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Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının birkaç gün içinde yüzde 30’un üzerinde yükselmesine rağmen henüz dibe vurmamış olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de Yüzde 50’nin Üzerinde Düşüş Bekliyor

Altcoin Sherpa, yeni analiz videosunda Bitcoin’in yüzde 50’nin üzerinde düşüşle 15 bin dolar civarına gerilemeden önce 2023’te 30 bin doların üzerinde bir tepe noktaya ulaşabileceğini söyledi.

Analist, “Bence bu fiyat daha da düşecek, muhtemelen 20 bin dolarlarda, 15 bin dolarlarda, 17 bin dolarlarda tekrar işlem görmeye başlayacak. Benim genel görüşüm bu yönde. Diplerin oluşmasının uzun zaman aldığına inanıyorum. Tekrar 30 bin dolar, 31 bin dolar ve 35 bin dolar gibi bir seviyeye çıktığımızı görmek beni hiç şaşırtmaz ve yükselişin nerede duracağı hakkında herhangi bir fikrim yok. Ama biliyorum ki ardından tekrar aşağı yönde hareket etmeye başlayacak ve belki de ikili dip gibi bir şey oluştururuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Düşüşün Derinliği İçin Makro Koşul Şartı

Analiste göre, makro koşullar izin verirse Bitcoin bir ralliye başlamadan önce alternatif olarak biraz geri çekilebilir:

Makro genel olarak iyiyse ve enflasyon düşüyorsa, ABD Merkez Bankası (Fed) yumuşak bir iniş istiyorsa ve genel olarak böyle bir yumuşak iniş görürsek, o zaman bu kadar düşeceğimizi sanmıyorum, belki sadece biraz düşeriz. Ve ardından yükseliş trendli bir piyasa yapısı ortaya çıkmaya başlar. Bu noktada daha yüksek tepeler, daha yüksek dipler oluşturulur ve her şey yolunda gider.

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde ve son 7 günde sırasıyla yüzde 1,25 düşüş ve yüzde 14,07 yükselişle 24 bin 660 dolardan işlem görüyor. BTC, 476 milyar dolar piyasa değeri ile piyasa üzerindeki hakimiyet oranını yüzde 44’ün üzerine çıkarmış durumda.