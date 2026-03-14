Robinhood, Ethereum Üzerine Katman-2 Ağı Gold Lattice’i Başlattı

Amerikan merkezli aracı kurum platformu Robinhood, kendi katman-2 ağı Gold Lattice’i Ethereum altyapısı üzerinde kullanıma açtı. Şirketin üst düzey yöneticileri, bu tercihlerinin gerekçelerini Paris’te gerçekleşen EthCC 2026 etkinliğinde açıkladı. Robinhood’un kripto biriminin genel müdürü Johann Kerbrat, Ethereum’un merkeziyetsizlik, ekonomik kesinlik ve sansüre karşı direnci bir arada sunma konusunda benzersiz olduğunu belirtti. Kerbrat, platformun milyarlarca dolarlık müşteri varlığını yönettiğini ve güvenlik konusunda farklı zincirlere kıyasla Ethereum’un ölçülemez bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Robinhood’un Ethereum’a Yönelme Gerekçeleri

Robinhood’un tercihinde üç ana unsur öne çıkıyor: Ortak güvenlik modeli, merkeziyetsizlik ve ekonomik kesinlik. Gold Lattice, Ethereum’un hisse ispatı validatör setini yerleşim katmanı olarak kullanarak, ağ güvenliğinden tam anlamıyla faydalanıyor. Johann Kerbrat, bu konuda yapılan tartışmalarda, merkeziyetsiz bir zincirin gerçek güvenliğini oluşturmanın zorluğuna dikkat çekti:

Robinhood Kripto Genel Müdürü Johann Kerbrat, merkeziyetsiz ve güvenli bir zincir kurmanın çok zor olduğuna ve Ethereum’un, bu seviyedeki güvenliği adeta otomatik sağladığına işaret ediyor. Yeni oluşan zincirlerin, aynı ölçek ve güvenlikte hizmet sunmakta zorlandığını belirtiyor.

Bunun yanı sıra, işlemlerde yüksek hız sunan alternatif blockchain’lerin daha az sayıda bağımsız doğrulayıcıyla çalışmasının, ölçek ve güvenliği feda ettiği yorumu yapıldı. Ekonomik kesinlik açısından ise, Ethereum’un büyük miktarda kilitli sermayesi sayesinde işlemlerin geri alınmasının imkânsıza yakın olduğu, bunun da ciddi bir kurumsal güven sağladığı ifade edildi. Kerbrat, ağ üzerinde hiçbir kuruluşun, Robinhood da dahil olmak üzere işlemleri sansürleyemeyeceğinin altını çizdi.

Gold Lattice’in Kullanıcılara Sunduğu Yenilikler

Gold Lattice, Arbitrum Orbit teknolojisini kullanarak Ethereum ekosistemiyle tam uyumlu hale getirildi. Bu sayede kullanıcılar, Ethereum ana ağının yanı sıra Base ve Optimism gibi katman-2’lerle anında varlık transferi yapabiliyor. Robinhood Gold aboneleri için ise bu yeni ağdaki işlemler, gaz ücretleri Robinhood tarafından karşılandığı için pratikte ücretsiz oluyor. Ek olarak, yerleşik Akıllı Likidite katmanı sayesinde, ağdaki atıl durumdaki Ether ve stabilcoin’ler otomatik olarak stake edilerek yaklaşık %3,2 oranında getiri elde edilebiliyor. Kullanıcı, ekstra işlem yapmadan, pasif bir gelirden faydalanabiliyor. Bu yaklaşım, yakın zamanda duyurulan BlackRock’un ETHB staking ETF’ine benzer bir felsefeyle kurgulanmış durumda.

Robinhood’un sıfır gaz ücretli işlem özelliği, platformun özellikle bireysel yatırımcılar arasında komisyonsuz yatırım modelini geliştirmiş olmasına dayanıyor. Şirket, geleneksel komisyonları kaldırarak sektörde yeni bir standart oluşturmuştu. Benzer şekilde, kripto ekosisteminde ana engellerden olan işlem ücretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Gold Lattice ve Gelir Modeli

Yalnızca ürün bazında değil, şirketin gelir modeli açısından da stratejik bir geçiş söz konusu. Robinhood, bugüne kadar kullanıcılarını farklı zincirlere yönlendirdiğinde MEV ve işlem ücretleri dışa akıyordu. Artık Gold Lattice ile, bu gelirler bizzat platformun kendisine ait olacak. Robinhood’un geniş kullanıcı tabanı sayesinde, Gold Lattice’in likidite ve işlem hacmi açısından diğer katman-2 projelerinden ayrışma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Yeni ağ, sektöre genellikle geliştirici odaklı başlayan zincirlerden farklı olarak, hazır bir müşteri kitlesiyle piyasaya girmiş oldu.

Ethereum’a Kurumsal İlgi Arttı

Gold Lattice’in tanıtıldığı gün, Ethereum için kurumsal anlamda önemli gelişmeler yaşandı. ETH ETF’lerine 72,4 milyon dolarlık tek günlük giriş görüldü. BlackRock ve Fidelity gibi dev varlık yöneticileri, toplamda 34 binin üzerinde ETH alımı yaptı. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in yeni Ethereum Foundation stratejisini duyurması ve Robinhood’un ana akım bir şirket olarak Ethereum güvenlik modelini tercih ettiğini açıklaması, aynı gün içerisinde büyük bir denk gelme olarak dikkat çekti. Böylece, hem varlık yönetim şirketleri, hem ağın kurucu organizasyonu, hem de geniş kullanıcı tabanına sahip bir aracı kurum Ethereum’a bağlılıklarını ortaya koymuş oldu.