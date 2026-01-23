Kripto Para

Dün Sat Sinyali Bugün Yükseliş Alarmı, Kripto Paralar Baş Döndürüyor

Özet

  • Fonların BTC açığa satış pozisyonları azalıyor, kripto paralar yükselebilir.
  • GameStop geçen yıl aldığı BTC'leri satmak için Coinbase Prime'a taşıdı.
  • Trump: Kanada, Grönland üzerine inşa edilecek Altın Kubbe'ye karşı çıkıyor, oysa Altın Kubbe Kanada'yı koruyacak. Bunun yerine, ilk bir yıl içinde onları “yiyip bitirecek” olan Çin ile iş yapmaya karar verdiler!
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Trump yazı hazırlandığı sırada sıradaki gerilim merkezinin Kanada olacağının sinyalini verdi. Önümüzdeki hafta Fed faiz kararını açıklayacak ancak beklentiler güçlü istihdam verileri, beklentiden iyi GSYİH ve yapışkan enflasyon nedeniyle faizlerin sabit bırakılmasından yana. Peki kripto paralarda bundan sonraki aşama ne?

İçindekiler
1 Kripto Paralar Yükselecek Mi?
2 Bitcoin Balinaları

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Dün Ki Young Ju zararına satışların 2022 benzeri tablo oluşturduğunu ve ayı piyasalarının son 30 günlük veriye göre resmen başladığını açıkladı. CryptoQuant CEO’sunun sat sinyalinin ardından BTC 88.500 bandına gerilese de bugün yeniden NVIDIA toparlanmasının da etkisiyle 90 bin dolar aşıldı. Kripto paralarda günden baş döndürüyor. Birkaç dakika önce CryptoQuant CEO’su kaldıraçlı fonların artık Bitcoin vadeli işlemlerinde short pozisyonları azalttığını açıkladı.

Trump ise jeopolitik gerilimin durulmayacağını ve tarife tartışmalarının gündemimizde kalacağını ima ederek biraz önce Truth Social hesabından şunları yazdı;

“Kanada, Grönland üzerine inşa edilecek Altın Kubbe’ye karşı çıkıyor, oysa Altın Kubbe Kanada’yı koruyacak. Bunun yerine, ilk bir yıl içinde onları “yiyip bitirecek” olan Çin ile iş yapmaya karar verdiler!”

Haftaya faiz kararı ve 20 Şubat tarihinde de çok yüksek ihtimalle Yüksek Mahkemenin gümrük vergisi kararı açıklanacak. 1 Şubat tarihindeki AB-ABD tarifeleri Davos’ta Trump NATO ile anlaştığı için askıya alındı. Gündem yoğun, kripto paralar için hayat zorlayıcı ve yatırımcılar tükenmiş durumda. Sonraki aşamada kripto paralarda ne olacağını kestirmek zor ancak tarihsel veriler tekerrür edecekse Fed’in QE’yi geciktirdiği ortamda 2022 kadar olmasa da en azından yarısı kadar düşüş görebiliriz. Yılın ilk yarısı için gelenekselcilerin beklentisi bu yönde.

Bitcoin Balinaları

Aşağıdaki grafik büyük kurumsal yatırımcıların ve rezerv şirketlerinin alım hareketliliğini yansıtıyor. 2025 son çeyrekte zayıflayan alımlar Ocak ayında yeniden hızlandı ve Strategy yine başı çekiyor.

JA_Maartun şunları yazdı;

“Tek Bir Blokta 20 Milyar Dolarlık BTC Transferi

224.248,67 BTC tek bir blokta hareket etti — nadir görülen, devasa bir işlem.

Önemli adresler:

  • bc1qjasf…a4
  • bc1qd4y…zr

Muhtemelen Tether/Bitfinex tarafından yapılan bir UTXO konsolidasyonu, ancak 500 milyar dolarlık değerlemeyle 20 milyar dolarlık bir artış olduğu yönünde söylentiler dolaşıyor.”

Bir de kötü haberimiz var. GameStop büyük bir heyecanla BTC biriktirmeye başlamıştı. GME tüm BTC varlıklarını Coinbase Prime’a taşıdı — muhtemelen satışa hazırlanıyor. Mayıs 2025’te 4.710 BTC’yi ~107,9 bin dolar (~504 milyon dolar) karşılığında satın aldılar. Şimdi satılırsa (~90,8 bin dolar), bu ~76 milyon dolarlık bir kayıp anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
