Trump Meme Coin Yüzde 60 Değer Kazandı: Mar-a-Lago Etkinliği Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı TRUMP meme coin, Mar-a-Lago’da düzenlenecek özel bir etkinliğin duyurulmasının ardından son 24 saatte yüzde 60’a varan bir yükseliş yaşadı. Ancak, Trump’ın bu konferansa katılıp katılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor ve Beyaz Saray tarafından resmi bir doğrulama gelmedi.

Token Fiyatı ve İşlem Hacminde Hızlı Artış

TRUMP coin’in fiyatı, etkinlik tanıtımının ardından 4,43 dolara kadar tırmandıktan sonra 3,88 dolar seviyesine geri çekildi. Yazının hazırlandığı saatte coin yaklaşık 4,07 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 14,32 oranında yükseliş kaydetti.

Bu hareketlilikle birlikte 24 saatlik işlem hacmi 1,6 milyar doları aştı. Vadeli işlemler tarafında da açık pozisyonlarda yüzde 20’den fazla artış yaşandığı bilgisi öne çıktı. Yine de TRUMP coin’in fiyatı, Ocak 2025’deki yaklaşık 44 dolarlık zirvesinin yüzde 90’dan fazlası aşağısında kalmaya devam ediyor.

Mar-a-Lago’daki Etkinlik ve Katılım Koşulları

Kripto piyasasında dikkat çeken dalgalanmanın merkezinde Fight Fight Fight adlı konferans yer alıyor. 25 Nisan’da Mar-a-Lago’da düzenlenmesi planlanan etkinliğin, Trump ile gerçekleştirilecek bir gala yemeğini içereceği duyuruldu.

Ancak Trump’ın konferansa katılımı şu an için netleşmiş değil. Beyaz Saray tarafından doğrulanmamış olan bu iddia, etkinlik internet sitesinde de “Trump katılamayabilir veya etkinlik tamamen iptal edilebilir” şeklinde ifade ediliyor. Eğer konferans yapılmazsa, uygun katılımcıların özel TRUMP NFT’leriyle ödüllendirileceği belirtiliyor.

Fight Fight Fight organizasyonu tarafından gönderilen bir e-posta açıklamasında, Trump’ın katılımının teyit edildiği, bu bilgi olmadan etkinliğin resmi token sitesinde yer almayacağı vurgulandı.

Konferansa katılım doğrudan token sahipliğine bağlanıyor. Etkinliğin kurallarına göre, cüzdanlarını puan tablosuna bağlayan veya Robinhood üzerinden doğrulayan ilk 297 TRUMP token sahibi etkinliğe katılma hakkı elde ediyor. En yüksek 29 yatırımcı ise Trump ile yapılacak daha küçük bir resepsiyona davet edilecek. Katılımcı listesi belirlenirken, tokenlerin belirli bir süre elde tutulması ve ilgili projeye ait ürün alışverişleri de hesaba katılıyor.

Mar-a-Lago’da Artan Kripto Faaliyetleri ve Önceki Deneyimler

Mar-a-Lago, son dönemde Trump’a yakın durmak isteyen kripto projelerinin etkinlik düzenlemek için tercih ettiği bir merkez haline geldi. Yıl başında Trump ailesi tarafından kurulan World Liberty Financial şirketi yine bu tesiste bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

TRUMP meme coin projesinin arkasında iş insanı Bill Zanker bulunuyor. Zanker geçen yıl da benzer şekilde coin sahipleri için Trump’la ortak bir akşam yemeği etkinliği düzenlemiş ve bu gelişme, o dönemde coin fiyatında geçici bir yükselişe yol açmıştı. Etkinliğe kripto girişimcisi Justin Sun dahil olmak üzere sektörün tanınmış bazı isimlerinin de katıldığı aktarıldı.

Bitcoin tarafında ise Trump’ın yeniden başkan olmasının ardından son bir yılda 1 milyon dolar ve üzerinde BTC tutan cüzdan sayısında önemli bir düşüş yaşandığına işaret edildi. Blokzinciri analizine göre, bu kategorideki cüzdanlar yıl bazında yüzde 16 azalırken, 10 milyon dolar üzeri bakiyeye sahip hesaplarda düşüş oranı yaklaşık yüzde 12,5 olarak kaydedildi. En büyük BTC yatırımcılarının fiyat dalgalanmalarına daha dayanıklı olduğu, ancak sınırda kalan cüzdanların piyasa oynaklığına karşı daha hassas olduğu gözlemlendi.