Ayı Baskısı Güçlü Ama Yeterli Değil: Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte

Son haftalarda kripto para piyasasında hâkim olan karamsar havaya rağmen Bitcoin, toparlanma ihtimalini tamamen kaybetmiş değil. Fiyat baskısı devam ederken zincir üstü (on-chain) veriler, ayıların piyasayı tam anlamıyla kontrol altına aldığını henüz doğrulamıyor. Aksine, boğaların hâlâ oyunda olduğuna işaret eden bazı göstergeler, Bitcoin’in yön arayışının sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, piyasanın kısa vadede sert bir kırılma yerine dalgalı bir denge sürecinde olabileceğine işaret ediyor.

Zincir Üstü Göstergeler Bitcoin’i Yol Ayrımında Tutuyor

Bitcoin’in Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) metriği, mevcut fiyat hareketlerinin arkasındaki psikolojiyi anlamak açısından kritik bir rol oynuyor. Özellikle kısa ve uzun vadeli yatırımcıların maliyetlerini piyasa değeriyle karşılaştıran Düzeltilmiş NUPL verisi, tarihsel olarak uzun süren düşüş dönemlerinden çıkışlarla ilişkilendirilen bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu bölge genellikle “korku ve kaygı” alanı olarak tanımlanıyor.

Ancak bu seviye, tek başına net bir trend dönüşü anlamına gelmiyor. Aksine, yatırımcıların Bitcoin’lerini ciddi bir kâr ya da zarar yazmadan elde tutmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da piyasada hâlâ güçlü bir teslimiyet (capitulation) yaşanmadığını düşündürüyor. Eğer önümüzdeki dönemde kâr veya zarar realizasyonları hız kazanırsa, bu durum kısa vadede satış baskısını artırabilir ve özellikle short pozisyonların güçlenmesine yol açabilir. Dolayısıyla Bitcoin şu anda, boğalar ile ayıların belirgin bir üstünlük kuramadığı hassas bir denge noktasında bulunuyor.

Risk Göstergeleri ve Piyasa Dinamikleri Ne Söylüyor?

Risk ayarlı getirileri ölçen Sharpe Oranı da dikkat çekici sinyaller üretiyor. Oranın sıfır seviyesinin altına inmesi, 2018’den bu yana nadir görülen bir durum. Tarihsel olarak bu bölge, piyasa diplerinin oluşum sürecine yakın dönemlerde gözlemlenmişti. Bu da olası bir toparlanma ihtimalinin arttığını gösteriyor. Ancak bu sinyal, kesin bir dip teyidi sunmuyor; Sharpe Oranı’nın düşük seviyelerde aylarca kalabildiği dönemler de yaşandı.

Buna ek olarak, borsalardaki Bitcoin rezervleri de kısa vadeli görünüm açısından önemli ipuçları veriyor. Son verilere göre borsa rezervleri 2,71 milyon BTC’den 2,73 milyon BTC’ye yükseldi. Bu artış, yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıyarak satışa daha açık hâle getirdiğini ve kısa vadeli baskının sürebileceğini düşündürüyor. Buna karşın uzun vadeli yapının tamamen bozulduğunu söylemek için erken.

Öte yandan piyasada Bitcoin dışı gelişmeler de dikkat çekiyor. Son günlerde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin dalgalı da olsa devam etmesi, uzun vadeli beklentileri canlı tutan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bazı günlerde yaşanan sınırlı çıkışlara rağmen, büyük fonların Bitcoin’i portföy çeşitlendirme aracı olarak görmeye devam etmesi, piyasa algısını destekleyen farklı bir haber başlığı oluşturuyor.

Sonuç olarak, Bitcoin şu an net bir yön tayin edebilmiş değil. Zincir üstü veriler potansiyel bir toparlanmaya kapı aralarken, kısa vadeli satış baskıları temkinli olmayı gerektiriyor. Önümüzdeki süreçte hem makro ekonomik gelişmeler hem de ETF akışları, bu kırılgan dengenin hangi yöne bozulacağını belirleyecek.