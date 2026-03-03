Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin Fiyatı İçin Dip Tartışması Sürüyor: 2026 Tahminleri ve Döngü Analizleri

Özet

  • Bitcoin’de fiyat dibi için 2026 yılına işaret eden analizler öne çıkıyor.
  • VanEck CEO’su ve Bitwise CIO’su başta olmak üzere uzmanlar döngü etkisine vurgu yapıyor.
  • Dört yıllık döngünün geçerliliği, fiyatlamadaki ana unsur olup olmadığı tartışılıyor.
Varlık yönetimi şirketi VanEck’in CEO’su Jan van Eck, Bitcoin fiyatının dört yıllık döngü modeline göre dip seviyelere yaklaştığı görüşünü ortaya koydu. Kripto para piyasasında etkili olan bu model, Bitcoin’in sabit arzı ve halving adı verilen arz azaltma sürecine dayanıyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’de Dört Yıllık Döngü Tartışması
2 Piyasa Araştırmaları ve Uzman Görüşleri

Bitcoin’de Dört Yıllık Döngü Tartışması

Van Eck, finans piyasalarındaki katılımının yanında özellikle geleneksel yatırımcıları kripto varlıklara yönlendiren isimler arasında öne çıkıyor. Açıklamalarında, Bitcoin’in 21 milyonla sınırlı toplam arzı ile dört yılda bir yaşanan ödül azaltma (halving) etkisinin fiyat hareketleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Van Eck, geçmişte Bitcoin’in üç yıl artış yaşadıktan sonra, dördüncü yılda önemli bir değer kaybı yaşadığını ve yaklaşan döngü ile birlikte piyasanın dip oluşturma aşamasında olduğunu ileri sürdü.

Piyasa Araştırmaları ve Uzman Görüşleri

Araştırma şirketi Kaiko’nun analizleri de Bitcoin’in fiyat hareketinin önceki döngülerde olduğu gibi tarihsel modelle uyumlu ilerlediğini gösteriyor. Firmanın aktardığına göre, önceki boğa piyasalarının zirvesinden yaklaşık 126.000 dolardan gerçekleşen düşüş, son dönemde işlem aralığına yansıyan 60.000-70.000 dolar bölgesiyle paralellik taşıyor.

Kaiko raporunda, bu tür düzeltmelerin genellikle halving sonrası 12 ila 18 ay içinde zirve yaptığını ve ardından, fiyatın dip oluşturmasının 6 ila 12 ay arasında sürebildiğini belirtti. Aynı dönemde fazlaca başarısız yükseliş denemeleri gözlemlenebiliyor.

Diğer yandan Bitwise’in yatırım sorumlusu Matt Hougan, Bitcoin yatırımcısının elindeki varlığı azaltmasında dört yıllık döngünün önemli bir etken olduğuna, bu sürecin de fiyat üzerinde baskılayıcı rol oynadığına işaret etti. Hougan ayrıca Bitcoin’in dip oluşturma aşamasında olduğunu savundu.

Ancak, bazı piyasa uzmanları Bitcoin’in fiyatında dört yıllık kalıbın etkisinin artık sınırlı olduğu ve küresel likidite koşulları ile kurumsal para girişlerinin ön plana çıktığını öne sürüyor. Bu bakış açısı, fiyat davranışının döngüden ziyade makro dinamiklerle belirlendiğine işaret ediyor.

Kripto veri şirketi CryptoQuant ise, tarihsel döngülere dayanarak piyasa dibinin hızlı oluşmadığını, bunun zaman aldığını değerlendiriyor.

“Bu döngü geçmiş yapıları takip ederse; 2012’den itibaren 777 gün sonrası 4 Haziran 2026, 2016’dan 889 gün sonrası 24 Eylül 2026, 2020’den 925 gün sonrası 30 Ekim 2026 tarihlerine karşılık geliyor.”

CryptoQuant’a göre, Bitcoin’de piyasa dibinin muhtemelen 2026 yılının Haziran ile Aralık ayları arasında ortaya çıkacağı ve en olası dönemin Eylül-Kasım ayları olduğu öngörülüyor.

Söz konusu analizlerin gündeme taşındığı dönemde, Bitcoin hafif bir toparlanma eğilimi sergiledi. Son verilere göre lider kripto para son 24 saatte yüzde 3,4 yükselişle 68.217 dolara çıktı.

