Sıcak Gelişme: TBMM’nin Gündeminde Kripto Paralar Var, Ama Bugün Boşuna Beklemeyin

Bugün Meclis gündeminde kripto paralar var. Vergi yasası olarak bilinen tasarının detaylarını daha önce paylaşmıştık. Tatilin ardından tekrar toplanan TBMM’de önümüzdeki saatlerde kripto paraların konuşulması bekleniyordu.

Bugün kripto para yasasının görüşülmesi bekleniyordu ve gündeme de alınacaktı. Ancak ikinci yoklamada da biraz önce toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için kripto yasası ele alınamadı. Tatil sonrası TBMM bugün yasayı ele alamadığından konu sonraki oturuma kaldı. 25 Mart 2026 saat 14:00’da (yani yarın) kripto yasası gündeme gelecek.

Muhalefet yasanın çok aceleye geldiğinden dert yansa da global borsalardan çekimlerde alınacak %40’a varan vergiler konusunda herhangi bir ses çıkarmadı. Hatta komisyon görüşmelerinde bu vergilendirmenin nasıl daha doğru şekilde yapılacağı gibi konularda sorular yönelttiler.

Kripto para yatırımcılarının çoğu global borsalarda işlem yapıyor ve buradan yapacakları çekimlerin çift haneli vergilerle karşı karşıya kalacak olması sosyal medyada ciddi tepkiye neden oluyor. Muhalefetin de bu konuda rahatsızlığı olmadığını düşünürsek yarın veya sonraki gün yasanın meclisten geçtiğini görebiliriz. Yarın 14:00 itibariyle gelişmeleri takip edeceğiz. Özetle bugün kripto yasasıyla ilgili boşuna beklemeyin.