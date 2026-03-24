Sıcak Gelişme: Trump Bu İş Bitti Diyor, Şimdi Gözler İran’da

  • Trump İran hakkında: Bize muazzam bir paraya denk gelen önemli bir hediye verdiler. Petrol ve doğalgazla ilgiliydi. Bu hediye Hürmüz Boğazı ile ilgiliydi.
  • Trump: Şu anda İranlılarla müzakere halindeyiz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve diğer yetkililer İran'la müzakere ediyor.
  • Trump: Artık İran'da yeni bir lider grubu var, bakalım nasıl sonuçlanacak. Bu, İran rejiminde bir değişiklik. Anlaşma yapacaklar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bitcoin grafiği Trump’ın henüz sona eren açıklamalarına sınırlı tepki verdi çünkü dünkü açıklamalar yalanlanmıştı. Fakat Trump’ın ısrarla görüşmelerin devam ettiğini söylemesi ve İngiltere gibi bazı ülkelerin bunu teyidi önümüzdeki günlerde İran’ın yalanlamalarının sona erebileceğini gösteriyor.

Trump: Savaş Bitti, Kazandık

Trump artık hava sahasını sorunsuz şekilde kullandıklarını söylüyor ve savaşın sona erdiğini iddia ediyor. Dahası İran’ın nükleer planından tamamen vazgeçtiğini açıklayan ABD Başkanı yakında yazılı anlaşma görebileceğimizi iddia ediyor.

İran’da muazzam bir başarı elde ediyoruz. Doğru kişilerle konuşuyoruz, onlar bir anlaşma yapmak istiyor. İran’da görüştüğümüz kişiler bir anlaşma yapmak istiyor. Şu anda İranlılarla müzakere halindeyiz. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkan Yardımcısı Vance ve diğer kişiler İran ile müzakere ediyor.

Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz. İran mantıklı konuşuyor. İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti. Artık İran’da yeni bir lider grubu var, bakalım nasıl sonuçlanacak. Bu, İran rejiminde bir değişiklik. Anlaşma yapacaklar. Bize muazzam bir paraya denk gelen önemli bir ödül verdiler. Petrol ve gaz ile ilgiliydi. Hediye Hürmüz Boğazı ile ilgiliydi.

İran konusunda en iyi pazarlık konumundayız. İran dün Hürmüz Boğazı ile ilgili iyi bir şey yaptı. Sanırım bunu sonlandıracağız, kesin bir şey söyleyemem. Bu savaşı kazandık.”

BTC açıklamaların ardından 69.500 dolarda.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: TBMM’nin Gündeminde Kripto Paralar Var, Ama Bugün Boşuna Beklemeyin

Sıcak Gelişme: İranlı Kaynaklar Savaşı Sona Erdirecek Girişimlerden Bahsediyor

Analistler Kripto Paralardan Bu Hafta Ne Bekliyor? 24 Mart Uzman Raporu

Trump İran’la Anlaşma Niyetini Ortaya Koydu.. İsrail ise Görüşmelerin Başarıya Ulaşma İhtimalini Düşük Görüyor

SEC’de İstifa Krizi Trump’a Yakın İsimlerin Davalarıyla Gündeme Geldi

Kripto Paralar İçin Bu Hafta Neden Önemli? (Grafikler Şimdiden Sinyali Veriyor)

23 Mart Kripto Para Piyasaları Son Durum, Düşüşün Sebebi ve Diğer Gelişmeler

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
