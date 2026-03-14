TOKEN2049 Dubai Konferansı, Orta Doğu’daki Gerilim Nedeniyle 2027’ye Ertelendi

Özet

  • TOKEN2049 Dubai konferansı bölgedeki gerilim nedeniyle 2027 yılına ertelendi.
  • Biletli katılımcılar isterlerse etkinlik haklarını Singapur’daki konferansa aktarabiliyor.
  • Organizatörler Dubai’nin dijital varlık merkezi olma konumunda kararlı olduklarını belirtiyor.
Kripto para sektörünün en büyük yıllık etkinliklerinden biri olan TOKEN2049 Dubai, yaşanan bölgesel gerilimler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2026 yerine 21–22 Nisan 2027’de düzenlenmek üzere ertelendi. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki sıcak çatışmaların hem uluslararası seyahat hem de lojistik üzerinde ciddi aksamalar yarattığına dikkat çekildi. Konferansın aslında 29–30 Nisan 2026 tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

İçindekiler
1 Orta Doğu’daki Gelişmeler Etkinlik Takvimini Değiştirdi
2 Kripto Sektöründe Etkinlikler Peş Peşe Erteleniyor
3 Bilet Sahipleri ve İş Ortakları İçin Alternatifler
4 Dubai’nin Dijital Varlıklar Vizyonunda Değişiklik Yok

Orta Doğu’daki Gelişmeler Etkinlik Takvimini Değiştirdi

Bölgede İran, ABD ve İsrail’i kapsayan çatışmalar nedeniyle, Birleşik Arap Emirlikleri ve çevresindeki ülkelere füze ve drone saldırıları gerçekleşti. Bu süreçte başta Dubai Uluslararası Havalimanı olmak üzere, Emirates ve flydubai gibi büyük hava yolu şirketlerinin uçuşlarında ciddi aksamalar gözlendi. Farklı kıtalardan binlerce katılımcıyı çekmesi planlanan TOKEN2049 Dubai gibi büyük çaplı bir organizasyon için hem seyahat zorluklarının hem de güvenlik risklerinin aynı anda artması, organizatörleri takvim değişikliğine zorladı.

Kripto Sektöründe Etkinlikler Peş Peşe Erteleniyor

Dubai’nin kripto dünyasında önemli bir merkez olarak öne çıkmasının etkisiyle, planlanan tek etkinlik TOKEN2049 değildi. Mayıs 2026’da yapılacağı duyurulan kripto temalı Gateway Dubai konferansı da aynı gerekçelerle iptal edildi. Böylece, birbiri ardına iki büyük endüstri etkinliğinin ertelenmesi veya iptali, bölgedeki siyasi ve askeri gerilimin etkinlik takvimine doğrudan yansımasını açıkça ortaya koyuyor.

Kripto sektöründe son yıllarda giderek daha fazla etkinliğin Dubai’de düzenleniyordu. Ancak son gelişmeler, bölgenin bu alandaki cazibesi için önemli bir sınav anlamı taşıyor.

Bilet Sahipleri ve İş Ortakları İçin Alternatifler

Organizatörler, planlandığı gibi 2026’da katılmak üzere kayıt yaptıran binlerce kişinin mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yaptı. Satın alınan tüm biletler, herhangi bir ek işlem olmaksızın otomatik olarak 2027 tarihine aktarılacak. Katılımcılar dilerlerse, 7–8 Ekim 2026’da Singapur’da düzenlenecek TOKEN2049 konferansına transfer talebinde de bulunabilecek. Ayrıca, sponsorluk veya iş ortaklığı anlaşmalarının da planlanan yeni tarihte geçerli olacağı belirtildi.

Organizatörler; “Tüm biletler otomatik olarak yeni tarihe aktarılacak. Katılım imkanı olmayanlar biletlerini Singapur’daki konferansa yönlendirebilecek. İş ortaklarımızla düzenli şekilde iletişim kurarak devamlılığı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Alternatif olarak sunulan TOKEN2049 Singapur, bugüne dek Dubai edisyonu ile benzer katılımcı profili, konuşmacı ağı ve etkinlik formatına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dubai’den ziyade sektörde yeni bağlantılar kurmak ve konferans içeriği önceliğiyle hareket edenler için Singapur seçeneği öne çıkıyor.

Dubai’nin Dijital Varlıklar Vizyonunda Değişiklik Yok

Yaşanan ertelemenin ardından organizatörler, Dubai’nin yenilikçi dijital varlık stratejisinden ve küresel cazibesinden geri adım atılmadığı mesajını verdi. Şehir, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan Dijital Varlıklar Düzenleme Otoritesi’nin adımları ve hükümetin teknoloji dostu yaklaşımı sayesinde son yıllarda birçok kripto şirketini ve uzman ismi bölgeye çekmeyi başarmıştı. Organizatorler, yaşananın istisnai bir durum olduğunu ve genel vizyonlarını değiştirmediğini vurguluyor.

Bölgedeki güvenlik ortamının önümüzdeki yıla nasıl evrileceği ise belirsizliğini koruyor. Konferans organizatörleri, mevcut koşullarda bir yıl ertelemenin güvenli bir zaman aralığı sunduğu görüşünde. Ancak, bu süreçte yaşanacak gelişmeler, yalnızca sektörün değil tüm bölgenin takibinde olmaya devam edecek.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşmiş Fiyat Endeksi 2022’den Bu Yana İlk Kez Negatife Döndü

Küresel Stabilcoin Kullanımı Artarken Kurumsal İhraççı Sayısı da Yükseliyor

ABD’de Gündem: Bitcoin ile Küçük Ödemelere Sermaye Kazancı Vergisinin Kaldırılması Tartışılıyor

Stablecoin Piyasasında USDT ve USDC Etkisi Güçleniyor

MoonPay ve Ledger, Yapay Zekâ Destekli Kripto İşlemlerinde Donanım Temelli Güvenlik Sunacak

Bitcoin’de Büyük Yatırımcıların Alımları Yeniden Hızlandı, Ağ Kullanıcı Sayısı 571 Milyonu Aştı

USDC’nin Arzında Yeni Rekor ve İşlem Hacminde USDT’yi Geride Bıraktı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bitcoin Kısa Vadeli Yatırımcı Gerçekleşmiş Fiyat Endeksi 2022’den Bu Yana İlk Kez Negatife Döndü
Trump Meme Coin Yüzde 60 Değer Kazandı: Mar-a-Lago Etkinliği Tartışma Yarattı
Robinhood, Ethereum Üzerine Katman-2 Ağı Gold Lattice’i Başlattı
Küresel Stabilcoin Kullanımı Artarken Kurumsal İhraççı Sayısı da Yükseliyor
Ethereum Vakfı’nın Yeni Misyon Belgesi Yayınlandı: Temel Değerlerde Netleşme
