  Sıcak Gelişme: 91 Milyar Dolarlık Altcoin Bugün BTC ve Altın Rezervini Duyurdu

Kripto para piyasaları oldukça hareketli ve Fed öncesinde piyasaların sallantıya girmemiş olması olumlu kabul ediliyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 34.336 dolardan alıcı buluyor ve hacimler toparlanmaya başladı. Bugün Tether rezervleri de açıklandı. En büyük stablecoin olduğu için her kritik dönemde Tether gündemde kendine bir yer buldu.

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Tether (USDT) Rezervleri

Stablecoin ihraççısı Tether geride bıraktığımız üçüncü çeyrek için rezerv raporunu yayınladı. Önümüzdeki yıl için canlı rezerv uygulamasını hayata geçirmeden önce şirketin 1 rapor daha yayınladığını göreceğiz. Rezerv tasdik raporuna göre Tether şimdiye kadarki en büyük nakit ve nakit eşdeğeri varlık büyüklüğüne sahip. Rezerv içinde bunların payı %85,7 oranında.

Rezervlerin büyük çoğunluğu direkt ve dolaylı yoldan yatırım yapılan ABD tahvillerinde. 72,6 milyar dolarlık tahvil tutan şirketin yeni CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklarda tutulan rezervlerimizin şimdiye kadarki en yüksek yüzdesine ulaştık ve stablecoin ekosisteminde likidite ve istikrarı korumaya olan bağlılığımızı gösterdik”.

Şirket ayrıca 1,7 milyar dolar değerinde BTC ve 3,1 milyar dolar değerinde altın bulunduruyor. Rezerv fazlası ise 3,2 milyar dolar oldu. Tether’in USDT’si 91,1 milyar dolar ile toplam stablecoin arzının %68,4’ünü oluşturuyor.