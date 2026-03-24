Tether, Eight Sleep’e 1,5 Milyar Dolar Yatırarak Sağlık Teknolojisine Adım Attı

Stabilcoin USDT’nin arkasındaki şirket Tether, doğrudan yapay zekâ tabanlı uyku teknolojileri geliştiren Eight Sleep’e 1,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden stratejik yatırım yaptı. Tether’in bu hamlesi, firmanın artık yalnızca kripto varlık ekosistemiyle sınırlı kalmayıp sağlık, yapay zekâ ve biyoteknoloji alanlarında da etkili olmayı hedeflediğini gösteriyor.

Eight Sleep ve Tether’in Yatırım Stratejisi

Eight Sleep, entegre sensörlerle kullanıcıların biyometrik verilerini anlık olarak takip eden ve yapay zekâ yardımıyla uyku sürecini optimize etmeye odaklanan bir şirket. Firmanın geliştirdiği akıllı yatak ve ilgili ürünler, uyku kalitesini artırmak için sıcaklık ayarlamalarını otomatik sağlayabiliyor. Son dönemde Eight Sleep’in mali olarak kendi kendini döndürebilir hale gelmesi, bu alanda donanım odaklı firmalar için nadir görülen bir başarının göstergesi oldu.

Şirketin bu performansı, Tether’in yatırım kararında belirleyici rol oynadı. CEO Paolo Ardoino, insan potansiyeli ve bireysel özerklik konusundaki vizyonu doğrultusunda mevcut rezerv fazlasını inovatif teknoloji şirketlerine yönlendirmeye başladıklarını ifade etti. Buna göre, Eight Sleep gibi firmalara yapılan yatırımlar kısa vadeli finansal getiriyi değil, uzun vadeli altyapı oluşturmayı ön plana çıkarıyor.

Ardoino, bu yatırımı insanın kendi yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sağlayan bir araç olarak değerlendirdiklerini aktardı ve finansal bir hamleden ziyade, toplumsal bir misyona sahip olduklarının altını çizdi.

Tether’in finansman gücü, büyük oranda ABD Hazine tahvillerinden elde edilen milyarlarca dolarlık gelir sayesinde oluşuyor. 2024 yılında şirketin toplam kârı 13 milyar doları buldu ve bu kaynak, başta sağlık, nöroteknoloji, yapay zekâ ve robotik alanlarında olmak üzere, dört ana bölümde kitlelere dokunan projelere aktarılıyor.

Tether’in Kripto Dışındaki Girişimleri

Tether, son dönemde yalnızca dijital varlık sektöründe değil farklı sektörlerde de yatırımlar yapıyor. 2024’te Blackrock Neurotech’e 200 milyon dolarlık kontrol payı alan şirket, 2025’in sonlarında ise humanoid robotlar alanında öne çıkan İtalyan merkezli Generative Bionics’in yatırım turunda yer aldı. Eight Sleep yatırımı ise şimdiye kadarki en büyük ve dikkat çekici girişim olarak öne çıkıyor.

Kripto piyasasında yatırım stratejisi bakımından MicroStrategy ile kıyaslanan Tether, kârını farklı sektörlere dağıtarak riskini çeşitlendiriyor. MicroStrategy’nin ağırlıklı olarak Bitcoin’e yoğunlaştığı bilinirken, Tether ise doğrudan biyoteknoloji ve insan odaklı teknolojilere eğilerek daha geniş bir yenilik yelpazesi yakalıyor.

Sağlık teknolojileri ve biyometri temelli altyapılar, hem yatırımcı ilgisi hem de potansiyel sürdürülebilirlik açısından öne çıkıyor. Eight Sleep de bu dinamikteki son örneklerden biri oldu. Aynı zamanda Oura gibi şirketler de yüksek değerlemelerle bu sektörde ilerliyor.

Tether’in hamlesi, geleneksel finansal hizmetlerin ötesine geçen, insan yaşamını iyileştirmeye yönelik teknolojik girişimlere yönelmesi bakımından dikkat çekici bulunuyor. Şirket, elde ettiği birikimi endüstriyel dönüşüm ve insan potansiyelinin artırılması için kullanıyor. USDT’nin ötesinde, kapsayıcı bir teknoloji portföyü oluşturma hedefi ön plana çıkıyor.