Ripple Cephesinde Neler Oluyor: Orta Doğu, ETF ve XRP Fiyatında Yeni Dengeler

Kripto para piyasaları dalgalı seyrini sürdürürken, Ripple ekosistemi hem kurumsal adımlar hem de fiyat hareketleriyle gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Şirketin Orta Doğu’daki stratejik genişlemesi, XRP’ye dayalı ETF’lere artan ilgi ve yaklaşan küresel etkinlikler, Ripple’ı 2025’in en çok konuşulan projelerinden biri haline getirdi. Şubat başındaki sert piyasa düşüşü sonrası XRP’nin toparlanma çabası ise yatırımcıların odağını yeniden bu varlığa çevirdi.

Orta Doğu Hamleleri ve Ripple’ın Küresel Stratejisi

Ripple, ABD’de geride kalan regülasyon sürecinin ardından son yıllarda rotasını küresel pazarlara çevirmiş durumda. Özellikle Orta Doğu, şirketin büyüme planlarında kilit bir bölge olarak öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zand Bank ile 2025’te başlayan iş birliğinin, kısa süre önce yeni girişimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi bu stratejinin önemli bir göstergesi. Yapılan açıklamalara göre taraflar, Ripple’ın RLUSD isimli stabil kripto parasının Zand’ın regüle edilmiş dijital varlık saklama altyapısında kullanımını da içeren çeşitli projeleri değerlendiriyor.

Ripple’ın bölgedeki adımları bununla sınırlı değil. Son aylarda Bahreyn ve Suudi Arabistan’da da önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin 40 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en değerli ilk 10 özel şirketi arasına girmesi, Ripple’ın sadece kripto dünyasında değil, küresel finans sahnesinde de ağırlığını artırdığını ortaya koyuyor. Bu listede SpaceX, OpenAI ve Revolut gibi devlerle aynı kulvarda yer alması dikkat çekiyor.

ETF’ler, XRP Community Day ve Fiyat Tartışmaları

Ripple cephesindeki bir diğer önemli gelişme ise XRP Community Day etkinliği. 11 Şubat’ta başlayacak olan bu küresel organizasyonda, Bitwise, Grayscale ve Gemini gibi sektörün önde gelen kurumlarından temsilciler yer alacak. Etkinliğin açılışında CEO Brad Garlinghouse’un, kripto dünyasının tanınan isimlerinden Tony Edward ile gerçekleştireceği sohbet, kurumsal benimseme ve XRP kullanım alanları açısından önemli mesajlar içerebilir.

2025 yılı Ripple için ETF tarafında da dönüm noktası oldu. İlk spot XRP ETF’sinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Bitwise ve Franklin Templeton gibi büyük fonların da devreye girmesi, toplam net girişlerin 1,23 milyar doları aşmasını sağladı. Piyasa genelindeki sert dalgalanmalara rağmen ETF’lere olan ilginin korunması, uzun vadeli yatırımcı güveninin sürdüğüne işaret ediyor. Bu gelişmelere paralel olarak XRP, geçtiğimiz hafta 1,11 dolara kadar gerilese de kısa sürede 1,42 dolar seviyelerine toparlandı.

Bu noktada farklı bir gelişme olarak, Avrupa’da kripto ETF’lerine yönelik regülasyonların yumuşatılacağına dair haberler de piyasada yankı buldu. Analistler, bu adımın sadece Bitcoin ve Ethereum’u değil, XRP gibi alternatif büyük projeleri de dolaylı olarak destekleyebileceğini savunuyor.

Genel tabloya bakıldığında, Ripple’ın attığı kurumsal adımlar ile XRP fiyatı arasındaki ilişki giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Kısa vadede düzeltme beklentileri dillendirilse de, uzun vadede ETF’ler ve küresel ortaklıkların Ripple’a stratejik bir avantaj sağladığı görülüyor. Ancak XRP’nin çok yüksek piyasa değerlerine ulaşabilmesi için sadece iyimser beklentiler değil, sürdürülebilir kullanım alanları ve net regülasyon çerçeveleri de kritik önem taşıyor.