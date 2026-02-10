Yüzde 95 Değer Kaybetti: TRUMP Token Neden Eriyor?

Solana tabanlı memecoin Official Trump (TRUMP), ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’teki göreve başlama töreni öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu zirve, token için aynı zamanda uzun soluklu bir düşüş trendinin de başlangıcı oldu. 2026’nın ilk haftalarında yaşanan kısa süreli toparlanma denemelerine rağmen TRUMP, yatırımcı güvenini yeniden kazanmakta zorlanıyor. Token, 14 Ocak’tan bu yana yüzde 42’yi aşan bir değer kaybı yaşayarak yazım anında 3,26 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu rakam, geçen yıl görülen 73,43 dolarlık zirveye kıyasla yaklaşık yüzde 95’lik dramatik bir düşüşe işaret ediyor.

TRUMP Token’daki Sert Düşüşün Arkasındaki Nedenler

TRUMP’taki değer kaybının temelinde yalnızca teknik faktörler değil, aynı zamanda makro ve politik gelişmeler de yer alıyor. Son üç haftada Bitcoin’in yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesi, genel kripto piyasasında risk iştahını ciddi şekilde azalttı. Bununla birlikte, Trump destekli olduğu iddia edilen World Liberty Financial (WLFI) hakkında Kongre tarafından başlatılan soruşturma, TRUMP token üzerindeki satış baskısını daha da artırdı. WLFI’nin yabancı devlet sermayesiyle bağlantılı olabileceğine yönelik iddialar, yatırımcıların memecoin’e temkinli yaklaşmasına neden oldu.

Teknik göstergeler de düşüş eğilimini destekliyor. Günlük zaman diliminde piyasa yapısı net şekilde ayı yönlü kalırken, OBV (On-Balance Volume) göstergesi yeni dipler oluşturarak güçlü satış hacmine işaret ediyor. RSI göstergesinin uzun süredir 20 seviyeleri civarında seyretmesi ise token’ın aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, güçlü bir toparlanma ihtimalinden ziyade zayıf alım ilgisini ortaya koyuyor.

Kısa Vadeli Toparlanma Mümkün mü?

Analistlere göre TRUMP için olası bir kısa vadeli toparlanmanın ilk hedefi 3,57 ile 4,09 dolar arasındaki dengesizlik bölgesi olabilir. Ancak bu alanın güçlü bir arz bölgesi olarak çalışması ve fiyatın burada reddedilmesi bekleniyor. 4,40 ya da 4,72 dolar seviyelerinin test edilmesi durumunda ise yeni bir düşüş dalgası tetiklenebilir.

Öte yandan, Bitcoin’in 74 bin dolar seviyesinin üzerine güçlü bir yükseliş yapması, TRUMP’ı teorik olarak 5,19 dolara kadar taşıyabilir. Fakat mevcut piyasa koşullarında alım baskısının son derece zayıf olması, bu senaryoyu şimdilik düşük olasılıklı kılıyor. Benzer bir durum, son dönemde Elon Musk temalı memecoin’lerde de gözlemlendi; özellikle DOGE türevlerinde yaşanan sert dalgalanmalar, memecoin piyasasının kırılgan yapısını bir kez daha ortaya koydu.