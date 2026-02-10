Bitcoin, 200 Haftalık EMA Seviyesine Yaklaşırken Analistlerden Kritik Uyarılar

Bitcoin fiyatı, son dönemde uzun vadeli trend çizgilerine yakın seyrediyor. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, 200 haftalık üssel hareketli ortalama (EMA) seviyesinin ön plana çıkmasına yol açıyor. Piyasa analizlerinde sıklıkla kullanılan bu gösterge, geçmişte Bitcoin’in ana trendini ve olası dönüş noktalarını belirlemede önemli rol üstlendi.

200 Haftalık EMA’nın Tarihsel Rolü

Kripto para piyasalarını yakından takip eden EGRAG CRYPTO tarafından yapılan değerlendirmede, 200 haftalık EMA seviyesinin Bitcoin tarihinde üç farklı işlev üstlendiği belirtiliyor. Yükseliş piyasalarında bu seviye, genellikle fiyat geri çekilmeleri sırasında dinamik bir destek olarak görev yaptı ve aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Daha derin ve uzun süren düşen piyasa dönemlerinde ise bu ortalama, uzun vadeli dip seviyelerini işaretledi. Zaman zaman ise fiyat kısa süreliğine bu seviyenin altına sarkıp yeniden çıkış yakaladı ve bu bölgeler, piyasada yön arayışının arttığı dönemlerle örtüştü.

Olası Senaryolar ve Olasılıklar

EGRAG CRYPTO, piyasa görünümünü değerlendirirken olasılıkları ve haftalık kapanışların önemini vurguluyor. Olası üç temel senaryodan söz ediliyor. Temel senaryoya yaklaşık yüzde 45-50 oranında bir ağırlık veriliyor; buna göre Bitcoin fiyatı 200 haftalık EMA’ya kısa süreli bir geri çekilme yaşayabilir ve haftalık kapanışta bu seviyeyi geri kazanabilir. Geçmişte bu tip hareketler, piyasanın yeniden güç topladığı dönemlerde görüldü.

İkinci olası yol ise yüzde 30-35 ihtimalle öne çıkarken, burada fiyatın daha hızlı ve keskin bir şekilde aşağı hareket etmesi, bir veya iki haftalık kapanışın 200 EMA’nın altında gerçekleşmesi ve hemen ardından hızlı bir şekilde toparlanması bekleniyor. Bu davranış, güçlenen satışların likiditeyi toplaması ve ardından alıcıların tekrar devreye girmesiyle karakterize ediliyor.

Üçüncü ve daha düşük olasılıklı senaryoda, Bitcoin’in fiyatı 2022’deki gibi yüzde 35-39 bandında daha sert bir düşüş yaşayabilir. Bu durumda fiyat, EMA seviyesinin altında daha uzun süre kalabilir ve ortalama eğimi yatay ya da aşağı dönebilir. Ancak EGRAG CRYPTO, bunun gerçekleşmesinin büyük çaplı bir likidite şokunu gerektireceğine, şu anda ise böyle bir işaretin olmadığını aktarıyor.

İzlenmesi Gereken Temel Göstergeler

Söz konusu analizde, piyasa takipçilerinin yüzde kaç gerilediğine odaklanmak yerine, daha çok yapısal işaretleri takip etmeleri öneriliyor. Öncelikle haftalık kapanışta fiyatın 200 haftalık EMA seviyesinin üzerinde veya altında olup olmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, olası seviyenin geri kazanılmasındaki hız, EMA’nın yönü ve kısa süredeki toparlanma eğilimleri, geçmişte birikim dönemleriyle örtüşüyor. Eğer fiyat bu seviyenin altında kalmaya başlarsa, daha derin bir düşüş riskinden söz ediliyor.

Bu yaklaşım, anlık oynaklıkların önemsiz olduğu ve asıl göstergenin haftalık bazdaki kapanış olduğuna işaret ediyor.

EGRAG CRYPTO’nun öne çıkardığı analizlerde, Bitcoin piyasasının henüz belirleyici bir aşamaya girmediği, fiyatın izlediği yolu ve piyasadaki sabrı ölçmenin asıl önemli unsur olduğu vurgulanıyor. Şu aşamada, uzun vadeli yapının güçlü kaldığı ve haftalık kapanışların önümüzdeki sürece yön vereceği belirtiliyor.