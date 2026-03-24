Kripto ParaKripto Para Hukuku

Sıcak Gelişme: TBMM’nin Gündeminde Kripto Paralar Var, Ama Bugün Boşuna Beklemeyin

Bilmeniz Gerekenler

  • Kurul yeter sayısına ulaşılamadığı için TBMM kripto yasasını bugün görüşemedi.
  • 25 Mart 2026 saat 14:00’da (yani yarın) kripto yasası gündeme gelecek.
  • Komisyonda geçen haliyle yasa global borsadan yapılan çekimlerde (gelir veya trade kazancı) %40'a varan vergi oluşturacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Bugün Meclis gündeminde kripto paralar var. Vergi yasası olarak bilinen tasarının detaylarını daha önce paylaşmıştık. Tatilin ardından tekrar toplanan TBMM’de önümüzdeki saatlerde kripto paraların konuşulması bekleniyordu.

Bugün kripto para yasasının görüşülmesi bekleniyordu ve gündeme de alınacaktı. Ancak ikinci yoklamada da biraz önce toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için kripto yasası ele alınamadı. Tatil sonrası TBMM bugün yasayı ele alamadığından konu sonraki oturuma kaldı. 25 Mart 2026 saat 14:00’da (yani yarın) kripto yasası gündeme gelecek.

Muhalefet yasanın çok aceleye geldiğinden dert yansa da global borsalardan çekimlerde alınacak %40’a varan vergiler konusunda herhangi bir ses çıkarmadı. Hatta komisyon görüşmelerinde bu vergilendirmenin nasıl daha doğru şekilde yapılacağı gibi konularda sorular yönelttiler.

Kripto para yatırımcılarının çoğu global borsalarda işlem yapıyor ve buradan yapacakları çekimlerin çift haneli vergilerle karşı karşıya kalacak olması sosyal medyada ciddi tepkiye neden oluyor. Muhalefetin de bu konuda rahatsızlığı olmadığını düşünürsek yarın veya sonraki gün yasanın meclisten geçtiğini görebiliriz. Yarın 14:00 itibariyle gelişmeleri takip edeceğiz. Özetle bugün kripto yasasıyla ilgili boşuna beklemeyin.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?