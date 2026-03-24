Trump’ın İran Kararı Sonrası Bitcoin’de Sert Yükseliş ve Piyasalarda Büyük Dalgalanma

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik askeri müdahale kararını beş gün süreyle ertelemesinin ardından hızlı biçimde değer kazandı. Kararın açıklanmasının hemen ardından BTC/USD paritesi kısa sürede 71.000 dolar seviyesini geri aldı; böylece hafta sonu yaşanan kayıpları telafi etti.

Piyasalarda Kısa Sürede Büyük Fiyat Hareketleri

Trump’ın talimatıyla yaşanan gerilimin kısa süreliğine düşmesi, piyasalarda keskin hareketlere neden oldu. Vadeli petrol kontratları neredeyse yüzde 10 değer kaybı yaşarken, altın fiyatı da yüzde 3,7 geriledi. Buna karşılık kripto varlıklarda ciddi artış gözlendi.

Hafta sonunu düşüşle geçiren Bitcoin’in hızlı yükselişine kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar hazırlıksız yakalandı. ABD menşeli Batı Teksas tipi ham petrol fiyatı 85,45 dolar seviyesine kadar çekildi. Buna karşın Bitcoin’in genel emtia satışından ayrıştığı ve son dönemde daha çok likidite göstergesi olarak konumlandığı ifade edilebilir.

Açıklama öncesi 67.436 dolar seviyesine kadar çekilen Bitcoin, karardan saatler sonra 71.782 doları gördü. Kripto piyasasında kısa pozisyon taşıyanların toplamda 271 milyon dolardan fazla hacimde likidite olduğu CoinGlass verileriyle görünür hale geldi. Bu süreçte, spot alımlar ve kısa pozisyonların zorunlu kapanması fiyatı yukarı taşıdı.

Makro Faktörlerin Bitcoin ve Piyasalara Etkisi

Enerji piyasalarındaki sert düşüşle birlikte geçtiğimiz dönemde Bitcoin ve petrol fiyatları arasındaki ilişki tersine döndü. Brent petrolde de yaklaşık yüzde 10 gerileme görülürken, Bitcoin hızla yükseldi. Düşen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını azaltma ihtimali, ABD Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum almasını gereksiz hale getirebilir. Bu da riskli varlıkların önünü açtı.

Altın, savaş riskinin gerilemesiyle birlikte hızlı bir şekilde değer kaybederek piyasadaki geleneksel güvenli liman rolünde radikal bir değişim olduğuna işaret etti.

Bitcoin’in kısa vadede güvenli liman değil, daha çok likidite bazlı bir yatırım aracı gibi fiyatlandığına dair görüşler ön plana çıktı.

Yatırımcılar, beş günlük süre zarfında jeopolitik gerilimin yeniden yükselip yükselmeyeceğini yakından izliyor. Olası bir yeniden tırmanışta, özellikle petrol fiyatı tekrar 100 dolar seviyesine yaklaşırsa, riskli varlıklar yeniden baskı altına girebilir.

