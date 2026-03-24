Delaware’ın Yeni Stablecoin Yasası Kripto Düzenlemesinde Dengeyi Değiştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde kurumsal kaydın merkezi olarak bilinen Delaware, uzun bir aradan sonra bankacılık mevzuatında köklü değişiklikleri gündeme aldı. Eyalet yönetimi, özellikle düzenlenmiş stablecoin alanını hedef alan bu adımla, dijital varlık pazarında yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor.

Yeni Düzenleme ve Stablecoin Piyasasına Etkisi

Senato’ya sunulan ve kamuoyunda “Senate Bill 19” olarak bilinen yasa teklifi, stablecoin ihraç eden şirketler için özgün bir lisans rejimi öngörüyor. Bu sayede, stablecoin ihraççıları doğrudan Delaware Banka Komiserliğinin gözetiminde, geleneksel finans kurumlarına benzer şekilde faaliyet gösterecek. Söz konusu yasal çerçeve, şirketlerin teknoloji girişimi olmaktan çıkıp kurumsal standartlara uygun şekilde denetlenmesini gerektiriyor.

Delaware bu adımı, geçen yıl Coinbase gibi büyük kripto şirketlerinin Texas’a taşınmasından sonra sektörde oluşan ciddi kaybı telafi etmek için atıyor. Pek çok şirketin bölgeden ayrılmasına yol açan yargı süreçlerindeki belirsizliğe kansız bir yanıt verilmiş oluyor. Yeni yasal altyapı, şirketlere sadece dostane bir ortam değil, aynı zamanda net ve aktif bir düzenleme mekanizması sunmayı hedefliyor.

Yasanın dikkat çeken noktalarından biri, federal düzeyde gündeme gelen GENIUS Act’teki kavramsal tanımları doğrudan içermesi. Bu yaklaşım sayesinde Delaware’den lisans alanların ileride ulusal ölçekte yürürlüğe girecek kurallara uyum sorunu yaşamaması planlanıyor.

Kurumsal Standartlar ve Piyasa Dinamikleri

Yeni yasa gereği, stablecoin çıkaran her şirket, ihraç ettiği varlıkların tamamını birebir rezervde tutmak zorunda olacak. Bu net rezerv zorunluluğu, hem şeffaflığı hem de likidite güvenliğini artırıyor. Buna ek olarak, yasa kapsamında şirketler düzenli olarak denetimden geçecek ve sermaye yeterliliğini sürekli sağlamak durumunda bulunacak.

Özellikle Circle ve Paxos gibi büyük ölçekli stablecoin şirketlerinin bu düzenlemeden avantaj elde etmesi beklenirken, daha küçük veya yeterince teminat sunamayan projelerin piyasadan çekilebileceği öngörülüyor. Bu sayede stablecoin sektöründe kurumsal projelerin ağırlığı artarken, piyasada rekabetin yoğun şekilde azaldığı bir yapı doğabilir.

Düzenlemeyle birlikte Delaware, Amerikan Kongresi’nin kripto varlıklar üzerindeki otorite mücadelesinin sonuçlanmasını beklemeden, federal mevzuata paralel bir yol haritası çizme kararı aldı. Bu adım, eyaletin stablecoin lisansının, ileride ulusal düzeyde “pasaport” işlevi görebilmesi için stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Delaware Valisi Matt Meyer ve ekibi, stablecoin düzenlemesini eyalet için gelir ve istihdam kaybını önleyici bir tedbir olarak öne çıkarıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, dijital varlık platformlarının Delaware’i yeniden öncelikli bir merkez olarak görebileceği belirtiliyor.