Bitcoin Madencisi Core Scientific’in 2025 Yılı Son Çeyrek Gelirlerinde Karışık Seyir

ABD merkezli Bitcoin madenciliği ve dijital altyapı hizmeti sunan Core Scientific, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, toplam gelirde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş yaşarken, birlikte barındırma (colocation) faaliyetlerinden elde ettiği gelirde önemli bir artış kaydetti.

Gelir Tablosunda Dikkat Çeken Değişiklikler

Core Scientific, 2025’in son çeyreğinde 79,8 milyon dolar gelir elde ederek, geçen yıl aynı dönemde elde edilen 94,9 milyon dolarlık gelirin gerisinde kaldı. Şirketin birlikte barındırma faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise yüzde 268 oranında artış gösterdi ve 31,3 milyon dolara yükseldi. Buna karşılık, dijital varlıkların kendi bünyesinde çıkarılmasından elde edilen gelir 42,2 milyon dolara geriledi. Şirket yetkilileri bu düşüşte, çıkarılan Bitcoin miktarındaki yüzde 57’lik azalmanın etkili olduğunu belirtiyor.

Beklentilerin Altında Kalan Sonuçlar

Core Scientific’in dördüncü çeyrekte açıkladığı toplam gelir, piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Analistler 122,1 milyon dolar gelir beklerken, şirketin açıkladığı rakam bunun çok altında oldu. Hisse başına kaydedilen zarar ise beklenenin oldukça üzerinde gerçekleşerek 0,42 dolar oldu. Bu dönemde şirketin brüt karı 20,8 milyon dolara yükselse de, düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) 42,7 milyon dolar seviyesinde negatif değerde gerçekleşti.

Operasyonel Yönelim ve Strateji Değişikliği

Core Scientific, kripto madencilik sektöründe artan enerji maliyetleri ve Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalardan dolayı sadece kendi bünyesinde madencilik yapmak yerine; barındırma, yapay zeka ve ileri veri merkezi hizmetlerine odaklanma stratejisini geliştirmeye başladı. Son dönemde şirketin colocation alanındaki yatırımları ve bu segmentteki hızlı büyüme dikkat çekiyor.

Şirketin CEO’su Adam Sullivan, bu değişimle ilgili olarak platformun büyüklüğünü vurgularken, 1,5 gigawatt’lık kiralanabilir kapasiteye ulaşmayı başardıklarını ifade etti. Ayrıca, Core Scientific’in colocation tarafında zaman çizelgelerini hızlandırmak ve sürdürülebilir büyüme için pozisyonunu güçlendirmek amacıyla yeni adımlar attığı aktarılıyor.

Yıl sonu itibarıyla şirketin likiditesi 533,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu toplamın 311,4 milyon doları nakit ve nakde çevrilebilir varlıklardan, geri kalanı ise Bitcoin varlıklarından oluştu.

Dijital varlık madenciliği sektöründe faaliyet gösteren Core Scientific, ABD’deki en büyük altyapı hizmeti sunan şirketler arasında yer alıyor. Kripto piyasasındaki fiyat baskıları ve yükselen enerji maliyetlerinin madencilik sektöründeki kâr marjlarını daraltması, bu tür şirketleri alternatif gelir modellerine yönlendirmeye devam ediyor.

Barındırma gelirindeki artışa rağmen, Core Scientific’in genel mali performansında zorluklar göze çarpıyor. Sektördeki genel tablo, madencilik şirketlerinin dijital varlıklarla ilişkili risklere ve piyasa oynaklığına karşı farklı çözümler aradığını gösteriyor.