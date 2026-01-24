Şubat Sürprizi: O Meme Token, Dogecoin’i Tarihsel Performansla Geride Bırakıyor

Kripto para piyasasında “meme coin” denildiğinde akla ilk gelen isim hâlâ Dogecoin olsa da, veriler Şubat ayları özelinde bambaşka bir tabloya işaret ediyor. Yabancı kaynaklardan derlenen tarihsel getiri verileri, Shiba Inu’nun (SHIB) özellikle bu ayda Dogecoin’e (DOGE) karşı belirgin bir üstünlük kurduğunu ortaya koyuyor. Bu fark, yalnızca fiyat hareketleriyle sınırlı değil; yatırımcı profili, risk algısı ve piyasa dinamikleri açısından da iki varlığın artık farklı kulvarlarda ilerlediğini gösteriyor.

Tarihsel Veriler Şubat Ayında SHIB’i Öne Çıkarıyor

CryptoRank tarafından paylaşılan verilere göre Dogecoin, Şubat aylarında ortalama yüzde -2,33 getiriyle negatif bir performans sergilerken, Shiba Inu 2021’den bu yana ortalama yüzde +9,26 kazanç sağlamayı başardı. Bu durum, iki meme coin arasında yaklaşık yüzde 397’lik dikkat çekici bir dengesizlik anlamına geliyor.

Yıllara bakıldığında tablo daha da netleşiyor. 2024 Şubat ayında SHIB yüzde 41,3 yükselirken, DOGE yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti. 2023’te Shiba Inu ayı pozitif kapatırken Dogecoin yüzde 16 düşüş yaşadı. 2022 gibi riskten kaçışın hâkim olduğu bir yılda bile SHIB yüzde 20,3 artarken, DOGE yüzde 6,05 geriledi. Üç yıl üst üste tekrar eden bu tablo, Shiba Inu’nun Şubat aylarında Dogecoin’den daha kötü performans gösterdiği tek bir dönem bile olmadığını ortaya koyuyor.

ETF Etkisi ve Meme Coin’lerde Ayrışan Yollar

Son dönemde piyasadaki ayrışmayı hızlandıran en önemli gelişmelerden biri, 21Shares Dogecoin ETF’si (TDOG) oldu. ETF’nin piyasaya sürülmesiyle Dogecoin, giderek Nasdaq akımlarına duyarlı, daha düzenlenmiş ve kurumsal yatırımcıların tercih ettiği bir varlığa dönüşmeye başladı. Grayscale ürünleri ve kaldıraçlı DOGE araçları, volatiliteyi düşürerek Dogecoin’i adeta “güvenli liman meme coin” konumuna taşıdı.

Shiba Inu ise hâlâ Dogecoin’in eski karakterini yansıtıyor: daha spekülatif, daha yüksek riskli ve regülasyonlardan uzak. Özellikle Ocak ayı sonrasında görülen likidite rotasyonu, yatırımcıların daha yüksek beta sunan varlıklara yönelmesine neden oluyor. Tarihsel fraktallar bu eğilimin sürmesi hâlinde SHIB’in Şubat ayında yüzde 15–20 bandında ek bir avantaj yakalayabileceğine işaret ediyor.

Bu tabloya ek olarak, son haftalarda PEPE ve FLOKI gibi diğer meme coin’lerde görülen ani hacim artışları da yatırımcıların risk iştahının yeniden yükseldiğini gösteriyor. Bitcoin spot ETF’lerine giren kurumsal para, ana varlıklarda denge sağlarken, bireysel yatırımcıların daha agresif kazanç arayışını meme coin’lere yönelttiği görülüyor. Bu durum, Shiba Inu gibi spekülatif varlıkların kısa vadede öne çıkmasını destekleyen bir başka faktör olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayı yaklaştıkça meme coin piyasasında net bir rol dağılımı oluşmuş durumda. Dogecoin, ETF’ler ve kurumsal ilgi sayesinde daha istikrarlı bir yatırım aracına dönüşürken, Shiba Inu tarihsel verilerin de desteklediği şekilde yüksek risk–yüksek getiri arayan yatırımcıların odağında kalıyor. Bu ayrışma, meme coin’lerin artık tek tip bir yatırım sınıfı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıkça gösteriyor.