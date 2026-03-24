Sıcak Gelişme: Binance Borsaya Çıkarma Yapıyor, Trilyon Dolarlık Devler Listeleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Binance artık hisse senetleri için kaldıraçlı işlemleri başlatıyor.
  • Çarşamba günü META, GOOGL ve NVDA için 10x USD teminatlı pariteler aktifleştirilecek.
  • Önümüzdeki dönemde sayı hızla artabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Binance daha önce dava tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için hisse senetlerini listelemekten vazgeçmişti ancak bu sene listeledi. Şimdiyse daha fazlası için harekete geçiyor. Kriptoda likidite daralırken alternatifleri genişletme yolunu izleyen kripto para borsaları için bu hamleler şaşırtıcı değil.

Hisse Senedi Vadeli İşlemleri

Binance borsası tarafından biraz önce paylaşılan duyuru hisse senetleri için USDT teminatlı vadeli işlemlerin başlayacağından bahsediyor. 26 Mart tarihinde başlayacak vadeli işlemler USDT paritesinde olacak yani global borsayı kullananlar izin verilen bölgelerde META veya Google için vadeli işlem pozisyonu alabilecek.

Özellikle savaş veya yapay zeka konulu büyük gelişmelerde NVIDIA gibi şirketlerin hisseleri ciddi dalgalanma yaşıyor. Binance son hamlesiyle bu dalgalanmadan yararlanmak isteyen yatırımcılara kapı açarken elbette kendisine de bir kazanç kapısı açacak.

Listelenecek pariteleri şunlar;

  • METAUSDT
  • NVDAUSDT
  • GOOGLUSDT

Paritelerde kaldıraç 10x ile sınırlı olacak yani burada günlükte muhtemelen daha az tasfiye göreceğiz gibi görünüyor. Çift haneli hareketler dünyanın en büyük teknoloji şirketleri için sık karşılaşılan bir şey değil ancak yine de risk 10x kaldıraçta büyük çünkü ABD borsaları halen zirve bölgesine yakın ve İran anlaşması garanti değil. Üstelik artık Fed’in faiz artırma ihtimali de masada.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
