ABD’de Spot Kripto ETF’lere 13 Mart’ta 214 Milyon Dolar Giriş Gerçekleşti

ABD’de spot kripto para borsasında işlem gören fonlara 13 Mart 2026 tarihinde toplamda 214,95 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu fonlar arasında en güçlü talep Bitcoin ETF’lerinde gözlenirken, işlemlerin büyük oranı BlackRock’un satın alımlarında toplandı. Şirket, hem Bitcoin hem de Ethereum tabanlı ürünlerinde gün boyunca en yüksek alımı gerçekleştirdi.

Bitcoin ETF’lerinde Öne Çıkan Girişler

Bitcoin ETF’leri aynı gün 180,4 milyon dolar net giriş elde ederek toplamda 2.560 Bitcoin alındı. BlackRock’un yönettiği IBIT fonu, günün büyük kısmında öne çıktı ve 2.040 Bitcoin’lik alım ile 143,6 milyon dolar işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, Bitcoin ETF’lerindeki toplam artışın yaklaşık yüzde 80’ine karşılık geliyor. Fidelity’nin FBTC ürünü ise 329 Bitcoin alımıyla 23,2 milyon dolarlık yeni giriş kaydetti. Diğer Bitcoin fonlarında da daha sınırlı ama istikrarlı büyüme izlendi.

BlackRock’un tek günde gerçekleştirdiği 2.040 Bitcoin’lik alım, son dönemde borsalardaki BTC arzının 2017’den bu yana en düşük seviyesinde bulunduğu bir döneme denk geliyor. ETF’ler üzerinden yapılan bu alımlar, Bitcoin’in dolaşımdan kalıcı olarak soğuk cüzdanlara taşınmasını sağlıyor ve likit arz üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Ethereum ve Diğer Kripto ETF’lerinde Durum

Ethereum ETF’leri ise aynı zaman diliminde toplam 26,7 milyon dolar net giriş kaydetti ve bu da 12.882 Ethereum alımına karşılık geldi. BlackRock’un hem Bitcoin hem de Ethereum ETF’lerinde bir günde toplamda 15.633 Ethereum’luk alımın 32,4 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Fidelity ise 1.061 Ethereum ile 2,20 milyon dolarlık alım yaptı. Hafta içinde BlackRock’un piyasaya sürdüğü yeni staked Ether ETF’si, ilk günlerinde yatırımcılar tarafından ilgi görmeye başladı.

Diğer yandan Solana ETF’lerinde 7,6 milyon dolarlık girişle 87.568 SOL alımı yapıldı. Bu gelişme, aynı gün Grayscale şirketinin yayınladığı Solana analiz raporunun ardından geldi. Yeni raporda SOL fiyatının 2025 Eylül zirvesinin yüzde 67 altında olduğu vurgulandı. Dogecoin ETF’leri 193 bin dolarlık, Chainlink ETF’leri ise 324 bin dolarlık giriş yaşadı.

Litecoin ETF’leri, 4.890 LTC’nin fonlardan çıkmasıyla 271 bin dolar değerinde net çıkışa sahne oldu. AVAX, HBAR ve XRP tabanlı ürünlerde ise kayda değer bir işlem gerçekleşmedi.

Kurumsal Yatırımcıların Rolü ve Piyasa Yansımaları

Günlük bazda elde edilen 214,95 milyon dolarlık toplam net girişin, son bir aydaki istikrarlı kurumsal talebi destekler nitelikte olduğu ifade ediliyor. BlackRock’un Dijital Varlıklar Başkanı Robert Mitchnick, 12 Mart’ta yaptığı bir televizyon röportajında, IBIT fonunun yatırımcılarının büyük bölümünü uzun vadeli, geri çekilmelerde alım yapan yatırımcıların oluşturduğunu vurguladı.

Bitcoin’in 9 Mart’ta 66.000 dolara kadar gerilemesinin ardından, dört gün içerisinde kurumsal ürünlerde 180 milyon dolarlık yeni Bitcoin pozisyonu açıldığı kaydedildi. Piyasada dip seviyenin net olarak belirlenmesi beklenmeden kurumsal girişler devam ediyor.