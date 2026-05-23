ARC blockchain 2026’da 222 milyon dolarlık yatırım aldı kurumsal stablecoin altyapısı öne çıkıyor

Kurumsal finans dünyasında stablecoin ekosistemine yeni bir soluk getiren ARC blockchain, Circle çatısı altında geliştirildi ve önceliğini kurumsal yerleşim, döviz altyapısı ve programlanabilir ödemelere veriyor. Sistem, USDC tabanlı gaz, öngörülebilir konsensüs ve modüler bir işlem modeliyle tasarlandı. 2026’daki hedef, özellikle regüle piyasalarda zincir üstü finansal işlemleri daha hızlı ve güvenilir hale getirmek.

Kurumsal mimari ve yatırımcı desteği

ARC blockchain’in mimarisi, 3 milyar dolarlık değerleme üzerinden tamamlanan 222 milyon dolarlık token satışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu yatırıma BlackRock, Apollo, a16z crypto, ARK Invest ve ICE gibi dev kurumlar destek oldu. Böylece regüle piyasa oyuncularıyla blokzincir tabanlı ödeme altyapıları arasında köprü kurulması amaçlandı.

ARC ağı, stablecoin odaklı ekonomisiyle öne çıkıyor. Sistemde işlem ücretleri sabit kalabilsin diye ana akım gas birimi olarak yalnızca USDC kullanılıyor. Bu sayede büyük şirket kasaları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları, değişken token ücretleriyle uğraşmak zorunda kalmıyor. Ayrıca Circle’ın USDC, EURC ve USYC rezervlerine doğrudan erişim sağlanabiliyor.

Piyasa uzmanları ARC’nin genel amaçlı bir akıllı sözleşme platformu olmaktan ziyade, finansal koordinasyon katmanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Doğrulayıcı düğümler, yalnızca belirli kurumsal aktörlerin işlettiği izinli yapıda çalışıyor. Böylece zincir üstü ödemelerde hızlı ve güvenilir işlem onayı sağlanıyor. Saniyeden hızlı blok onayı ve regülasyonlara uygunluk, bu mimarinin ön planda tuttuğu başlıklar arasında gösteriliyor.

Testnet aşamasında 244 milyonun üzerinde işlem kaydı elde edilmesi ise sistemin kurumsal yük altında dahi sürdürülebilir işlem hacmine ulaşabildiğini gösteriyor.

İşlem modeli, döviz motoru ve yerleşim akışı

ARC blockchain’de işlemler, konsensüs ile yürütme süreçleri birbirinden ayrılarak yönetiliyor. Malachite adlı konsensüs mekanizmasında, süper çoğunluk gerektiren bir oylama yöntemiyle işlemler hızlıca sonuçlanıyor.

İşlem yürütme ise Rust diliyle yazılmış Reth istemcisi aracılığıyla sağlanıyor. Bu yapı, hem durum geçişlerini hem de akıllı sözleşmelerin teknik çalışmasını üstlenmiş durumda.

Yapı, işlemlerin öncelikle mempool’da doğrulanması ve ardından izinli doğrulayıcılar tarafından sıraya alınarak, saniyeden kısa sürede kesinleşmesini sağlıyor.

ARC altyapısında öne çıkan bir diğer yenilik, 7 gün 24 saat aktif döviz işlemleri ve stablecoin dönüşümleri sunan FX motoru. Request-for-quote mantığıyla çalışan bu sistem, çapraz stablecoin transferlerinin hızlı ve eş zamanlı yapılabilmesine imkan tanıyor. “Payment-versus-payment” yaklaşımı sayesinde farklı stablecoin’lerin eş zamanlı ve güvenli şekilde el değiştirmesi mümkün oluyor.

Kurumsal katılımcılar için gizlilik odaklı bazı özellikler de sisteme entegre edilmiş durumda. Şeffaflık ve denetlenebilirlikten vazgeçilmeden, regülasyonlara uygun şekilde işlemlerin saklı kalmasına olanak sunuluyor.

ARC, geliştiricilere EVM uyumlu araç desteği ve stablecoin tabanlı akıllı modüllerle geniş bir ekosistem yaratma imkanı sunuyor.

Mini sözlük: Reth, Ethereum ağı ile uyumlu akıllı sözleşme yürütme yeteneği sağlayan, Rust programlama diliyle hazırlanmış açık kaynaklı bir istemcidir. Performans ve düşük gecikme avantajları sayesinde, kurumsal uygulama ve hızlı blok onayında öne çıkar.

Ağın test aşamasında kaydettiği 244 milyon işlem, sistemin finansal yük altındaki dayanıklılığını ortaya koydu. Ana ağın 2026 yazında ilk etapta kurumsal kullanıcılarla devreye alınması planlanıyor.

Son olarak, ARC ağı ile Circle’ın stablecoin ekosistemi arasındaki entegrasyon sayesinde USDC likiditesi ve ödeme rayları arasında kesintisiz geçişler sağlanabiliyor. Bu da stablecoin altyapısında ölçeklenebilir, programlanabilir finansal işbirliği sunulmasına olanak tanıyor.

Platform Gas birimi Blok süresi Yatırımcı(lar) Kurumsal odak ARC USDC <1 saniye BlackRock, Apollo, a16z, ARK, ICE Evet Ethereum ETH 10–14 saniye Çeşitli Hayır (genel kullanım)