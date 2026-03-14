Bitcoin İçin 2029’a Uzanan Yol Haritası: 350.000 Dolar Hedefine Doğru Analiz

Kripto para piyasasında çeşitli analizleriyle tanınan CryptoPatel, 14 Mart 2026 tarihinde paylaşımında Bitcoin’in uzun vadeli görünümünü ortaya koyan bir yol haritası sundu. Analizde, fiyatın 126.200 dolar seviyesinden gelen kırılımının ardından üç ana birikim bölgesi oluştuğu belirtilirken, bu bölgelerde alım baskısının öne çıkabileceği ve fiyatın ilerleyen yıllarda 350.000 dolara kadar taşınabileceği değerlendirildi.

Uzun Vadeli Grafik ve Teknik Göstergeler

Analiz, Binance borsasında BTC/USDT paritesine ait haftalık grafik verilerini 2023 yılının temmuz ayından başlayan ve 2029 yılına kadar projeksiyon içeren bir zaman diliminde inceliyor. Grafik üzerinde Bitcoin’in önce 2023’te 30.000 doların altındaki seviyelerden 2025 sonunda 126.200 dolar ile rekor tazelediği gösteriliyor. Yükseliş hattı üzerinde 2023 tabanından 2024 ve 2025’e uzanan kırmızı bir destek çizgisi bulunuyor ve bu çizginin mevcut fiyat olan 70.997 dolar civarlarında kırıldığı işaret ediliyor.

Üç Birikim Bölgesi ve Fibonacci Seviyeleri

CryptoPatel’in analizine göre Bitcoin, 126.200 dolardaki zirveden geri çekildikten sonra üç ana birikim alanı oluşturuyor. İlk bölge 56.611 dolar seviyesine denk gelen 0,382 Fibonacci geri çekilmesine karşılık geliyor. İkinci bölge 44.193 dolarda ve bu seviye 0,5 Fibonacci oranına işaret ediyor. Üçüncü birikim alanı ise 34.499 dolar seviyesinde ve en güçlü destek olarak bilinen 0,618 Fibonacci noktasında yer alıyor. Ek olarak, 24.249 dolar (0,786 seviyesi) ve 15.476 dolar (1,0 seviyesi) gibi daha derin referans seviyeleri de grafiğe dahil ediliyor fakat bunlar birincil hedef olarak öne çıkarılmıyor.

Mevcut fiyatın 71.000 dolar civarında olduğu ortamda, ilk birikim bölgesine inmek yaklaşık %20’lik bir geri çekilmeye, ikinci bölgeye ulaşmak %38’lik bir azalmaya, üçüncü bölgeye gelmek ise %51’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Yükseliş Engeli: Ayı Emri Bloğu

Grafikte 90.000-95.000 dolar arası bir yatay bant, güçlü bir satış duvarı olarak gösteriliyor. Bu aralıktaki fiyat hareketi, akıllı para kavramına göre kurumsal satıcıların önemli işlemler yaptığı ve güçlü bir direnç oluşturduğu bir alan olarak değerlendiriliyor. Analize göre Bitcoin’in 150.000 dolara doğru sürdürülebilir bir yükseliş başlatabilmesi için bu bölgenin üzerinde haftalık kapanışlar yapması gerekiyor.

Uzun Vadeli Hedefler ve Metodoloji

Belirlenen üç hedef noktası dikkat çekiyor. Birinci hedef 150.000 dolar seviyesiyle, önceki rekorun yaklaşık %19 üzerine çıkıyor. İkinci hedef olan 250.000 dolar önceki zirvenin neredeyse iki katını oluştururken, 350.000 dolar seviyesi ise 2028-2029 dönemine uzanan ciddi bir değer artışına işaret ediyor. CryptoPatel, bu projeksiyonda Fibonacci formasyonlarını ve Smart Money Concepts yaklaşımını temel aldığını belirtiyor.

CryptoPatel, “Grafikte tanımlanan birikim bölgeleri aktif durumda. Uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi için fiyatın önce bu bölgelerde tutunması gerekiyor” değerlendirmesini paylaşıyor.

Sonuç olarak, yol haritasında hem aşağı yönlü düzeltmeler hem de uzun vadede yeni zirveler ön planda. Teknik göstergeler ve kurumsal yatırımcı davranışlarının izlenmesi, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yönünü anlamak için kritik görülüyor.