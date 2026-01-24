BITCOIN (BTC)

Ayı Baskısı Güçlü Ama Yeterli Değil: Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte

Özet

  • Bitcoin zincir üstü verilerle toparlanma sinyalleri verse de belirsizlik sürüyor.
  • Sharpe Oranı ve NUPL, olası dip sürecine işaret ediyor.
  • Borsa rezervlerindeki artış, kısa vadeli satış baskısını canlı tutuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Son haftalarda kripto para piyasasında hâkim olan karamsar havaya rağmen Bitcoin, toparlanma ihtimalini tamamen kaybetmiş değil. Fiyat baskısı devam ederken zincir üstü (on-chain) veriler, ayıların piyasayı tam anlamıyla kontrol altına aldığını henüz doğrulamıyor. Aksine, boğaların hâlâ oyunda olduğuna işaret eden bazı göstergeler, Bitcoin’in yön arayışının sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, piyasanın kısa vadede sert bir kırılma yerine dalgalı bir denge sürecinde olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Zincir Üstü Göstergeler Bitcoin’i Yol Ayrımında Tutuyor
2 Risk Göstergeleri ve Piyasa Dinamikleri Ne Söylüyor?

Zincir Üstü Göstergeler Bitcoin’i Yol Ayrımında Tutuyor

Bitcoin’in Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) metriği, mevcut fiyat hareketlerinin arkasındaki psikolojiyi anlamak açısından kritik bir rol oynuyor. Özellikle kısa ve uzun vadeli yatırımcıların maliyetlerini piyasa değeriyle karşılaştıran Düzeltilmiş NUPL verisi, tarihsel olarak uzun süren düşüş dönemlerinden çıkışlarla ilişkilendirilen bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu bölge genellikle “korku ve kaygı” alanı olarak tanımlanıyor.

Ancak bu seviye, tek başına net bir trend dönüşü anlamına gelmiyor. Aksine, yatırımcıların Bitcoin’lerini ciddi bir kâr ya da zarar yazmadan elde tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da piyasada hâlâ güçlü bir teslimiyet (capitulation) yaşanmadığını düşündürüyor. Eğer önümüzdeki dönemde kâr veya zarar realizasyonları hız kazanırsa, bu durum kısa vadede satış baskısını artırabilir ve özellikle short pozisyonların güçlenmesine yol açabilir. Dolayısıyla Bitcoin şu anda, boğalar ile ayıların belirgin bir üstünlük kuramadığı hassas bir denge noktasında bulunuyor.

Risk Göstergeleri ve Piyasa Dinamikleri Ne Söylüyor?

Risk ayarlı getirileri ölçen Sharpe Oranı da dikkat çekici sinyaller üretiyor. Oranın sıfır seviyesinin altına inmesi, 2018’den bu yana nadir görülen bir durum. Tarihsel olarak bu bölge, piyasa diplerinin oluşum sürecine yakın dönemlerde gözlemlenmişti. Bu da olası bir toparlanma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Ancak bu sinyal, kesin bir dip teyidi sunmuyor; Sharpe Oranı’nın düşük seviyelerde aylarca kalabildiği dönemler de yaşandı.

Buna ek olarak, borsalardaki Bitcoin rezervleri de kısa vadeli görünüm açısından önemli ipuçları veriyor. Son verilere göre borsa rezervleri 2,71 milyon BTC’den 2,73 milyon BTC’ye yükseldi. Bu artış, yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıyarak satışa daha açık hâle getirdiğini ve kısa vadeli baskının sürebileceğini düşündürüyor. Buna karşın uzun vadeli yapının tamamen bozulduğunu söylemek için erken.

Öte yandan piyasada Bitcoin dışı gelişmeler de dikkat çekiyor. Son günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin dalgalı da olsa devam etmesi, uzun vadeli beklentileri canlı tutan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bazı günlerde yaşanan sınırlı çıkışlara rağmen, büyük fonların Bitcoin’i portföy çeşitlendirme aracı olarak görmeye devam etmesi, piyasa algısını destekleyen farklı bir haber başlığı oluşturuyor.

Sonuç olarak, Bitcoin şu an net bir yön tayin edebilmiş değil. Zincir üstü veriler potansiyel bir toparlanmaya kapı aralarken, kısa vadeli satış baskıları temkinli olmayı gerektiriyor. Önümüzdeki süreçte hem makro ekonomik gelişmeler hem de ETF akışları, bu kırılgan dengenin hangi yöne bozulacağını belirleyecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2022 vs 2026 Grafik Karşılaştırması, Kripto Paraları Bekleyen Ne?

Bitcoin’de Risk Alarmı: Sharpe Oranı Eksiye Düştü

Ki Young Ju: 2026 Eşittir 2022, Alın Size Büyük Kripto Para Sinyali

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite

Bitcoin 80.000 Dolara Mı Gidiyor? Tahminler Ne Yönde?

Altın, Gümüş, Lüks Saatler… Bitcoin ve Kripto Paraların Dışlandığı Yeni Dönem

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Dün Sat Sinyali Bugün Yükseliş Alarmı, Kripto Paralar Baş Döndürüyor
Bir Sonraki Yazı Şubat Sürprizi: O Meme Token, Dogecoin’i Tarihsel Performansla Geride Bırakıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Şubat Sürprizi: O Meme Token, Dogecoin’i Tarihsel Performansla Geride Bırakıyor
Meme Token
Dün Sat Sinyali Bugün Yükseliş Alarmı, Kripto Paralar Baş Döndürüyor
Kripto Para

Lost your password?