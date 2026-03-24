ABD ve İsrailli Yetkililerin Barış Görüşmeleri Kripto Piyasalarda Hareketlilik Yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD ve İsrailli yetkililer bölgede bir aylık ateşkes için görüşmeler yapıyor.
  • İran’ın nükleer faaliyetlerinden vazgeçeceğine dair taahhüt müzakerelere eklendi.
  • Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, kısa sürede fiyatlarda oynaklık yarattı.
Kripto paralarda günü düşüşle kapatan piyasa, ABD borsalarının seans kapanışından sonraki dakikalarda toparlanma işaretleri verdi. ABD’li ve İsrailli yetkililerin bölgede bir aylık ateşkes üzerinde görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin hızlı şekilde fiyatlamalara yansıdığı gözlemlendi.

Bölgede Ateşkes Müzakereleri Piyasaları Etkiledi

Görüşmelerin, ABD Başkanlığı’nın danışmanlarından Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından yürütüldüğü belirtildi. Jared Kushner, uzun yıllardır Orta Doğu’daki diplomasi ve arabuluculuk çabalarında yer alan bir isim olarak öne çıkıyor. İddiaya göre, ateşkes görüşmelerinin ana maddesinde bölgedeki gerilimi azaltacak yeni adımlar bulunuyor.

Müzakereler kapsamında, İran’ın mevcut nükleer programının tamamen ortadan kaldırılması ve ülkenin bundan sonra nükleer silahlara asla sahip olmayacağına dair taahhüt verilmesi de konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin özellikle enerji ve emtia piyasasında karşılık bulduğu izlendi.

Kripto Para ve Emtia Fiyatlarında Ani Değişim

Ateşkesin kısa sürede duyurulabileceğine dair beklentiler, ilk olarak petrol fiyatlarında belirgin bir hareketliliğe yol açtı. Brent petrol, birkaç dakika içinde 104 dolardan 100 doların altına geriledi. Kripto para piyasasında da benzer bir dalgalanma yaşandı.

Bitcoin, seans sırasında yaşadığı değer kaybı ile 69 bin dolar seviyesinde geziniyordu. Ancak barış görüşmesi haberinin ardından hızlı bir tepkiyle 70 bin dolar düzeyine yaklaştı. ABD borsalarındaki endeks vadeli kontratları da olumlu habere hafif yükselişlerle karşılık verdi.

Küresel gelişmeler, finansal piyasalarda belirsizliği azaltan adımların özellikle riskli varlıklarda kısa vadede olumlu fiyatlamaları beraberinde getirdiğini bir kez daha gösterdi.

Orta Doğu’daki siyasi ve askeri tansiyonun düşebileceği yönündeki haberler, hem geleneksel piyasalar hem de kripto varlıklarda anlık olarak fiyatlamalara yansıdı.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
