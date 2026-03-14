BNB Chain’de Gerçek Dünya Varlıklarını Temsil Eden Cüzdan Sayısı 40 Bini Aştı

BNB Chain üzerinde tokenize edilen gerçek dünya varlıklarına (RWA) sahip cüzdan sayısı, 40 bin seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu artış, kripto ekosisteminde hisse senetleri, emtialar ve fonların blockchain ortamında daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladığını gösteriyor.

Tokenize Edilen Ürünlerde Dağıtık Büyüme

Token Terminal’in kasım 2025’ten mart 2026’ya kadarki verileri, 260’tan fazla tokenize üründe cüzdan sayısındaki artışı ortaya koydu. Grafiklere göre süreç başlangıcında neredeyse sıfır olan cüzdan adedi, yıl başına doğru hızlanarak mart itibarıyla 40 bin barajını geçti. Bu yükseliş, yalnızca tek bir varlıkla sınırlı kalmayıp, geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Onlarca farklı ürünün veride ayrı renk katmanları oluşturmasıyla, benimsemenin geniş bir tabana yayıldığı görülüyor.

Hangi Varlıklar Tokenize Ediliyor?

BNB Chain üzerinde tokenize edilen varlıklar arasında çarpıcı çeşitlilik dikkat çekiyor. NVDA, altın temsili XAUM, gümüş temsili SLV, GLDon gibi emtia tokenları ile birlikte Tesla, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon, AMD ve Alibaba gibi büyük teknoloji şirketlerini temsilen oluşturulan hisse senedi tokenları bulunuyor. Ayrıca SPY ve QQQ gibi, geleneksel finansın en çok işlem gören endeks fonlarının blockchain versiyonları da platformda yer alıyor. Fonlar, vadeli kontratlara dayalı tokenlar ve bunlara ek olarak, toplamda 242’den fazla farklı varlığa dayalı tokenlar kullanıcıların erişimine sunuluyor.

SPY ve QQQ gibi ABD hisse senedi endekslerini temsil eden ETF’lerin tokenize edilerek on-chain ortama taşınması, kullanıcıların aracı kurum olmadan ve geleneksel piyasaların kapalı olduğu saatlerde bu endekslere maruz kalmasını sağlıyor.

BNB Chain’in tokenize ürün sağlama yaklaşımı, geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde alınıp satılmasına yönelik talebin büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Genel RWA Ekosistemindeki Gelişmeler

Bu hafta açıklanan verilerde, tüm tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları pazarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 25 milyar dolara yaklaştığı açıklandı. Bu, pazarın son bir yıl içinde yaklaşık dört kat büyüdüğüne işaret ediyor. Ek olarak, Solana’nın ilk kez Ethereum’u gerçek dünya varlığı sahibi cüzdan sayısında geride bırakması, sektördeki dinamiklerin değişmeye başladığını gösterdi. BNB Chain’in ulaştığı yeni rekor da bu genel büyüme trendinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

BNB Chain ve diğer büyük blokzincir ağları, gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesinde paralel olarak büyümeye devam ediyor. Mevcut veriler, pazarın tek bir zincir etrafında şekillenmediğini, aksine birçok ekosistemde eş zamanlı şekilde genişlediğini gösteriyor. Bu durumun, talebin oldukça yaygın bir kullanıcı kitlesinden geldiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Her ne kadar BNB Chain üzerindeki cüzdan sayısı, genel kripto kullanıcı sayısına kıyasla hala sınırlı kalsa da, son dört ayda yaşanan artış dikkat çekici bir eğilime işaret ediyor. Sıfırdan 40 bin cüzdana ulaşan bu ivme, yılın devamında farklı seviyelerin test edilebileceğine dair beklentileri artırdı.