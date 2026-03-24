Sıcak Gelişme: Binance Borsaya Çıkarma Yapıyor, Trilyon Dolarlık Devler Listeleniyor

Binance daha önce dava tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için hisse senetlerini listelemekten vazgeçmişti ancak bu sene listeledi. Şimdiyse daha fazlası için harekete geçiyor. Kriptoda likidite daralırken alternatifleri genişletme yolunu izleyen kripto para borsaları için bu hamleler şaşırtıcı değil.

Hisse Senedi Vadeli İşlemleri

Binance borsası tarafından biraz önce paylaşılan duyuru hisse senetleri için USDT teminatlı vadeli işlemlerin başlayacağından bahsediyor. 26 Mart tarihinde başlayacak vadeli işlemler USDT paritesinde olacak yani global borsayı kullananlar izin verilen bölgelerde META veya Google için vadeli işlem pozisyonu alabilecek.

Özellikle savaş veya yapay zeka konulu büyük gelişmelerde NVIDIA gibi şirketlerin hisseleri ciddi dalgalanma yaşıyor. Binance son hamlesiyle bu dalgalanmadan yararlanmak isteyen yatırımcılara kapı açarken elbette kendisine de bir kazanç kapısı açacak.

Listelenecek pariteleri şunlar;

METAUSDT

NVDAUSDT

GOOGLUSDT

Paritelerde kaldıraç 10x ile sınırlı olacak yani burada günlükte muhtemelen daha az tasfiye göreceğiz gibi görünüyor. Çift haneli hareketler dünyanın en büyük teknoloji şirketleri için sık karşılaşılan bir şey değil ancak yine de risk 10x kaldıraçta büyük çünkü ABD borsaları halen zirve bölgesine yakın ve İran anlaşması garanti değil. Üstelik artık Fed’in faiz artırma ihtimali de masada.