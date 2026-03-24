Düşüşü Bilen Analistin 24 Mart Kripto Para Açıklaması, Ateşkes İddiaları ve Diğer Gelişmeler

Kanal 12’nin yazı hazırlandığı sıradaki haberine göre 15 maddelik anlaşma için müzakereler 1 aylık ateşkes sürecinde tamamlanacak. ABD’nin çatışmaları durduracak mekanizma üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İran henüz Trump’ın bugünkü açıklamalarını reddetmedi. BTC fiyatı son gelişmelerin ardından tekrar 70 bin doları kazanmak üzere. Peki analist tahminleri?

İran ile Ateşkes

İsrail’den Kanal 12’nin haberine göre 15 maddelik anlaşma yaklaşan ateşkes başladığında müzakere edilecek. Dün de Trump 15 maddelik ateşkesten bahsetmişti. Bugünkü açıklamaların Trump iletişimin güçlü biçimde devam ettiğini ve pazarlık konusunda ellerinin oldukça güçlü olduğunu söyledi. Dahası saldırı sıklığının azalması da olası müzakerelere işaret ediyor.

Diğer yandan belki de caydırıcılık için ABD 3 bin askeri bölgeye gönderiyor. Axios kaynakları Perşembe günü iki ülke arasında görüşme olabileceğini paylaştı. Eğer görüşmeler başlarsa İran’ın Pazartesi günkü açıklamaları yalanlaması anlamsızlaşacak ve petrol 100 doların altına gerilerken BTC muhtemelen 74 bin dolara geri dönecek.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 70 bin doları kazandı.

Düşüşü Bilen Analistin Yorumu

Son düşüşü doğru tahmin eden analist Roman Trading ABD borsasındaki düşüşün eninde sonunda 6.124 seviyesine devam edeceğini söylüyor. Ancak bir ara yükselişle SPX 7 bin puanı geri alabilir. Bu da müzakerelerin taraflarca teyit edildiği, anlaşmaya varıldığı ortamda karşılaşacağımız muhtemel senaryo olacaktır.

Geçen sene BTC için borsa düşüşü tetiklemeli dşyen %40 kayıp beklediğini söyleyen Roman Trading bu yıl haklı çıktı. Tam da beklediği senaryonun gerçekleştiğinin altını çizen analist “BTC ve kripto paralar her halükarda düşüşünü sürdürecek gibi” dedi. En azından kısa vadede yanılabilir çünkü İran ile anlaşma bu hafta ilan edilecek gibi görünüyor. Nitekim bu konuda asıl bakmamız gereken şey petrol grafiği ve o da 100 doları kaybetmek üzere.

Michael Poppe ise altın karşısında kazançlarını artıran Bitcoin’e dikkat çekiyor. Burada uzun süre zayıflayan BTC toparlanmaya rağmen halen oldukça ciddi büyüme alanına sahip.