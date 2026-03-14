Hyperliquid, Merkezsiz Vadeli İşlemlerde Zirveye Yerleşti

Mart 2026’da merkeziyetsiz vadeli işlemler alanında işlem hacmi hızla yükselirken, ilk on platform arasında Hyperliquid’in baskın liderliği dikkat çekiyor. Merkezsiz sürekli vadeli işlemler, son dönemde merkezi borsalara alternatif arayan kripto yatırımcılarının ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor.

İşlem Hacimlerindeki Liderlik Sıralaması

Mart ayı verileri, ilk on merkezsiz perpetual (sürekli) vadeli işlem platformunun toplamda 540 milyar doların üzerinde işleme aracılık ettiğini gösterdi. Pazardaki en yüksek hacme ulaşan Hyperliquid, tek başına 178,23 milyar dolarlık aylık işlem rakamına ulaştı. Bu rakam, listenin ikinci sırasında bulunan Aster’ın 77,77 milyar dolarlık hacmi ile karşılaştırıldığında kayda değer bir fark yaratıyor. Listenin devamında EdgeX 70,83 milyar dolar ve Lighter 65,47 milyar dolar ile üst sıralarda yer alıyor. İlk üç sıradaki bu üç platformun toplamı 214 milyar dolara ulaşırken, bu tutar Hyperliquid’in tek başına oluştuduğu hacmin ancak bir miktar üstünde kalıyor.

Sıralamanın beşinci ve altındaki platformlara bakıldığında ise ApeX 36,83 milyar dolar, GRVT 36,58 milyar dolar, Variational 29,01 milyar dolar, StandX 17,67 milyar dolar, Pacifica 14,33 milyar dolar ve Extended 11,85 milyar dolarlık hacim yakaladı. Beşinci sıradan onuncu sıraya kadar olan bu altı platformun toplam hacmi yaklaşık 146 milyar dolara ulaştı. Bu toplam da Hyperliquid’in tek başına ulaştığı tutarın gerisinde kaldı.

Merkezsiz Vadeli İşlemlerde Yapısal Değişim

Hyperliquid’in aylık 178 milyar dolara ulaşan işlem hacmi, piyasadaki temel bir değişimin göstergesi olarak görülüyor. Sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, uzun süredir Binance gibi merkezi borsalar aracılığıyla yoğun şekilde işlem görüyordu. Ancak Hyperliquid gibi zincir üstü platformların bu kadar yüksek hacimlere ulaşması, yatırımcıların merkezi borsalardaki saklama riskinin ötesine geçmeye başladığına işaret ediyor. Özellikle 2022’de FTX’in iflası sonrası, karşı taraf riski yatırımcılar açısından daha fazla önem kazanmaya başlamıştı.

Kripto türevlerinde merkezi platformların halen daha yüksek işlem hacmine sahip olduğu bilinse de, merkezsiz platformların ivme kazandığı ve pazar payını artırdığı görülüyor. Aster, EdgeX ve Lighter gibi bazı platformlar ise oldukça kısa süredir piyasada olmalarına rağmen çok yüksek hacimlere erişti.

Pazar Dinamiklerinde Değişim ve Rekabet

Merkezsiz perpetual piyasasında öne çıkan bu yükseliş, merkezi borsalarda da dikkatle takip ediliyor. Coinbase ve Bybit arasında yürütülen ortaklık görüşmeleri gibi gelişmeler, merkezi oyuncuların değişen pazar koşullarına uyum arayışında olduğunu gösteriyor. Hyperliquid’in sektör içindeki güçlü konumu, merkezi türev borsalarının rekabet baskısı ile karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Küresel çapta kripto yatırımcılarının ve profesyonel trader’ların, zincir üstü işlem yapma eğiliminin giderek güçlendiği dönemde merkezsiz türev borsalarının gösterdiği hacim artışı, önümüzdeki sürece dair önemli işaretler sunuyor.