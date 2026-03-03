Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin Fiyatında Çoklu Verilerle Orta Vadeli Yükseliş Sinyalleri

Özet

  • Bitcoin fiyatında olası bir orta vadeli toparlanma için üç ana sinyal öne çıkıyor.
  • Makroekonomik göstergeler ve zincir üstü analizler yatırımcı eğilimlerine ışık tutuyor.
  • Analistlere göre, piyasa yönü kritik destek ve direnç seviyelerinin kırılmasına bağlı olabilir.
Bitcoin, uzun süren aşağı yönlü trendin ardından hassas bir döneme girdi. Bazı makroekonomik göstergeler ve zincir üstü verilere göre, güçlü bir toparlanma ihtimali öne çıkıyor. Birçok piyasa analisti, fiyatın birkaç ay boyunca sürecek bir toparlanmaya gidebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 ABD Üretim Endeksi Yükselişi ve Bitcoin İlişkisi
2 Borsa Arası Akış Endeksi (IFP) Piyasa Duyarlılığını Gösteriyor
3 Peş Peşe Kapanan Beş Kırmızı Aylık Mum ve Tarihsel Satış Hareketleri

ABD Üretim Endeksi Yükselişi ve Bitcoin İlişkisi

ABD’de ISM tarafından açıklanan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2026’da ikinci kez art arda büyümeye işaret etti. Endeksin değeri yüzde 52,4 olarak ölçüldü ve üç yıl süren küçülmenin sona erdiği bildirildi. Piyasa beklentileri pozitif yönlü aşılırken, endeksin yükselmesi yatırımcıların risk iştahı açısından olumlu bir sinyal olarak öne çıktı. Bu durumun yeni fonların Bitcoin piyasasına yönelmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Analist Joe Consorti, söz konusu endeks ile Bitcoin fiyatı arasındaki tarihsel korelasyona dikkat çekiyor. Consorti, mevcut verilerin bir trend dönüşü için ortam oluşturduğunu vurguladı.

Joe Consorti, bu tür endeks artışlarının geçmişte Bitcoin yükseliş döngülerinin erken evreleriyle örtüştüğüne işaret ediyor.

Borsa Arası Akış Endeksi (IFP) Piyasa Duyarlılığını Gösteriyor

Kripto para analiz platformu CryptoQuant tarafından geliştirilen ve Bitcoin’in spot ve türev borsalar arasındaki transferlerini ölçen Inter-Exchange Flow Pulse (IFP) göstergesinin yakında önemli bir hareketlilik göstereceği ifade edildi. Piyasa analisti CW, bu göstergede yakında “altın kesişim” yaşanmasının olası olduğunu belirtiyor.

IFP, büyük miktarda Bitcoin’in türev borsalara geçişinde, piyasada yükseliş eğilimi oluştuğunu gösteriyor. Yatırımcılar bu durumda türev piyasalarda daha fazla uzun pozisyon açmaya yöneliyor. Tersine, türev borsalardan spot borsalara önemli oranda coin aktarımı ise aşağı yönlü bir eğilime işaret ediyor ve yatırımcıların riskten kaçındığı bir dönemi gösteriyor.

Analist CW, Bitcoin’in IFP göstergesinde “altın kesişim”in yaklaşmakta olduğunu ve bir yıl süren düzeltme sürecinin ardından fiyatların tekrar yükselişe geçebileceğini savundu.

Peş Peşe Kapanan Beş Kırmızı Aylık Mum ve Tarihsel Satış Hareketleri

Bitcoin, Şubat 2026’da üst üste beşinci kez aylık kırmızı mum kapanışı yaptı. Tarihte yalnızca bir kez daha, 2018-2019 döneminde, altı aylık kırmızı kapanış zinciri görülmüştü. Bu önceki dönemde fiyatın beş ay boyunca üst üste arttığı ve yüzde 300’den fazla yükseldiği kayıtlara geçti.

Mevcut durumda beş ay üst üste yaşanan satış baskısı, piyasada satışların tükenmekte olabileceği yorumlarına yol açtı. Tarihsel veriler, bu tür uzun düşüş serilerinin ardından güçlü alımların gündeme geleceğine işaret ediyor.

Satoshi Flipper, beş veya altı aylık kırmızı kapanışların ardından asıl önemli kısmın geride kaldığını ve pozitif hareket alanının öne geçtiğini belirtti.

Geçmiş verilerin yanı sıra, BeInCrypto’nun yayımladığı güncel bir rapor da Bitcoin’in bir dip bölgesine girmiş olabileceğini aktarıyor. Buna rağmen, analistlerin bir kısmı fiyatın halen daha derin bir gerileme ihtimali barındırdığını ifade ediyor. Mart ayındaki fiyat hareketlerinin ise 62.300 dolar desteğinin mi korunacağı, yoksa 79.000 dolar direncinin mi aşılacağına göre şekillenmesi bekleniyor.

