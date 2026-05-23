XRP’de 1 milyon dolar üstü işlemler yüzde 57 azaldı fiyat 1.32 dolarda kritik bölgede sıkıştı

Kripto para piyasasında son günlerde XRP için hareketli ve belirsiz bir dönem yaşanıyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarında dikkat çekici bir artış yaşanırken, büyük yatırımcıların gerçekleştirdiği yüksek tutarlı işlemlerde ciddi bir azalma gerçekleşti. Bu durum, fiyat dalgalanmasının önümüzdeki süreçte artabileceğine işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde açık pozisyon yükseldi

XRP’nin vadeli işlem piyasalarında son günlerde açık pozisyon miktarı hızla yükseldi. Genellikle böyle bir artış, yatırımcıların volatilite beklentisini artırırken piyasada yükseliş eğilimini de destekleyebiliyor. Bununla birlikte, işlem hacmindeki bu artışa rağmen fiyat hareketlerinin zayıflaması dikkat çekiyor. Analist PelinayPA tarafından paylaşılan son değerlendirmede, kaldıraçlı işlemlere ilginin arttığı, ancak ağ üzerindeki genel işlem yoğunluğunun düşük olduğu kaydedildi.

Açık pozisyondaki artış fiyat desteklerken, toplam piyasa katılımında dengesizlik oluştu. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan son fiyat hareketlerine göre XRP, 1,32 dolar seviyesinde işlem görüyor. Orta vadede fiyatın 1,30 ile 1,32 dolar arasındaki destek bölgesi test ediliyor; bu seviyenin kaybı halinde 1,25 dolar bandı gündeme gelebilir.

Mini sözlük: NVT Oranı (Network Value to Transactions) — Bir blockchain ağının piyasa değeri ile günlük işlem hacmi arasındaki dengeyi ölçen bir metrik. Oranın yükselmesi, fiyatın işlem hacmine göre aşırı değerlenmeye başladığını gösterebilir.

Teknik tarafta ise NVT oranındaki yükseliş, fiyat hareketlerinin işlem hacmine göre orantısız büyüdüğünü gösteriyor. Son dönemde bu orandaki düzensiz artışlar, yükselişlerin güç kaybetmesine ve hızlı düzeltmeler riskinin artmasına neden olabilir.

Büyük yatırımcı işlemleri hızla geriledi

Büyük yatırımcıların, yani “balina” olarak adlandırılan aktörlerin yaptığı yüksek tutarlı işlemler XRP ağında son dokuz gün içinde belirgin şekilde geri çekildi. Ali Martinez’in analizine göre, bir günde 1 milyon doların üzerinde tutara sahip işlem sayısı 157’den 67’ye geriledi. Bu da toplamda yüzde 57’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Son dokuz günde XRP ağında 1 milyon dolar üzerindeki balina işlemlerinin 157’den 67’ye inmesi, pazarın sıkışma dönemine girdiğini düşündürüyor. Büyük ölçekli işlem hareketlerinin azalması, volatilitenin zayıfladığına işaret ediyor.

Böylesi sert bir düşüş, piyasa derinliği ve likiditede sıkışmaya neden olabilir. Balinaların işlem aktivitesindeki bu azalma, fiyat hareketlerinin dar bir aralıkta sıkışmasının ana gerekçelerinden biri olarak öne çıktı. Aynı zamanda, fiyatın baskılandığı bölgede küçük yatırımcılardan gelen hareketlerin yeterince güçlü olmadığını gösteriyor.

Gün 1 Milyon Dolar Üzeri İşlem Sayısı 10 Mayıs 157 19 Mayıs 67

Teknik göstergeler zayıf seyretti

Teknik göstergeler arasındaki MACD ve RSI’daki son görünüm, aşağı yönlü baskının devam ettiğine işaret etti. MACD sıfır çizgisinin altında ve kısa vadede henüz bir toparlanma sinyali üretmedi. RSI ise 35 bandına kadar gerileyerek, yükseliş denemelerinde güçsüz bir tablo ortaya koydu.

Yatırımcıların dikkatle izlediği diğer bir seviye ise 1,38 ile 1,40 dolar arasındaki direnç bölgesi. Özellikle bu eşik aşılmadan güçlü bir yükseliş hareketi beklenmiyor. Fiyat uzun süredir zayıf seyrediyor ve yeni bir yön arayışında olduğu izlenimini veriyor.

XRP piyasasında yatay hareket bekleniyor

Piyasa değerinde büyük bir ani çıkış ya da düşüş gözlemlenmemesine rağmen, artan açık pozisyon ve balina işlemlerindeki belirgin zayıflama nedeniyle XRP için baskının sürdüğü düşünülüyor. Teknik analizde destek ve direnç bölgelerinde dar bir aralıkta fiyatın sıkışması, ilerleyen süreçte volatilite artışı yaşanabileceğini işaret etti.

Genel değerlendirmede, mevcut koşullar piyasanın yeni bir yön arayışı ve sıkışma dönemine girdiğini gösteriyor. Yatırımcılar özellikle volatilitenin yükselip yükselmeyeceğini ve kısa vadeli fiyat hareketlerinin hangi yönde gelişeceğini takip ediyorlar.