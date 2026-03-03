Ethereum 2.000 Doları Yeniden Geçti, Bitmine 4,47 Milyon ETH ile Alımlarını Artırdı

Ethereum haftaya güçlü bir başlangıç yaparak 2.000 dolar barajının üzerine çıktı. Dijital varlıklarda gözlenen bu hareketlilik, kripto piyasasında işlem hacmini artırırken, özellikle Ethereum’a yatırım yapan şirketlerin performansına da etki etti. Varlık yönetimi, staking ve kripto madenciliğiyle bilinen Bitmine Immersion Technologies, son dönemde Ethereum rezervlerini önemli ölçüde genişletti. Şirket dijital varlık birikim stratejisi ve piyasalardaki son hareketlerle birlikte gündemde öne çıktı.

BMNR Hisselerinde İşlem Hacmi Artışı ve Fiyat Yükselişi

Ethereum’un 2.000 dolar seviyesini aşması, Bitmine Immersion Technologies’in BMNR kodlu hisselerinde dikkat çeken bir fiyat hareketi oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde hisse fiyatı yüzde 8 artışla seansı tamamladı. Gün içinde 21,02 dolara kadar çıkan BMNR, işlem hacminde belirgin bir yükseliş kaydetti. Yalnızca bu seansta 18 milyonun üzerinde hisse el değiştirdi.

BMNR’deki bu yükseliş, Ethereum fiyatının yüzde 4 artışla 2.030 dolar bandına taşınmasının hemen ardından gerçekleşti. Ethereum’un yanlamasına hareket ettiği dönemin bitmesi ve yeniden yükselişe geçmesi, bu varlıkta ciddi pozisyon alan şirketlerin hisselerinde pozitif bir etki oluşturdu. Piyasa katılımcıları, Ethereum ve BMNR’yi seans boyunca yakın takibe aldı.

Analistler Ethereum’un Aylık Destek Alanını Takip Ediyor

Piyasa analistleri, Ethereum fiyatının aylık destek seviyesinin üzerinde tutunmasını gelecek hareketler için önemli buluyor. Trader Tardigrade, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede fiyat yapısının halen korunduğuna dikkat çekerek, bu seviyeden alıcıların etkili olduğuna işaret etti.

Trader Tardigrade, “Ethereum hâlâ aylık desteğin üzerinde ve bu da güçlü bir alım yöneliminin göstergesi” görüşünü paylaştı.

Yatırımcılar, Ethereum’un bu destek hattı üzerinde kalıp kalamayacağını ve yukarı yönlü hareketin sürüp sürmeyeceğini izliyor. Kısa vadede oluşan volatilite ve fiyat dalgalanmaları arasında Ethereum’un tepkisi yakından takip ediliyor. Fiyatın bu noktada vereceği yön işareti, piyasa eğilimi açısından öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bitmine’in Ethereum Rezervi ve Stratejisi Genişliyor

Bitmine Immersion Technologies son mali tablolarında, şirketin toplam varlığını 9,9 milyar dolar olarak açıkladı. Bu portföyde Ethereum, Bitcoin ve nakit dengeleri ile beraber stratejik ortaklıklardan kaynaklanan yatırımlar yer alıyor. Şirketin son hamlesiyle 50.928 ETH daha cüzdana eklendi ve toplam rezerv 4,47 milyon Ethereum’a ulaştı. Bu rakam, Ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 3,71’ine karşılık geliyor.

CoinMarketCap, “Tom Lee’nin BitMine şirketi son alımlarla birlikte toplam 4,47 milyon Ethereum tutuyor. Bu miktar, dolaşımdaki arzın kayda değer bir kısmı” şeklinde bilgi verdi.

Ethereum, Bitmine’in portföyünde en merkezi varlık olmayı sürdürüyor. Şirketin stratejisi; toplu alım, uzun vadeli saklama ve aktif staking işlemleriyle destekleniyor. Hedef ise Ethereum’un toplam arzında anlamlı bir paya ulaşmak. Bitmine’in ETH odaklı yaklaşımı, piyasada dikkatle izleniyor ve şirketin rezerv büyüklüğü yatırımcıların ilgisini çekiyor.