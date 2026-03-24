Sıcak Gelişme: İranlı Kaynaklar Savaşı Sona Erdirecek Girişimlerden Bahsediyor

Dünkü Trump açıklamalarının etkisi zayıflarken BTC yeniden 70 bin doların altına sarktı ve vakit saat geçtikçe daralıyor. Kripto para yatırımcılarının Türkiye özelinde gündeminde TBMM kripto görüşmeleri var. Globaldeyse İran’daki gerilimin neye evrileceği takip ediliyor. CNN kaynakları bazı adımları doğruluyor.

Savaş Bitiyor Mu?

Alışık olduğumuz İran gerilimi bu kadar uzun süre devam ettirmezdi ancak ABD’nin Hamaney’i öldürmesi iç siyasetin hızlı “ateşkese” direnç göstermesine neden oldu. Trump dün görüşmeler olduğundan ve anlaşmaya varılabileceğinden bahsetti hatta 5 gün süre verdi. İran kaynakları yalanlasa da İngiltere de görüşmelerin olduğunu doğruladı. Nitekim Pakistan da bunu yaptı.

İranlı kaynaklar ise CNN’e “temasa geçme girişimleri” olduğunu söyledi. İran’ın sürdürülebilir barış için önerileri dinlemeye hazır olduğunu söyleyen kaynaklar anonim.

“Son günlerde Washington’un girişimiyle ABD ile İran arasında temaslar oldu, ancak tam anlamıyla müzakere düzeyine ulaşan bir gelişme yok. Savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını belirlemek için çeşitli aracılar aracılığıyla mesajlar alındı. İncelenen öneriler sadece ateşkesin sağlanmasını değil, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek somut bir anlaşmayı hedefliyor. İran, ABD ile bir toplantı veya doğrudan görüşme talep etmiyor, ancak İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal çıkarlarını koruyacak sürdürülebilir bir anlaşma planı ortaya çıkarsa dinlemeye hazır. İran, asla nükleer silah geliştirmeyeceğine dair gerekli tüm garantileri vermeye hazır, ancak nükleer teknolojinin barışçıl kullanımına hakkı var.”

Trump’ın geçen yılki açıklamaları ambargonun kaldırılması dahil birçok şey vadediyordu ancak bu yıl müzakereler “füzelerin de anlaşmaya dahil edilmesi” istendiği için tıkandığından bu süreç ilerleyemedi. Ve şimdi haftalardı saldırılar devam ediyor. En azından girişimlerin teyit edilmiş olması olumlu ve Trump’ın 5 günlük sınırlaması Cuma gününe kadar bir şeyler görebileceğimizi teyit ediyor.