Coinbase ile Bybit Arasında ABD Pazarına Yönelik Stratejik Ortaklık Görüşmesi

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase’in, küresel işlem hacmine göre en büyük ikinci offshore borsa konumundaki Bybit ile stratejik yatırım ve iş birliğini kapsayan görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Bybit’in hâlihazırda ABD’de yasal olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle, bu ortaklık ABD pazarına açılma planlarında önemli bir adım olarak görülüyor.

Olası İş Birliğinin İçeriği

Görüşmelerde, Coinbase’in Bybit’e yatırımcı olarak katılması ve bununla birlikte Bybit’in ABD’deki mevzuata uygun şekilde pazara girişinin sağlanması öngörülüyor. ABD’li kullanıcılar, düzenleyici engeller nedeniyle şu an doğrudan Bybit’te işlem yapamıyor. Ancak iki şirketin olası ortaklığı, Bybit’in ABD pazarına yasal erişim kazanmasını sağlayabilir.

Bybit, yatırımcı ilgisini Coinbase ile olan bu potansiyel ortaklık üzerinden ABD pazarında değerlendirmek istiyor.

Bybit’in bu süreçteki teknik ve ticari değeri, sektörde yakın dönemde Intercontinental Exchange’in benzer biçimde yatırım yaptığı ve yaklaşık 25 milyar dolar değerlemeye ulaşan OKX’in performansına referansla değerlendiriliyor. Eğer Bybit benzer bir değerleme üzerine konuşlandırılırsa, Coinbase’in bu iş birliğinde dikkate değer bir sermaye taahhüdü gündeme gelebilir. Ancak şu ana kadar finansal koşullara veya net bir takvime dair iki şirketten açıklama yapılmadı.

Coinbase’in Hedefleri

Bu adım, Coinbase’in son dönemdeki stratejik yönelimiyle uyumlu görünüyor. Şirketin 2025’te türev ürün platformu Deribit’i yaklaşık 2,9 milyar dolara satın alması, ABD’ye uyumlu borsaların büyük offshore oyuncularla iş birliğini tercih ettiğini gösteriyor. Deribit alımıyla opsiyon piyasasında iddiasını artıran Coinbase, Bybit ile hareket ederse spot ve vadeli işlem hacimlerinde de küresel ölçekte daha güçlü konuma ulaşabilir.

Coinbase’in 2025’te S&P 500 endeksine dahil edilmesi, kurumsal çevrelerdeki itibarını güçlendirdi. Şirketin 2026’da ABD pazarında komisyonsuz hisse senedi işlemlerine başlaması ise geleneksel finans kuruluşlarına doğrudan rakip olma isteğini gösteriyor. Bybit ortaklığı da ABD düzenlemelerine uyumlu bir platformdan offshore hacimlere köprü kurmayı amaçlıyor.

Bybit için Stratejik Anlamı

Bybit, güvenli olduğunu düşündüğü offshore statüsünü koruyarak ABD piyasasına doğrudan erişim sağlayamamıştı. ABD pazarı, kurumlar açısından halen en önemli ve yüksek değerli bölge olma niteliğine sahip. Coinbase iş birliği, Bybit için düzenleyici engelleri aşarak ABD’de kurumsal sermayeye ulaşma imkanı sunabilir.

Bybit, küresel işlem hacmi açısından yalnızca Binance’in gerisinde. Binance cephesindeki son yıllardaki yasal süreçler ve Changpeng Zhao’nun (CZ) suçunu kabul etmesi, borsanın ABD’deki pozisyonunu zayıflattı. Bu ortamda, Bybit’in Coinbase iş birliğiyle ABD’de yasal olarak faaliyet göstermesi offshore borsa dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Sürecin Belirsiz Yönleri

Şu ana kadar iş birliğiyle ilgili resmi doğrulama yapılmadı, finansal detaylar açıklanmadı ve net bir takvim belirlenmedi. Bybit’in OKX ile karşılaştırılması analist değerlendirmesi statüsünde bulunuyor. ABD’li bir borsanın offshore bir platforma stratejik ortaklık geliştirmesi, başta düzenleyici makamlar olmak üzere çeşitli kurumların denetimine konu olabilir.

Görüşmelerin genel yönü netleşmeye başlasa da, detaylar ve resmi onaylar konusunda henüz kesinleşmiş bir gelişme bulunmuyor.