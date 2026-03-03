Bitcoin ve XRP: Ripple Prime’ın NSCC Listesine Eklenmesiyle Kurumsal Alanda Yeni Dönem

ABD merkezli ödeme teknolojisi şirketlerinden Ripple’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği önemli bir satın alma, dijital varlık ekosisteminde yankı uyandırdı. Gizli likidite ve prime brokerage hizmetleriyle bilinen Hidden Road, Ripple bünyesine katılmasıyla adını Ripple Prime olarak değiştirdi. Sektörde kurumsal kullanıcıya sunulan altyapı hizmetleri açısından kritik bir aktör olan Ripple Prime, son olarak ABD Ulusal Menkul Kıymetler Temizleme Kuruluşu’nun (NSCC) resmi dizinine eklendi.

Ripple Prime’ın NSCC Listesine Eklenme Süreci

NSCC’nin piyasa katılımcısı tanımlayıcıları listesine Ripple Prime’ın eklenmesi, kurumun geleneksel finans kuruluşlarıyla eşit statüde merkezi takas ve uzlaşma hizmetlerinden doğrudan faydalanabilmesini sağlıyor. NSCC, dünya genelinde milyarlarca dolarlık menkul kıymet işlemi için işlem sonrası merkezi mutabakat, risk yönetimi ve takas hizmetleri sağlayan bir DTCC iştiraki. Hidden Road’un adının Mart 2026 itibarıyla NSCC dizinine eklenmesi, kurumsal kripto oyuncularının finansal altyapının merkezinde yer alma eğiliminin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ripple, 2025 yılı Nisan ayında Hidden Road’un satın alınması yönündeki kararını açıklamıştı. Satın alma süreci Ekim 2025’te tamamlanırken, ticari marka Ripple Prime olarak yenilendi. Söz konusu hamle ile Ripple, bir kripto şirketi olarak küresel multi varlıklı bir prime brokerage kuruluşuna sahip ilk şirket oldu.

Ripple’ın altyapıdan sorumlu bir yöneticisi olarak bilinen David Schwartz, NSCC’de Hidden Road’un eski adıyla yer alınmasının sebebinin, sürecin regülasyon onay süreçlerinin tamamlanmasından önce başlatılmış olmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

XRP Ledger’a Potansiyel Etkiler ve Stratejik Yorumlar

Satın almanın ardından Ripple, Hidden Road’un işlem sonrası operasyonlarını kendi blok zinciri altyapısı olan XRP Ledger’a taşıyacağını duyurdu. Bu geçiş sayesinde hem operasyonların sadeleşmesi hem de maliyetlerin azaltılması hedeflendi. XRPL, geleneksel finans piyasalarında kurumsal DeFi uygulamaları için tercih edilen bir finansal altyapı olma iddiasını güçlendirme potansiyeli taşıyor.

Gelişmenin ardından, XRP topluluğu ve sektördeki gözlemciler Ripple Prime’ın, geleneksel finans ve merkeziyetsiz finans ekosistemleri arasında köprü rolünü güçlendirdiğini değerlendiriyor. Özellikle, Related BankXRP tarafından yapılan açıklamada, Ripple Prime’ın bu köprü görevi sayesinde işlem hacimlerinin XRP Ledger’a aktarılabileceğine dikkat çekildi.

BankXRP, “Ripple Prime’ın rolü sayesinde işlem sonrası hacmin XRPL’ye taşınmasının olası göründüğüne” işaret etti.

NSCC üyeliği, XRP Ledger’a doğrudan işlem akışı sağlama zorunluluğu anlamına gelmiyor. Ancak kurumsal düzeyde bir oyuncunun, düzenleyici ve operasyonel açıdan bu imkana sahip olması dikkat çekici bir aşama olarak görülüyor.

Orta vadede, Ripple Prime’ın XRP Ledger’a daha fazla işlem sonrası aktivite taşıması halinde ağ üzerindeki temel kullanımın artabileceği öngörülüyor. Bu süreçte XRP tokeninin de işlem ücreti ve likidite yönlendirme amaçlı kullanılma potansiyeli gündeme geliyor. Sadece kısa vadeli piyasa hareketi yerine, kurumsal kullanım tabanının güçlenmesi ile XRPL’nin teknik kapasitesi ve finansal sektördeki görünürlüğü de desteklenmiş olacak.

Bununla birlikte, mevcut durumda NSCC kayıtlarının otomatik olarak süreç ve hacim transferi ifade etmediği, yalnızca Ripple Prime’ın regülasyon gerekliliklerini karşıladığı ve olası yeni akışlara hazır olduğu vurgulanıyor.