Nasdaq ve Talos Ortaklığıyla Kripto Piyasasında 35 Milyar Dolarlık Sermaye Harekete Geçiyor

ABD’nin dev finansal altyapı sağlayıcılarından Nasdaq ile dijital varlık piyasası için teknolojik çözümler sunan Talos önemli bir iş birliğine imza attı. Duyurusu yapılan entegrasyonla birlikte Nasdaq’ın Calypso risk yönetim platformu ve piyasa gözetim araçları, Talos’un kurumsal ticaret ağına doğrudan bağlandı.

Kurumsal Sermayenin Önündeki Tıkanıklık Aşılmak İsteniyor

Kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara geçişinde önlerindeki en büyük engellerden biri, menkul kıymet gibi varlıklardan elde edilen teminatların verimsiz biçimde sistem içinde kilitli kalması olarak gösteriliyor. Nasdaq’ın iç araştırmalarına göre finans kurumlarının ihtiyaç fazlası teminat tutarları, finansal sistemde yaklaşık 35 milyar dolar ile “ölü sermaye” halini alıyor. Bu tutarlar; uyumsuz yazılımlar, farklı uzlaştırma katmanları ve birbirinden kopuk kontrol sistemleri nedeniyle piyasada aktif biçimde kullanılamıyor.

Bu sorunun kripto ve geleneksel finans arasında işlemler yapan kurumlarda ikiye katlandığı ifade ediliyor. Geçmişte, dijital varlık işlemleriyle ilgili bir risk yaşandığında, teminatların hareketi saatler hatta bir günü bulabiliyordu. Yavaş taşınan veya önceden fonlanan mevduatlar, sermaye verimliliğini düşürüyordu.

Yeni iş birliğiyle, Nasdaq’ın finansal işlemlerin uzlaştırıldığı altyapısı doğrudan Talos’un alım-satım sistemlerine entegre edildi. Böylece portföy yönetimi yapan kurumlar; dijital varlık tokenları, klasik hisse senetleri ve tahviller gibi çok farklı piyasaları aynı ekrandan yönetebilme imkanına sahip oldu. Talos CEO’su Anton Katz, bu yaklaşımı “kurumsal piyasalarda teminatın dijitalleşmesi, doğal bir evrim” şeklinde değerlendirdi.

Güvenlik ve Takip Mekanizmaları Öne Çıkıyor

İş birliğinin dikkat çeken bir diğer yönü, Nasdaq’ın gelişmiş piyasa gözetim sistemlerinin de aynı ortamda çalışacak olması. Bu entegrasyon sayesinde, yıkama alım-satım, manipülasyon veya hileli işlemler gibi piyasa suistimalleri gerçek zamanlı olarak tespit edilebiliyor. Benzer güvenlik standartlarının geleneksel borsalarda olduğu gibi kripto ekosistemine de taşınacağı belirtiliyor.

Son dönemde birçok finans devinin, gerçek dünya varlıklarını (RWA) blockchain tabanlı sistemlerle tokenleştirmeye odaklandığı gözlemleniyor. BlackRock, DTCC ve Euroclear gibi kuruluşlar, bu alanda altyapıyı kontrol etmek için rekabet ediyor. Nasdaq, mevcut risk ve gözetim yazılımlarını doğrudan yeni nesil platformlara taşıyarak, zaten yerleşik işleyişi dijital varlık ekosistemine adapte etmek istiyor.

Dönüşümün önemli bir detayını Nasdaq Kıdemli Başkan Yardımcısı Roland Chai de vurguladı. Piyasadaki kurumların, farklı piyasalarda oluşan riskleri ve varlıkları tek bir çatıdan izleyemediğini belirtti. Ortaklık sonrasında ise kurumlar, tek bir risk görünümüyle dijital ve geleneksel varlıkları izleyebilecek.

Bu girişimle birlikte, kripto ekosisteminde uzun süredir aksayan teminat hareketinin ve karşı taraf riskinin asgariye indirgenmesi hedefleniyor. Uzmanlar, $35 milyar seviyesinde etkin olmayan sermayenin daha verimli kullanılmasının piyasa ölçeğini değiştirecek potenziale sahip olduğunu düşünüyor.