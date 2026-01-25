Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, Şubat 2025’ten bu yana en sert haftasını geride bırakarak piyasalarda risk iştahına dair güçlü bir sinyal verdi. Kısaltılmış dört işlem gününden oluşan haftada fonlardan 1,33 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken, tablo önceki haftanın güçlü girişlerinin tamamen tersine döndüğünü ortaya koydu. Tatil nedeniyle pazartesi günü kapalı olan piyasalarda satış baskısı özellikle haftanın ilk yarısında yoğunlaştı. Aynı dönemde Ethereum ETF’leri de benzer bir yön izlerken, Solana ürünleri sınırlı da olsa pozitif ayrıştı.

Bitcoin ETF’lerinde Sert Çıkış Dalgası

ABD spot Bitcoin ETF’leri, Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle dört gün süren işlem haftasında tarihsel ölçekte dikkat çekici bir çözülmeye sahne oldu. Haftanın en ağır baskısı çarşamba günü görüldü ve tek seansta 709 milyon dolar fonlardan çıktı. Salı günü kaydedilen 483 milyon dolarlık çıkış, haftalık toplamın büyük bölümünü oluşturdu. Perşembe ve cuma günlerinde rakamlar düşse de, haftanın tamamı negatif bölgede kapandı.

Söz konusu hareket, yalnızca kısa vadeli bir dalgalanma olarak okunmuyor. En son Şubat 2025’in son haftasında ETF’lerden 2,61 milyar dolarlık çıkış yaşanmış, Bitcoin fiyatı rekor seviyelerden sert biçimde geri çekilmişti. O dönemde piyasa oynaklığı zirveye çıkmış, tek bir günde 1,14 milyar dolarlık rekor çözülme kaydedilmişti. Son haftadaki tablo, o süreci hatırlatan bir risk azaltma davranışına işaret ediyor.

En büyük spot Bitcoin ETF’i konumundaki BlackRock ürünü, haftanın dört işlem gününde de net çıkış yazdı. Yaklaşık 69,75 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne sahip olan fon, Bitcoin arzının yaklaşık %3,9’unu temsil ediyor. Tüm bu geri çekilmeye rağmen, Ocak 2024’teki lansmandan bu yana ABD spot Bitcoin ETF’lerine giren toplam net sermaye 56,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum, Solana ve XRP Tarafında Ayrışma Var

Bitcoin tarafındaki çözülme Ethereum ETF’lerine de yansıdı. Spot Ethereum ürünleri haftayı 611 milyon dolarlık net çıkışla kapattı. En sert hareket çarşamba günü yaşanırken, tek seansta 298 milyon dolar fonlardan çekildi. Salı günü kaydedilen 230 milyon dolarlık çıkış, haftalık kaybın ana kaynağı oldu. Önceki hafta güçlü girişler görülmüş olması, yön değişiminin ani ve belirgin olduğunu gösterdi.

Ethereum ETF’lerinin toplam net varlık büyüklüğü 17,7 milyar dolar civarında bulunurken, Temmuz 2024’teki lansmandan bu yana kümülatif net girişler 12,3 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Yine de son haftadaki tablo, yatırımcıların riskli dijital varlıklara karşı daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Buna karşılık Solana ETF’leri eğilimin dışına çıktı. Dört işlem gününde 9,6 milyon dolarlık net giriş kaydedildi ve fonlar art arda haftalarda pozitif akış sürdürdü. XRP ETF’leri ise dalgalı bir hafta geçirdi; haftalık bazda 40,6 milyon dolarlık net çıkış görülse de, haftanın son günlerinde sınırlı toparlanma dikkat çekti. On-chain verilerde Bitcoin yatırımcılarının yeniden zarar yazarak satış yapmaya başlaması, ETF cephesindeki bu yön değişimini destekleyen bir arka plan sunuyor.