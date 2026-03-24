Bitcoin Fiyatında Kritik Eşik: 74 Bin Dolar Üzerini Test Edebilir, Düzeltme Kapıda

Bitcoin, kısa vadede yaşanan yüksek dalgalanmaların ardından dikkatleri yeniden üzerinde topladı. Son günlerdeki hareketlilik hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal oyuncuların ilgisini çekerken, kripto para birimi psikolojik 70 bin dolar seviyesine yakın seyrediyor. Teknik göstergeler ise kısa vadede belirsizlikleri öne çıkarıyor.

Teknik Görünümde Karmaşık Sinyaller

Bitcoin’in 70 bin 600 dolar civarındaki fiyatı, piyasadaki kararsızlığı net şekilde yansıtıyor. RSI ve Stokastik gibi osilatörler nötr bölgeyi işaret ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar, sınırlı da olsa destek sağlar nitelikte. Ancak 100 ve 200 dönemlik ortalamaların mevcut fiyatın üzerinde kalması, uzun vadede baskının sürdüğüne işaret ediyor.

DrProfitCrypto kullanıcı adıyla bilinen kripto analizci, kendi gözlemlerine göre Bitcoin’in önümüzdeki süreçte aşağı yönlü hareket edebileceğini dile getiriyor. Bu değerlendirmesine göre kısa vadede 79 ila 84 bin dolar aralığında güçlü dirençle karşılaşılabilir. Analist, 2025’ten itibaren gözlenen teknik formasyonlara atıf yaparak Bitcoin’in önce yukarı hamle yapıp daha sonra 40–48 bin dolar bandına geri çekilebileceğini öngörüyor.

Analistin değerlendirmesine göre, “Bitcoin’de henüz dip görülmedi; 40 ila 48 bin dolar arası gündeme gelebilir. Kısa vade için bir yükseliş ihtimali olsa da 79–84 bin dolar direnci yüksek riskli bir alan oluşturuyor.”

Bu tablo, Bitcoin’in 74–80 bin dolar direnç bölgesini test etmeden önce yukarı yönlü ani hareketlerin yaşanabileceğine de vurgu yapıyor.

Likidite Hareketleri ve Olası Düzeltme Dinamikleri

Piyasada deneyimli trader’lar, kısa vadede görülecek bir “likidite hareketinin” ardında hızlı bir fiyat düzeltmesi gelebileceğine dikkat çekiyor. 2017’den bu yana yüksek hacimli işlemler gerçekleştiren PhilakoneCrypto adıyla bilinen trader, Bitcoin’de kısa vadeli bir yükseliş sonrası güçlü bir düşüş ihtimaline işaret ediyor. Analize göre, 74–80 bin dolar aralığına yapılacak bir hareket ardından fiyatlarda sert bir düşüş yaşanabilir.

Bu tür likidite hareketlerinin piyasada volatiliteyi artırdığı, geçmiş dönem verilerinin de düşük likidite ortamında fiyat hareketlerinin daha ani olabileceğini gösterdiği belirtiliyor. Kısa vadede 70 bin 500 ile 71 bin 500 dolar aralığı belirleyici bir bölge olarak öne çıkıyor. Teknik analize göre, bu aralığın aşılması fiyatın bir süreliğine 75 bin dolar seviyesine ilerlemesini sağlayabilir. Tersi durumda ise fiyatın 65 bin 900–68 bin dolar aralığına çekilmesi mümkün görülüyor.

ETF IBIT’te Temkinli Seyir

Bitcoin fiyatıyla yakından ilişkili hareket eden iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), 40,05 dolardan kapanış yaptı. ETF teknik olarak nötr bir görünüm sunsa da kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında işlem görmesi, piyasanın genelinde zayıf bir eğilime işaret ediyor.

IBIT için en önemli direnç bölgesi 43 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer bu seviyenin üzerinde güçlü bir kapanış gerçekleşirse yukarı yönlü ivme yeniden güç kazanabilir. Aksi durumda, 39,17 dolar desteğinin altına sarkılması IBIT’te yeni bir düşüş dalgası başlatabilir. ETF tarafında da hem fiyat hem teknik göstergeler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.

Makroekonomik gelişmelerin de Bitcoin fiyatı üzerinde belirleyici olduğu gözlemleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarında yaşanan gecikmeler ve küresel likidite koşulları zaman zaman Bitcoin’in volatilitesinde önemli rol oynuyor. Tarihsel olarak, merkez bankalarının açıklamaları ve para politikası belirsizlikleri, Bitcoin’de kısa süreli yükseliş ve düşüş hareketlerini tetiklemişti.

Piyasada genel eğilim çok net belirgin değil. Bazı yatırımcılar önümüzdeki dönemde 95 bin dolar seviyelerinin görülebileceği inancını korurken, diğer bir kesim ise olası bir düzeltmede 40–48 bin dolarlık bir geri çekilme riskini daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriyor. Bu noktada teknik seviyelerin ve makro gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.