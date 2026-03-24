Sıcak Gelişme: Trump Bu İş Bitti Diyor, Şimdi Gözler İran’da

Bitcoin grafiği Trump’ın henüz sona eren açıklamalarına sınırlı tepki verdi çünkü dünkü açıklamalar yalanlanmıştı. Fakat Trump’ın ısrarla görüşmelerin devam ettiğini söylemesi ve İngiltere gibi bazı ülkelerin bunu teyidi önümüzdeki günlerde İran’ın yalanlamalarının sona erebileceğini gösteriyor.

Trump: Savaş Bitti, Kazandık

Trump artık hava sahasını sorunsuz şekilde kullandıklarını söylüyor ve savaşın sona erdiğini iddia ediyor. Dahası İran’ın nükleer planından tamamen vazgeçtiğini açıklayan ABD Başkanı yakında yazılı anlaşma görebileceğimizi iddia ediyor.

“İran’da muazzam bir başarı elde ediyoruz. Doğru kişilerle konuşuyoruz, onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran’da görüştüğümüz kişiler bir anlaşma yapmak istiyor. Şu anda İranlılarla müzakere halindeyiz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve diğer kişiler İran ile müzakere ediyor. Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz. İran mantıklı konuşuyor. İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. Artık İran’da yeni bir lider grubu var, bakalım nasıl sonuçlanacak. Bu, İran rejiminde bir değişiklik. Anlaşma yapacaklar. Bize muazzam bir paraya denk gelen önemli bir ödül verdiler. Petrol ve gaz ile ilgiliydi. Hediye Hürmüz Boğazı ile ilgiliydi. İran konusunda en iyi pazarlık konumundayız. İran dün Hürmüz Boğazı ile ilgili iyi bir şey yaptı. Sanırım bunu sonlandıracağız, kesin bir şey söyleyemem. Bu savaşı kazandık.”

BTC açıklamaların ardından 69.500 dolarda.