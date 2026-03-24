Circle Hisselerinde Yasa Tasarısı Endişesiyle Sert Düşüş, USDC ve Rekabet Yeni Gelişmelerle Sarsıldı

ABD’de stablecoin’lere yönelik hazırlanan yasa tasarısı nedeniyle, USDC’nin arkasındaki şirket Circle hisselerinde beklenmedik bir düşüş yaşandı. Şirketin hisseleri, günün erken saatlerinde yüzde 18’e yakın değer kaybederken, uzun süredir devam eden güçlü yükseliş trendi son buldu. Benzer şekilde, USDC gelirlerinde payı bulunan kripto platformu Coinbase’in hisselerinde de yaklaşık yüzde 8 oranında gerileme görüldü.

Yasa Tasarısının Etkisi ve Piyasa Tepkisi

Piyasalarda bu sert düşüşün temelinde, ABD Kongresi’nde tartışılan Clarity Act taslağının yer aldığı belirtildi. Son haliyle taslak, stablecoin bakiyeleri üzerinde getiri sunulmasını önemli ölçüde kısıtlamayı hedefliyor. Analistler, bu düzenlemenin yalnızca stablecoin’leri elde tutan kullanıcıların bile ödül ya da faiz kazancına erişimini engelleyebileceğine dikkat çekiyor.

Mizuho analisti Dan Dolev, yeni yasa tasarısının stablecoin sahiplerine getirilen teşvik modellerini durdurabileceğini ifade etti. Dolev’in aktardığına göre, yasa bankalardaki mevduata benzer uygulamaları da yasaklayabilir. Böylece, pasif kazanç vaadinin ortadan kalkması, ABD merkezli stablecoin projelerinin yatırımcılar açısından cazibesini azaltıyor.

Futurum Equities’in baş stratejisti Shay Boloor, bu düzenlemelerin USDC’nin gerçek bir değer saklama aracı olma yolunda potansiyelini zayıflattığını vurguladı.

Yeni Rekabet Dinamikleri ve Sektörde Son Durum

Stablecoin alanında başka düzenlemeler de hayata geçirilmişti. Örneğin, daha önce uygulamaya giren GENIUS Act, ihraççı şirketlerin doğrudan kullanıcıya getiri sunmasını yasaklasa da, rezervlerden elde edilen gelirin çeşitli modellerle kullanıcıya aktarılmasına kapı aralıyordu. Circle, USDC’yi destekleyen varlıklardan gelir elde ederken bu kazancın bir bölümünü Coinbase ile paylaşıyor ve böylece platform ödülleri sağlanıyordu.

Ancak Clarity Act’ın son taslağı, faiz benzeri tüm gelir modellerini kapsam dışı bırakmayı hedefliyor. Dijital varlık araştırmacısı Amir Hajian, yeni düzenlemenin stablecoin yaygınlığını artıran gelir dağıtım modelinin önünü keseceğini savundu.

Hajian, bu düzenlemeyle birlikte stablecoin ekosisteminde şimdiye kadar geçerli olan teşvik mekanizmasının ortadan kalkacağını belirtti.

Rekabet cephesinde ise önemli bir gelişme yaşandı. USDT stablecoin’inin arkasındaki Tether, rezervlerine yönelik kapsamlı ve bağımsız bir denetim süreci başlatmak için büyük bir denetim firmasından hizmet aldığını açıkladı. Denetim başarılı olursa, Tether’ın kurumsal kullanıcılar nezdindeki güvenilirliğinin artabileceği ve USDC’nin pazar payı üzerinde baskı oluşabileceği dile getiriliyor.

Circle hisselerinde gelen satış dalgası, şirketin şubat ayından bu yana yüzde 170’e varan ciddi bir yükselişe imza atmasının ardından geldi. Bu hızlı ralli sonrasında, olumsuz başlıklar karşısında hisseler keskin tepki verdi.