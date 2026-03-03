Bitcoin Madencisi Riot Platforms 2025’te Rekor Gelir Elde Etti, Gözünü Yapay Zekâya Çevirdi

ABD merkezli halka açık Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, 2025 mali yılında gelirlerini yüzde 72 artırarak 647,4 milyon dolara çıkardı. Şirketin büyümesinde ana etken olarak Bitcoin madenciliği faaliyetlerinden elde edilen hasılat ve 2026’nın başında başlattığı AMD ortaklığıyla hayata geçen yeni veri merkezi gelirleri öne çıktı.

Bitcoin Madenciliğinde Büyük Artış

Gelirin ağırlıklı bölümü Bitcoin madenciliğinden geldi. Riot Platforms, bir yıl içinde 5.686 Bitcoin üreterek geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 18’lik bir artış sağladı. Yıllık Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelir 576,3 milyon dolara yükseldi. Şirket ayrıca mühendislik hizmetlerinden 64,7 milyon dolarlık ek gelir elde etti.

Buna karşılık, artan küresel madenci rekabeti nedeniyle bir Bitcoin üretiminin maliyeti 2024’teki 32.216 dolardan 2025’te 49.645 dolara çıktı. Son bir yılda madencilik maliyetindeki bu sıçrama, özellikle ağdaki işlem gücünün yüzde 47 büyümesiyle bağlantılı. 2025 sonunda Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 87.500 dolar civarında seyrederken, maliyetlere rağmen operasyonlar yüksek marjlarla sürdü. Ancak, yıl boyunca fiyatların 126.000 dolardan düşmesi marjları daraltmaya başladı.

Yapay Zekâ ve Enerji Altyapısıyla Yeni Dönem

Riot Platforms, gelecek döneme dair dikkat çekici adımlarını ise enerji altyapısı ve yapay zekâ odaklı iş modeliyle atıyor. Şirketin Teksas’ta, toplamda yaklaşık iki gigawatt elektrik kapasitesine sahip ve bin dönümden geniş iki lokasyonu bulunuyor. Bu tesisler önceden Bitcoin madenciliği için inşa edilse de, son dönemde veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak için öne çıkmaya başladı.

Ocak 2026’da başlatılan AMD iş birliği, yeni iş dönüşümünün ilk somut gelirini sağladı. Corsicana’daki kampüste 112 megawattlık ilk veri merkezi kapasitesi projesi için inşaatın 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacağı açıklandı.

Riot Platforms’un bu dönüşüm stratejisini hızlandırması için, şirket hissedarlarından Starboard Value aktif olarak baskı yaptı. Yatırımcı grubunun değerlendirmesine göre, enerji varlıklarının tam potansiyeliyle değerlendirilmesi halinde, yıllık 1,6 milyar dolar düzeyinde EBITDA oluşabileceği öngörülüyor. Bu rakam, şirketin mevcut madencilik ve mühendislik gelirlerinin iki katından fazla bir potansiyel anlamına geliyor.

Şirket Hisse Performansı ve Kârlılık Dinamikleri

Riot Platforms hisseleri yıl içinde dalgalı bir seyir izledi. Son verilere göre 16,43 dolardan işlem gören şirketin piyasa değeri 6,1 milyar dolar seviyesinde. Yıllık bazda en yüksek fiyat 23,94 dolar, en düşük seviye ise 6,19 dolar oldu. Hisseler yıl başından bu yana kayıplarını toparlasa da zirvesinin yaklaşık yüzde 31 gerisinde işlem görüyor.

Rekor gelir elde edilmesine karşın şirket, net kârlılık bakımından henüz istikrarlı bir seviyeye ulaşamadı. Madencilik maliyetlerinin yanı sıra yıpranma payı, hisse bazlı ödemeler ve altyapı yatırımları, gelir ile kâr arasındaki makasın genişlemesine yol açıyor. Yönetim, veri merkezleri ve yapay zekâ ile ilişkili sabit kira gelirlerine geçişi, sürdürülebilir ve daha öngörülebilir bir kârlılık modeli yakalamak için stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.

AMD ile iş birliği ve yeni projelerin Riot Platforms’a güçlü gelirler sağlayıp sağlamayacağı, öngörülen inşaat ve altyapı yatırımlarının zamanında hayata geçirilmesine ve AI sektöründe talebin yüksek düzeyde sürüp sürmeyeceğine bağlı olacak. Şirketin bilançosunda yer alan 18.005 adet Bitcoin’in ise piyasa fiyatlarındaki dalgalanmadan önemli ölçüde etkilendiği ifade edildi.