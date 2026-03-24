DEFIEthereum (ETH)

DeFi’de Sabit Getirili Ürünler Gelişiyor: Yeni Araçlarla Kriptoda Daha Dengeli Kazanç Dönemi

Bilmeniz Gerekenler

  • Kripto piyasasında sabit gelirli yeni DeFi ürünleri öne çıkmaya başladı.
  • Stani Kulechov ve Guy Young, bu dönüşümde geleneksel finans sistemlerinin etkisine dikkat çekiyor.
  • Tokenizasyon süreçleriyle, DeFi ve geleneksel finans arasındaki etkileşim artabilir.
COINTURK
COINTURK

Kripto varlık piyasalarında, geleneksel finans dünyasına benzer şekilde, daha istikrarlı ve öngörülebilir gelir fırsatları sunan yeni çözümler dikkat çekmeye başladı. Dijital finansal altyapıların gelişimiyle birlikte, DeFi alanında tahvil veya mevduat ürünleri gibi daha güvence temelli getiriler elde etmek mümkün hale geliyor.

İçindekiler
1 Yeni Araçlarla Sabit ve Değişken Getiri Seçeneği
2 Likit ve Güçlü Sermaye Havuzları Öne Çıkıyor

Yeni Araçlarla Sabit ve Değişken Getiri Seçeneği

Aave Labs’ın kurucusu Stani Kulechov ve Ethena CEO’su Guy Young, New York’ta düzenlenen Digital Asset Summit (DAS) etkinliğinde, bu dönüşümün dinamiklerini değerlendirdi. Young’a göre finans dünyasında çoğunlukla riskler farklı yöntemlerle dağıtılıyor ve bu sabit getirili ürünler uzun süre DeFi ekosisteminde geri planda kalmıştı.

Özellikle Pendle gibi platformlar, kullanıcıların sabit veya değişken getirili ürünler arasında tercih yapabilmesine olanak tanıyor. Young’ın değerlendirmesine göre, kripto alanda üç ay sonrasını öngörmek bile oldukça güç. Buna karşın yeni çözümler sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen belli bir oranda getiri elde etme şansı doğuyor.

DeFi’de yakın zamana kadar çoğunlukla token alım satımı veya teminat karşılığı borçlanmalar üzerinden hareket edildiği, ancak bu işlemlerin genellikle yüksek ve dalgalı getiriler sağladığı biliniyor. Şimdi ise daha istikrarlı kazanç sunan ürünlerin ortaya çıkmasıyla kullanıcılar için alternatifler çoğalıyor.

Likit ve Güçlü Sermaye Havuzları Öne Çıkıyor

Kulechov, DeFi alanındaki yeni ürünlerin gelişmesinde, Aave’in sağladığı derin sermaye havuzlarının önemli rol oynadığını aktardı.

Aave, likidite sağlayıcısı olarak hareket ederek ekosistemi besliyor ve DeFi’deki yeni ürünlerin piyasaya girmesini destekliyor.

Bu modellerin henüz çoğunlukla alım satıma ve kaldıraç sistemlerine dayalı olduğunu belirten Kulechov, geleneksel kredilendirme mekanizmalarından elde edilen gelirlerin DeFi’de ağırlık kazanmasının zaman alabileceğini ifade etti.

Kripto piyasasında, sabit getirilerin oluşturulmasının kolay olmadığını ve pazar hareketlerinin üç ay gibi kısa vadede bile tahmin edilmesinin güç olduğunu Young vurguladı.

Son yıllarda sıklıkla gündemde olan tokenizasyon süreciyle birlikte, geleneksel finans varlıklarının blokzincir üzerine taşınması DeFi için yeni bir sayfa açabilir. Bu sayede, getirilerin ve ekonomik modellerin giderek daha fazla geleneksel finans piyasalarından oluşması bekleniyor.

Panelde aktarılanlara göre, önümüzdeki dönemde DeFi dünyasında sabit getirili finansal ürünlerin daha fazla öne çıkması ve likiditenin çeşitlenmesiyle birlikte, kripto alanı ile geleneksel finans arasındaki çizginin giderek silikleşeceği öngörülüyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Circle Hisselerinde Yasa Tasarısı Endişesiyle Sert Düşüş, USDC ve Rekabet Yeni Gelişmelerle Sarsıldı
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: TBMM’nin Gündeminde Kripto Paralar Var, Ama Bugün Boşuna Beklemeyin
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: TBMM’nin Gündeminde Kripto Paralar Var, Ama Bugün Boşuna Beklemeyin
Kripto Para Kripto Para Hukuku
Circle Hisselerinde Yasa Tasarısı Endişesiyle Sert Düşüş, USDC ve Rekabet Yeni Gelişmelerle Sarsıldı
Kripto Para STABILCOIN
Trump’ın İran Kararı Sonrası Bitcoin’de Sert Yükseliş ve Piyasalarda Büyük Dalgalanma
BITCOIN (BTC)
Nasdaq ve Talos Ortaklığıyla Kripto Piyasasında 35 Milyar Dolarlık Sermaye Harekete Geçiyor
BLOCKCHAIN Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Sıcak Gelişme: İranlı Kaynaklar Savaşı Sona Erdirecek Girişimlerden Bahsediyor
Kripto Para
Lost your password?