok da uzak değil. Kaldıraç artıyor. Boğalar hareketleniyor.”

Eğer yatırımcı hissiyatında bir zirveden bahsedeceksek Kyle’ın bakış açısına göre henüz tam potansiyel ortaya çıkmış değil. Bunun yanında Kasım ayındaki zirveden daha iyi bir dönem görme potansiyelimiz güçlü. Önümüzdeki günlerde gelecek veriler ve açıklamaların kripto paraların aleyhine olup olmayacağı Ağustos ayında yönü belirleyecek. Ve eğer destekleyici olursa altcoinlerin yeni zirvelere gitme ihtimali güçlü. Yani altcoinler daha fazla yükselebilir.

Bitcoin (BTC) ve Solana (SOL)

Girişte CME boşluğundan bahsetmiştik. Kısaca Cuma günü CME işlemleri kapandığındaki fiyat ile Pazartesi erken saatlerde açıldığı fiyat arasında büyük bir boşluk varsa BTC fiyatının Pazar günü Cuma kapanış bölgesine hareket etmesi beklenir. Önceki hafta lehte olan CME GAP şimdi aleyhte ve geceye doğru ilerlerken BTC 117.000 dolar tabanına doğru hareket edebilir. DaanCrypto şunları yazdı;

“Eğer bir boşlukla yeni haftaya başlarsak, son 2 aydır olduğu gibi oldukça hızlı bir şekilde kapanmasını bekleyebiliriz. Sonunda, özellikle BTC’nin ivmesi yeniden artar ve fiyat keşfine geri dönerse, başka bir büyük boşluk oluşacağını söyleyebiliriz. Genellikle hafta sonu hareketlerinin çoğu bu dönemde gerçekleşir.”

SOL Coin fiyatı beklendiği gibi 210 dolar bölgesini aştı ancak üzerinde kalıcılık elde edemedi. İyi haber 179 doların destek olarak korunması ve eğer boğalar güçlü kalabilirse 188 dolar engeli aşılarak yeniden 203 dolara bir hareket görebiliriz. Cuma günü SOL ETF girişi 1,4 milyon dolar ile oldukça zayıftı ancak lansmandan bugüne SSK ETF 120 milyon dolarlık toplam giriş eşiğini aştı.