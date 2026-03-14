Custodia Bank’in Fed Davası Sonuçlandı, ABD’de Kripto Firmalarının Bankacılığa Erişimi Tartışma Yarattı

Kripto odaklı Custodia Bank’in ABD Merkez Bankası’na (Fed) doğrudan erişim için verdiği uzun hukuk mücadelesi, temyiz mahkemesinin son itirazı da reddetmesiyle sona erdi. Karar, bankanın beş yıl süren çabasına noktayı koyarken, Fed’in kendi ödeme altyapısını kimlerin kullanabileceği konusunda geniş takdir yetkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Fed’in Takdir Yetkisi Yargı Kararıyla Güçlendi

ABD Temyiz Mahkemesi, Custodia Bank’in Federal Reserve master account talebini tekrar değerlendirmemeyi kararlaştırdı. Verilen bu hesap, finansal kurumların doğrudan Merkez Bankası’nda rezerv bulundurmasına ve Fed’in ödeme sistemine doğrudan bağlanmasına olanak sağlıyor. Custodia, Ekim 2020’de başvurusunu yapmış ve başvurusunun reddedilmesinin ardından konuyu yargıya taşımıştı.

Banka, ABD’de para politikalarını düzenleyen Monetary Control Act’e atıf yaparak, eyalet lisanslı bankalara hizmet verilmesinin zorunlu olduğunu savundu. Kurum, kripto varlıklar odaklı faaliyet gösterdiğini ve ödeme sistemine doğrudan erişimin operasyon için kritik önemde olduğunu belirtti. Ancak mahkemeler, Federal Reserve’in master account başvurularında karar verme yetkisinin devam ettiğini vurguladı.

Custodia Bank, Merkez Bankası’nın ödeme sistemine doğrudan erişimin dijital varlık sektöründe faaliyetin sürdürülebilmesi açısından temel bir gereklilik olduğunu ileri sürdü.

Custodia cephesinin argümanları arasında tam rezervli, kredi vermeyen bir modelle sektörde riskten uzak bir yapı sunulduğu da öne çıktı. Temyiz mahkemesinin kararıyla birlikte Fed’in bu tür başvurular üzerinde takdir yetkisi sağlamlaşmış oldu.

ABD’de Kripto ve Fintech Şirketleri Bankacılığa Entegre Olmaya Çalışıyor

Custodia’nın mahkeme süreci, ABD’de kripto varlık şirketleri ile fintech kuruluşlarının bankacılık altyapısına erişim taleplerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. Kısa süre önce Kraken, Merkez Bankası’nın Kansas City şubesinden kısıtlı erişim sağlayan bir hesap açmayı başarmıştı. Kraken’in master account’u, tam kapsamlı bankalar düzeyindeki tüm işlevleri sağlamasa da Fedwire ödeme sistemine bağlantı açısından bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

Yaşanan gelişmeler, ABD’de finansal düzenleyicilerin ilerleyen dönemde kripto şirketlerine yönelik daha sınırlı ya da kontrollü erişim modellerini değerlendirebileceği yönünde görüşlere sebep oldu.

Temyiz Mahkemesi üyelerinden Timothy Tymkovich, master account erişiminin bankalar için vazgeçilmez olduğunu ve ret kararının “adeta ölüm cezası” anlamına gelebileceğini savundu. Tymkovich, Custodia’nın başvurusu sırasında Fed’in ilk değerlendirmesinde herhangi bir engel görülmediğini de kayda geçirdi.

Kripto şirketlerinin ABD’de bankacılığa erişim arayışları bunlarla sınırlı değil. İngiltere merkezli fintech firması Revolut, ülkede ulusal banka lisansı almak için ikinci kez OCC ve FDIC’ye başvurdu. Başvuru kabul edilirse, şirket ABD’nin tüm eyaletlerinde tek bir federal çerçevede faaliyet gösterebilecek.

Son dönemde Nubank, Crypto.com, Circle, Ripple, BitGo, Fidelity Digital Assets ve Paxos gibi şirketler de OCC’ye banka lisansı için başvuru yaptı. Bu başvurular, fintech ile dijital varlık sektörünün ABD bankacılık altyapısına doğrudan entegrasyon çabalarının artmaya devam ettiğini gösteriyor.