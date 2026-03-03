Ethereum’da Balina Hareketi: Yüklü ETH Satışı, Altına Geçiş ve Piyasa Dinamikleri

Ethereum’un önde gelen sahiplerinden biri, kısa süre önce 1.000 adet ETH’yi blockchain tabanlı altın tokenı Tether Gold ile değiştirdi. Yaklaşık 1,94 milyon dolar tutarındaki bu işlem sırasında kişi, 60 bin doları aşan bir zararı göze aldı. Söz konusu hareket, yüksek portföylü kripto kullanıcılarının stratejilerinde yeni bir yön arayışına işaret ediyor.

Balina Cüzdanlarından Alternatif Varlıklara Geçiş

İşlemi gerçekleştiren cüzdan, son iki yılda toplam 1.645 adet ETH toplamış ve bu varlıkların büyük kısmını Tether Gold’a çevirerek altın tabanlı bir varlığa yöneldi. Cüzdanda hâlâ 645 adet ETH kalırken, bunların güncel değeri yaklaşık 1,25 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu türden işlemler, büyük yatırımcıların kripto piyasası dışında da likidite ve değer koruma amaçlı yeni enstrümanlar denemeye istekli olduklarını gösteriyor.

Balina işlemleri, kripto para piyasasında dikkatle takip edilen sinyaller arasında yer alıyor. Büyük yatırımcıların varlıklarını Tether Gold gibi farklı tokenlara kaydırması, altta yatan piyasa dinamikleri açısından önemli mesajlar barındırıyor.

Ethereum ekosistemindeki büyük yatırımcılar, son dönemde portföy çeşitliliğini artırmak adına tokenize altın gibi alternatif varlıklara yönelmeye başladı.

Ethereum Borsalardaki Arzı Azalıyor

Piyasa verileri, Ethereum’un borsalardaki rezervlerinin çoğu yatırımcının uzun vadeli tutma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor. Borsalarda tutulan Ethereum miktarı son yılların en dip seviyesine inerek 16 milyon adet civarına geriledi. 2023’te bu rakam 23 milyon adetti. Düşen rezerv miktarı, piyasada anlık satış baskısının azalabileceğine işaret ediyor.

Blokzincir analiz uzmanı Leon Waidmann, borsa rezervlerinin düşmesinin yatırımcıların panik satışına yönelmediği, aksine ETH’lerini bilinçli şekilde borsalardan uzaklaştırdığı anlamına geldiğini vurguladı.

Dolaşımdaki arzın daralması, ilerleyen dönemlerde ani fiyat değişikliklerini tetikleyebilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Ancak genel piyasa eğilimine bakıldığında, büyük sahiplerin ETH’yi şahsi cüzdanlarında veya farklı platformlarda tutmayı tercih ettiği görülüyor.

Teknik Görünüm ve Kısa Vadeli Beklentiler

Ethereum son işlemlerini 1.937 dolar seviyelerinde gerçekleştirirken, teknik analistler fiyatın dar bir bantta hareket ettiğini kaydediyor. Bu sıkışık görünüm, hem işlem fırsatlarının azalmasına hem de risk-getiri dengesinin zayıflamasına yol açıyor.

Piyasa uzmanı Lennaert Snyder, fiyatın üst sınırı olan 1.989 doların aşılmasıyla kısa vadeli trendin yukarı yönlü dönebileceğini belirtirken, mevcut şartlarda yatırımcıların tökezleyen piyasada temkinli hareket etmesinin akılcı olacağını ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, Ethereum’da 2.055 dolar seviyesinin de önemli direnç olarak izlendiğini hatırlatıyor ve belirgin bir hareketin gerçekleşmesi için bu sınırların dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Son gelişmeler, büyük cüzdan hareketlerinin ve borsalardaki rezerv azalmasının hem kısa hem uzun vadede Ethereum piyasası üzerinde dalgalanmalara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve riskleri yakından takip etmesi bekleniyor.