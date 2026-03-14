Bitcoin Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşmiş Fiyat Endeksi 2022’den Bu Yana İlk Kez Negatife Döndü

Özet

  • Bitcoin kısa vadeli yatırımcı gerçekleşmiş fiyatının yıllık büyüme oranı eksiye döndü.
  • Bu gösterge geçmişte ayı piyasalarının zorlu dönemlerinde benzer şekilde hareket etmişti.
  • Göstergenin yeniden pozitife dönmesi, piyasa momentumunun toparlanmasına bağlı görünüyor.
Bitcoin’in kısa vadeli yatırımcı gerçekleşmiş fiyatının yıllık büyüme oranı yüzde eksi 2,4’e düşerek uzun bir aranın ardından tekrar negatif bölgeye geçti. Bu gelişme, geçmiş ayı piyasalarının zorlu dönemlerinde de görülen bir yapıyı işaret ediyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşmiş Fiyatının Anlamı

Kısa vadeli yatırımcı gerçekleşmiş fiyatı, son 155 gün içinde alınan Bitcoin’lerin ortalama maliyetini temsil ediyor. Bu göstergenin yıllık bazda büyüme oranı ise, mevcut ortalama maliyetin bir yıl öncesine kıyasla ne kadar artıp azaldığını gösteriyor. Eğer oran pozitifse, yeni alıcıların geçtiğimiz yıla göre daha yüksek fiyattan işlem yaptığı ve piyasaya katılımın arttığı anlamına geliyor. Negatif olması halinde ise, yeni alıcılar bir önceki yıla göre daha düşük fiyattan pozisyon almış oluyor ve kısa vadeli yatırımcıların geneli zarar etmiş kabul ediliyor.

Yüzde eksi 2,4 seviyesindeki güncel okuma, bu yatırımcı kitlesinin toplu olarak bir yıl öncesine göre suyun altında olduğunu ve pozisyon maliyetlerinde gerileme yaşandığını işaret ediyor.

Grafikteki Tarihsel Benzerlikler

CryptoQuant’ın 2015’ten 2026’ya kadar olan verileriyle hazırlanan grafikte, 2018-2019 ve 2022-2023 yılları arasında bu göstergenin derin şekilde negatife döndüğü iki önemli dönem işaretlenmiş durumda. Bu dönemlerden ilki, Bitcoin’in 19.783 dolarlık zirvesinin ardından başlayan ve uzun süren ayı piyasasına denk geliyor. İkincisi ise 69.000 dolar ile döngü tepe noktasının ardından fiyatın 15.500 dolara kadar düştüğü süreci kapsıyor.

Grafiğin en güncel bölümünde mavi alanın sıfıra yaklaştığı ve şimdi negatif yüzde 2,4 seviyesine indiği görülüyor. Ayrıca, mavi renkli bu göstergenin 140 seviyesinin çok altında olduğu dikkat çekiyor. Bu, geçmişe kıyasla kısa vadeli yatırımcıların önemli ölçüde zarar ettiğini ortaya koyuyor.

Göstergenin Geleceği İçin Gerekli Şartlar

Tarihsel olarak bu göstergenin negatife döndüğü dönemler, piyasa momentumunun güç kaybettiği ve spekülatif alımların geri çekildiği süreçlere karşılık geliyor. Kısa vadeli yatırımcıların zararda olması, genellikle piyasadaki yapısal kırılganlığın arttığına işaret ediyor. Ancak, bu durumun doğrudan ani bir fiyat düşüşüne yol açtığı anlamına gelmediği belirtiliyor; bu daha çok momentumun zayıfladığını gösteriyor.

Söz konusu göstergenin yeniden toparlanabilmesi için, kısa vadeli yatırımcıların var olan seviyelerin üzerinde istikrarlı bir şekilde alım yapması gerekiyor. Bu ise ya mevcut fiyatların yükselmesiyle yeni alıcıların daha yüksek seviyelerden işlem yapmasını ya da zarar eden yatırımcıların yerini taze alıcıların, benzer ve daha yüksek fiyatlardan aldığı bir senaryoyu gerektiriyor.

Şu anki verilere göre, bu iki koşulun henüz gerçekleşmediği, göstergenin ise negatif bölgede kalmaya devam ettiği görülüyor. Bu eğilimin ne kadar süreceği, piyasanın önümüzdeki haftalarda göstereceği genel performansa bağlı olacak.

