Stanley Druckenmiller: Stabilcoinler 10-15 Yılda Küresel Ödeme Sistemlerinde Öne Çıkabilir

Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, stabilcoinlerin önümüzdeki on yıl içinde küresel ödeme altyapısında temel bir rol üstlenebileceğini düşünüyor. Ancak Druckenmiller, kripto paraların uzun vadeli değer saklama aracı olarak işlevi konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

Stabilcoinlerin Ödeme Sistemlerindeki Rolü

30 yılı aşkın yatırımcı geçmişine sahip olan Druckenmiller, blockchain temelli tokenlerin geleneksel finansal yapılara göre daha hızlı ve düşük maliyetli işlem imkânı sunduğunu ifade etti. Özellikle banka ve finans kurumları tarafından kullanılan klasik ödeme altyapılarının yakın gelecekte dijital tokenlere bırakabileceği öngörüsünde bulundu. Druckenmiller’a göre önümüzdeki 10 ya da 15 yılda ödeme sistemlerinin temelinde stabilcoinler yer alabilir.

1981 yılında Duquesne Capital Management’ın kurucusu olan Druckenmiller, firmanın yöneticiliği boyunca üst üste hiç kayıp yıl yaşamamış ve yaklaşık yüzde 30 ortalama yıllık getiri sağlamıştı. Piyasadaki bu tecrübesi, blockchain uygulamalarına yönelik öngörülerini finans dünyası açısından dikkat çekici kılıyor.

Regülasyon ve Kurumsal İlgide Son Gelişmeler

Druckenmiller, blockchainin ödeme sistemlerinde sağlayacağı verim artışlarının yanında, özellikle stabilcoin tabanlı çözümlere olan ilginin artışını vurguladı. Son dönemde ABD’de daha net dijital ödeme regülasyonları getiren düzenlemelerle birlikte, büyük finans kuruluşları da stabilcoin tabanlı ödeme ve mutabakat sistemlerini değerlendirmeye başladı. Batı kökenli büyük ödeme firmaları, bu konuda pilot projeler ve girişimler başlattı.

Bu gelişmelerde düzenleyici ortamın şekillenmesine dikkat çeken önemli örneklerden biri de geçen yıl yürürlüğe giren GENIUS Act oldu. Bu yasa, dijital ödeme hizmetlerinde stabilcoin kullanımının hukuki çerçevesini belirleyerek finans sektöründe blockchain altyapısının benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Druckenmiller’ın Kripto Paralar Konusundaki Bakışı

Druckenmiller, blockchain ve stabilcoinlerin finansal verimliliği yükseltebileceğini düşünse de, Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların “değer saklama” işlevi konusunda kaygılı yaklaşımını sürdürüyor. Kendisinin bu konuya dair yorumu şöyle aktarıldı:

Bitcoin gibi kripto paraların bir soruna çözüm üretmediği, bu nedenle anlamlı bir değer saklama aracı olmadığını dile getirdi; altını ise binlerce yıllık birikime sahip bir varlık olarak tanımladı.

Öte yandan, Bitcoin’in küresel ölçekte hatırı sayılır bir takipçi kitlesi bulunduğunu kabul etti ancak mevcut portföyünde Bitcoin’e yer vermediğini, buna rağmen zaman zaman bu tercihini gözden geçirdiğini dile getirdi.

Artemis Analytics’in Bloomberg verilerine dayanarak yaptığı analize göre, 2025 yılında küresel stabilcoin işlem hacmi 33 trilyon dolara ulaştı. En fazla işlem hacmine sahip stabilcoin USDC olurken, onu Tether izledi. USDC 18,3 trilyon dolarlık işleme ulaşırken, Tether’in USDT tokeni 13,3 trilyon dolarlık işlem hacmiyle takipte kaldı. Piyasa değeri açısından ise Tether sektörde liderliğini korumayı başardı.