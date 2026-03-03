Bitcoin 70.000 Doları Test Etti, Piyasa Dinamikleri ve Yeni Pozisyonlar Dikkat Çekti

Kripto piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, özellikle Bitcoin ve Ethereum’daki vadeli işlem pozisyonlarının belirgin artışıyla öne çıktı. CryptoQuant verilerine göre, Bitcoin’in Binance borsasındaki 7 günlük açık pozisyonları yüzde 15 yükseldi ve fiyat kısa süreliğine 70.000 doların üzerine çıktı. Ethereum tarafında ise açık pozisyonlardaki artış oranı yüzde 21 olarak kaydedildi. Her iki varlıkta toplamda yaklaşık 725 milyon dolarlık agresif piyasa alımı görüldü.

Jeopolitik Gerilimlere Rağmen Yükseliş Sürpriz Yarattı

Bitcoin’in 70.000 doları görmesi, piyasa için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. ABD, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilimler nedeniyle hafta sonunda fiyat yaklaşık 63.000 dolara kadar düşmüştü. Ayrıca Asya borsalarında satış baskısı öne çıkarken, Güney Kore’nin KOSPI endeksi bir seansta yüzde 7’den fazla değer kaybetti. Genel piyasa havasının riskten kaçış yönünde olduğu bir dönemde, Bitcoin’in kısa sürede toparlanması teknik göstergelerin öne çıktığı bir hareket olarak yorumlandı.

Vadeli İşlemlerde Agresif Alım ve Kısa Pozisyon Kapatmaları

Vadeli işlemlere ait veriler, Bitcoin’in 70.000 doları test etmesinde ağırlıklı olarak agresif kısa pozisyon kapatmalarının ve yeni alıcıların etkili olduğunu gösterdi. Fiyat yükseldikçe zararda kalan kısa pozisyondaki yatırımcılar mecburen alış yönünde işleme girerken, kırılmanın yaklaştığını gören yatırımcılar da piyasaya giriş yaptı. Yalnızca dört saate yayılan süreçte yaklaşık 500 milyon dolarlık acil alış işlemi kaydedildi ve işlem hacmindeki bu hızlı artış, yeni kaldıraçlı pozisyonların piyasada kısa sürede açılmasıyla sonuçlandı.

Ethereum’un Oransal Avantajı ve Koordineli Hareket

Ethereum tarafında yüzde 21’lik açık pozisyon artışı dikkat çekti. Fiyat, şubat sonundaki 1.860 dolardan 2.090 dolara kadar toparladı ancak halen orta-şubat seviyelerinin biraz altında seyrediyor. Ethereum’daki agresif alımlar 225 milyon doları buldu. Her iki varlıkta da aynı zaman diliminde hızlı açık pozisyon genişlemesi, hareketin yalnızca bir varlığa özgü olmadığını ve piyasanın genel bir risk alımına yöneldiğini gösterdi.

Ayrıca Coinbase’de primin yeniden pozitif değer alması, spot ETF’lerde net girişlerin tekrar başlaması ve perakende volatilitesinin aralık ayı seviyelerine gerilemesi, vadeli piyasadaki bu yükselişi destekleyen ek sinyaller oldu.

Fiyat ve Açık Pozisyon Birlikte Yükseliyor

Piyasa profesyonelleri, fiyat ve açık pozisyonun eşzamanlı artışını sağlıklı bir yapı olarak değerlendiriyor. Fiyatlar yükselirken yeni pozisyonların açılması, piyasaya taze sermaye girdiği ve rallinin kırılganlaşmadığı yönünde yorumlanıyor. Ancak, aynı anda yüksek oranda yeni kaldıraçlı pozisyon açılması, fiyatın olası bir düşüşünde hızlı tasfiyelere zemin hazırlayabiliyor.

Grafiklerde son 24 saatte görülen hızlı artış, sistemdeki kaldıraç miktarının da kaydadeğer biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Bitcoin’in 70.000 dolar üstünde kalamaması halinde uzun pozisyonların likide olma riski belirginleşmiş durumda.

70.000 Dolar Direnci ve Piyasa Tepkisi

Bitcoin 70.000 dolar seviyesini aşmasına rağmen bu bölgede güçlü bir arz engeline takıldı. Bu seviyedeki satış emirleri, alış baskısını absorbe ederek fiyatı geri çekti. Sonraki süreçte ilk yükselişi başlatan kısa pozisyon kapatmaları ve momentuma oynayan yeni girişler tükenince, açılan yeni uzun pozisyonlar zarar yazmaya başladı ve likidasyonla birlikte fiyat 67.500–68.500 dolar aralığında yeniden dengelendi.

KOSPI’deki hızlı düşüş ve Asya piyasalarından çıkan risk iştahı, Bitcoin’in teknik olarak güç toplaması dışında yeni bir temel talep artışının olmadığını gösterdi. 70.000 dolar üstünde günlük kapanış görülmediği sürece bu hareketin başarısız bir kırılma girişimi olduğu değerlendiriliyor.

Stratejik Seviyeler Takip Ediliyor

70.000 dolar seviyesi, daha önce açıklanan 72.700 dolarlık “gerçekleşmiş fiyat” referansına oldukça yaklaşmış durumda. Bu seviyenin net olarak aşılması çoğu yatırımcının tekrar kâra geçmesine yol açabilir ve piyasa yapısını önemli ölçüde değiştirebilir. Şu anki fiyat hareketlerinin ise henüz bu dönüşümü kesinleştirmediği ifade ediliyor.