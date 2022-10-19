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7 Trilyonluk Devden Kripto Paraları İlgilendiren Uyarı! Demedi Demeyin!

Kripto paraların orta vadeli geleceğine dair bu veri önemli bir sinyal gönderiyor.
18:20
19 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yönetimi altında 7 trilyon doların üzerinde varlık bulunan finans devi adeta demedi demeyin diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralar artık küresel finans piyasalarıyla uyumlu hareket ediyor. Herkes kurumsal yatırımcıların bu piyasaya girmesini istiyordu ve bunun acı sonucunu hisse senetlerinin peşine takılan Bitcoin ile tecrübe ediyoruz. Peki finans devi ne konuda uyardı?

Resesyon Yaşanır Mı?

Charles Schwab’a göre, resesyon (ekonomik durgunluk) beklediğimizden daha yakın olabilir. Charles Schwab‘ın Baş Küresel Yatırım Stratejisti Jeffrey Kleintop, küresel ekonominin öncü göstergelerinden birinin tehlikeli seviyelere düştüğünü söyledi. OECD’nin toplam öncü göstergelerinin tehlikeli seviyelere düştüğünü vurgulayan Kleintop, bu endeks 99’un altına her düştüğünde küresel ekonominin bir durgunlukla karşı karşıya kaldığına inanıyor.

Örneğin pandemi nedeniyle bu endeks 2020 yılında 99’un altına düştü. Benzer şekilde 2008 başında, 2001 başında, 1990 sonunda, 1981 sonunda, 1974 ortasında ve 1970 ortasında da aynı endeks 99’un altına inmişti. Peki şu anda? Şu anda da bu endeks 99’un altında bulunuyor ve muhtemelen küresel piyasaları büyük bir resesyon bekliyor.

Kripto Paralar ve Resesyon

Bileşik öncü gösterge, ekonomik görünümde potansiyel olarak büyük bir değişimin altını çizmektedir. Ayrıca küresel iş faaliyetlerindeki tehlikeli anormallikleri de ortaya koymaktadır. OECD verileri, tüketici güven endeksinin 2020 pandemisi ve 2008 mortgage krizinden bile daha kötü bir seviyeye düştüğünü vurguluyor. Dünya Bankası, küresel ekonominin 2023 yılında büyük bir durgunlukla karşı karşıya kalacağını vurgulamıştı. Talepteki yavaşlama, merkez bankalarının şahin politika yönlendirmelerinin bir sonucudur.

Resesyonun yaklaşmasıyla birlikte Fed ve diğer büyük merkez bankalarının önünde iki yol var. Ya mevcut şahin politikalarına devam edecek ve enflasyonu alt etmeye çalışacaklar. Veya gevşemeye gidip bu resesyon ihtimalini ortadan kaldırarak kripto paralar ve hisse senetlerinin yükselişine sebep olacaklar. İlk seçenek Fed dışındaki merkez bankaları için enflasyonla mücadele konusunda net bir sonuç doğurmuyor. Çünkü ABD Fed’in agresif adımları AB, İngiltere ve diğerlerinin yerel para birimlerini güçlenene dolar sebebiyle eritiyor. Doğal olarak değer kaybeden itibari para birimleri enflasyonun hissedilen etkisinde çarpan görevi üstleniyor.

Bitcoin 2009’daki son büyük durgunluktan sonra icat edildi. Bu nedenle, en büyük kripto para biriminin nasıl performans göstereceğine dair kesin bir kanıt yok. Eğer Fed talepteki yavaşlamanın üstesinden gelmek için harekete geçerse, niceliksel gevşeme nedeniyle Bitcoin fiyatları hızla yükselebilir. Fakat kripto paraların resesyonda nasıl performans göstereceğine dair elimizde önemli bir veri var. Hisse senetleri ile paylaşılan yüksek korelasyon. Eğer kripto paralar hisse senetleriyle mucizevi şekilde ayrışmazsa resesyon sebebiyle kripto para kışının devamı olarak büyük bir buzul çağı görebiliriz.

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