Robinhood 1,5 Milyar Dolarlık Hisse Geri Alım Programı Onayladı

ABD merkezli finansal teknoloji şirketi Robinhood, yönetim kurulundan aldığı onayla 1,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlatmaya hazırlanıyor. Bu plan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan resmi belgeler üzerinden kamuoyuna açıklandı. Mevcut kapasiteye eklenen bu yeni tutarla birlikte Robinhood’un toplam geri alım potansiyeli ciddi şekilde artmış oldu.

Geri Alımlar 2026’da Başlayacak

Şirket, geri alım programının yaklaşık üç yıl sürmesini ve uygulamanın 2026 yılının ilk çeyreğinde başlamasını öngörüyor. Robinhood, sabit bir miktar hisseyi belirli bir tarihte kesin olarak almayı taahhüt etmediğini de açıkladı. Bu esneklik, piyasa koşullarına göre hareket edebilmesine imkan tanıyor.

Robinhood, bireysel yatırımcıların kolayca hisse senedi ve kripto para alım satımı yapmasını sağlayan dijital bir aracı platform olarak biliniyor. Son dönemde özellikle kripto işlemleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan şirket, yeni geri alım planıyla piyasada uzun vadeli güven oluşturmayı hedefliyor.

Kredi Hattı Genişletildi

Geri alım planının duyurulmasıyla eş zamanlı olarak Robinhood, finansal esnekliğini artırmak üzere kredi hattında da yeni bir güncelleme gerçekleştirdi. Şirkete bağlı Robinhood Securities, JPMorgan liderliğinde hareket eden bir grup borç vereniyle, kredi sözleşmesini güncelledi. Bu anlaşma kapsamında önceki 2,65 milyar dolarlık döner kredi limiti 3,25 milyar dolara çıkarıldı.

Ek olarak, Robinhood’un bu limiti ilerleyen süreçte 4,875 milyar dolara kadar yükseltme hakkı bulunuyor. Böylece şirket, olağandışı piyasa koşullarında hızlı hareket edebilme kabiliyeti kazanıyor.

Robinhood, geçtiğimiz yıl özellikle kripto piyasasındaki yükselişin etkisiyle borsada dikkat çekici bir performans sergilemişti. Ancak, Bitcoin’in fiyatında yaşanan zirveden sonra, Robinhood hisselerinde değer kaybı görüldü.

Yıllık bazda şirketin hisse değeri yüzde 50’nin üzerinde gerilemiş durumda. Son olarak, Robinhood hisselerinde mesai sonrası işlemlerde yüzde 1,4’lük hafif bir artış yaşandı.