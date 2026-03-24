EDXM International, Blockchain Tabanlı KRW Vadeli İşlemlerini 2026’da Piyasaya Sürecek

Wall Street’in önemli oyuncularından Citadel Securities ve Fidelity Digital Assets’in desteklediği EDXM International, 2026 Nisan ayında Kore wonuna endeksli ilk blockchain tabanlı türev ürününü piyasaya çıkaracağını duyurdu. Singapur merkezli borsa, bu yeni üründe Kore wonunun Amerikan doları karşısındaki değerini izleyen süresiz vadeli kontratlar kullanacak. Yenilikçi ürün, geleneksel teslimatsız forward işlemleri yerine kurumlara sermaye verimliliği yüksek alternatif sunmayı amaçlıyor.

Blockchain Tabanlı Won Vadeli Kontratının Detayları

EDXM International’ın sunacağı vadeli işlem sözleşmeleri, beyin gücünü Cayman Adaları’nda faaliyet gösteren Brainpower Labs’ın çıkardığı ve won karşılığı teminatlandırılan KRWQ adlı stablecoin’e dayalı olarak çalışacak. İşlemler tamamen USDC üzerinden gerçekleşecek; kullanıcılar, Kore wonunun dolar karşısındaki hareketine pozisyon alabilecek ancak fiziksel olarak won’a dokunmalarına gerek kalmayacak.

Geleneksel teslimatsız won forward işlemlerinde bankacılık ilişkileri ve iki iş günü süren uzlaşma dönemleri zorunlu olurken, EDXM’nin blockchain tabanlı ürünü gerçek zamanlı ve şeffaf işlem fırsatı verecek. Şirketin CEO’su Kai Kono, stablecoin vadeli işlemlerinin bankacılık tedarik zinciri olmadan anında uzlaşma sunduğuna dikkati çekti.

Brainpower Labs, offshore stablecoin ihraç sürecinin güncel Kore mevzuatlarıyla uyumlu yürütüldüğünü ifade ediyor. Çin’in offshore yuan stablecoin’lerine açık şekilde yasak getirmesine karşın, Güney Kore’de regülatörlerin bu tür varlıklara henüz müdahale etmediği görülüyor; yeni ürün de mevzuattaki bu boşluğa dayanıyor.

Asya FX Talebine Yönelik Yeni Hamleler

Kore wonu, kripto dünyasında işlem hacmi bakımından zaman zaman dolar çiftlerini geride bırakmasıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle oynaklık dönemlerinde KRW çiftlerinde işlem hacminin çok yüksek olduğu biliniyor. Bu anlamda EDXM International, Güney Kore’nin sıkı sermaye kontrollerinin sebep olduğu likidite kısıtlarını aşmaya çalışıyor ve spot ile türev piyasalarındaki oyuncuları hedefliyor.

Kore wonuna dayalı gerçekleştirdiği vadeli işlemler, kripto piyasalarında bölgesel risk iştahını yansıtıyor. Global yatırımcılar açısından, geçmişte sadece büyük bankalar arası forward piyasasında mümkün olan kur riski yönetimi artık doğrudan kripto kurumlarına açılmış oluyor. Kimchi Primi olarak adlandırılan ve Kore borsalarında kripto fiyatlarının küresel fiyatların üzerinde gerçekleşmesine neden olan fark, büyük hacimli won işlemlerini öne çıkarıyor.

EDXM International, geleneksel finans piyasalarında regülasyonlara uyum ve güven arayışında olan büyük piyasa yapıcıların ve yüksek frekanslı ticaret fonlarının ilgisine oynayarak, Citadel Securities gibi büyük Wall Street şirketlerinden aldığı destekle piyasada öne çıkıyor. Böylece, düzenlenmemiş offshore borsalara göre daha şeffaf ve güvenilir bir yapı inşa etmeyi amaçlıyor.

Nisan ayında hayata geçecek olan bu ürünün, klasik won forward piyasasından likidite çekip çekmeyeceği piyasa katılımcıları açısından merak konusu. Eğer KRWQ/USDC paritesinde sıkı spreadlerle likidite oluşursa, blockchain tabanlı yapının geleneksel döviz piyasalarındaki rolünü pekiştirebileceği öngörülüyor.